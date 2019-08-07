Копірайт зображення http://dnpb.gov.ua Image caption Пантелеймон Кулиш в молодости. Начало 1840-х годов, с рисунка самого Кулиша

Юбилейная дата Пантелеймона Кулиша возвращает нас в эпоху европейского романтизма.

Это как раз тогда утвердились представления о романтической любви, страсти, даже романтической внешности и моде на особые банты и шляпы. Разочаровавшись в универсалистских рациональных построениях, начинают отмечать особенное, экзотическое, уникальное. И утверждают национальную идею как залог культурного разнообразия.

Дух нации пытались постичь через обращение к истокам, к золотому веку, давнему героическому прошлому. Необычайной популярностью, с легкой руки Вальтера Скотта, пользовалась историческая проза.

Первым украинским вальтерскоттовским романом стала "Черная рада" Кулиша с ее обращением к героической казацкой мифологии. Но его собственные жизненные романы впечатляют не меньше.

Кулиш имеет западнические установки, пишет о необходимости поставить украинский курень в Европе. Переводит Шекспира, Мицкевича. Мы до сих пор пользуемся его переводом Священного Писания.

Политические репрессии

Это поколение отечественных интеллектуалов уже не ограничилось литературой - они начинают воплощать политический проект.

В 1846 году возникает тайное Кирилло-Мефодиевское братство, которое фактически впервые на территории Российской империи провозгласило идею национального освобождения и развития Украины как самостоятельного государства. Царская власть сразу уловила угрозу самому своему существованию - и наказала братьев строго.

Копірайт зображення http://dnpb.gov.ua Image caption Пантелеймон Кулиш, 1860 год, литография Адольфа Мульерона

Пантелеймона Кулиша арестовали через несколько месяцев после свадьбы. Молодая жена, Александра из Белозерских, бросается в Петербург хлопотать за мужа. Далее было отшельническое прозябание в ссылке, где они жили за счет ее приданого.

После этой катастрофы Кулиш отказывается от политической деятельности, но с невероятной самоотдачей занимается культурническими, издательскими, литературными проектами.

В Петербурге сумел, заручившись поддержкой меценатов, в частности Василия Тарновского, организовать типографию, наладить издание книг, сборников, в итоге появляется первый украинский журнал "Основа".

Неинтересная жена

Любовь к жене не выдержала испытания трудностями и нищим бытом. Муж в шутку называл ее "Хозяйственные Способности": она послушна, сговорчива - и неинтересна. С Александрой Михайловной хорошо на хуторе, но он стеснялся ее в людном Петербурге.

Копірайт зображення http://dnpb.gov.ua Image caption Портрет Пантелеймона Кулиша кисти Тараса Шевченко

Вскоре супруги разъезжаются: оставив Кулиша в российской столице, Белозерская возвращается в Украину, в родную Мотроновку. Для общественности это объяснялось ее нервной болезнью. Занимается литературным трудом, в итоге сделала себе определенное имя как автор стихов и прозы Анна Барвинок.

А между тем появляется уже тип непатриархальних новых женщин, эмансипированных. Кулиш, похоже, предпочитал эпистолярные романы, которые ни к чему не обязывали. Провинциальных барышень, дочерей украинских помещиков, он призвал изучать родную историю, записывать песни и наблюдать народный быт.

Его корреспондентки ждали каких-то более интимных писем, поэтому скоро столичного пророка разочаровывали. Кулиш был довольно старосветским в своих предпочтениях, любил сентиментальные повести и считал невероятно популярную Жорж Санд плохой писательницей.

Роман с Марко Вовчок

Именно роман с украинской Жорж Санд и стал для него драматическим испытанием. Мария Маркович прислала Кулишу для публикации свои первые рассказы, и мэтру произведения невероятно понравились.

При встрече молодая женщина приворожила всех. А из-за того, что была сдержанная и застенчивая, литературный наставник назвал ее "молчащим божеством". Якобы он и придумал псевдоним "Марко Вовчок". (Впоследствии мстительно - мстительность все же была характерна для его натуры - настаивал, что сразу, мол, почувствовал ее "волчью" хищную натуру. На самом деле, скорее всего, литературное имя появилось из созвучности с реальной фамилией писательницы).

И претендовал на роль учителя, опекуна и, конечно же, любовника.

Кулиш очень быстро надоел Марии Александровне своим морализаторством и ипохондрией. Впервые не он бросил женщину, а избранница отреклась от него. Не добившись взаимности, мгновенно перешел от обожания к ненависти.

Успешная и самодостаточная писательница раздражает и возмущает, ей не нужна мужская поддержка, а следовательно нельзя сыграть привычные в патриархальном социуме мужские роли.

Копірайт зображення WIKIPEDIA.ORG Image caption Марко Вовчок

Травма оказалась глубокой. Кулиш таки страдает, пишет друзьям письма, проникнутые суицидальными настроениями. Опять-таки, трудно различить, где писатель искренен, а где просто использует штампы романтической "вертеровской" риторики.

Самоубийство из-за несчастной любви было модным сюжетом первых десятилетий XIX века. Так или иначе, суицидальные намерения по большей части заканчиваются размышлениями о том, что он должен жить, чтобы помочь любимой Марии в беде и нищете, которые ее ждут.

Никаких оснований для таких опасений не было, карьера Марко Вовчок была просто блестящей, но, очевидно, мечты о спасении любимой нужны были для сохранения мужского достоинства.

После жизненных поражений Пантелеймон Александрович не раз сбегал на свой хутор залечивать раны и шрамы. Даже выработал в знаменитых "Письмах с хутора" особую философию, настаивая, что украинский хутор - лучшая из придуманных человечеством форм сосуществования.

Впрочем, реальное хозяйствование шло у него не очень, и деньги в итоге он ехал зарабатывать в столицу. Поэтому после разрыва с Марией Александровной помирился с женой и уехал с ней на пароходе по Волге искать новых впечатлений.

Третий "нелишний" в семье Глебова

А посетив через некоторое время Чернигов, нашел новую безумную любовь. На этот раз соблазнил жену Леонида Глебова Прасковью. Слава донжуана Кулишу льстила. Глебов, зная капризную и непостоянную натуру своей жены, дал ей свободу выбора.

Однако Пантелеймон Александрович идти на окончательный разрыв со своей женой не хотел, поэтому некоторое время довольствовался ролью "третьего" в семье. Этот роман с юной красавицей его омолодил, в письмах даже стало меньше привычного морализаторства.

Но через несколько месяцев он возвращается к привычной петербургской работе и вновь утверждает, что нет большего счастья, чем книги и полученные из них знания.

Копірайт зображення http://dnpb.gov.ua Image caption Пантелеймон Кулиш с женой Александрой Михайловной, 1877 год

Пантелеймон Кулиш - человек парадоксов и романтических внутренних противоречий. Культуртрегер, эстет, работавший в условиях, когда нужно было заботиться об образовании для народа, букварях и популярных брошюрах, об организации институтов, обеспечивающих духовные потребности порабощенной нации.

Кабинетный ученый, исследователь, писатель, Кулиш занимался при том многими общественными делами, постоянно со своей общиной конфликтуя.

Как европеиста его подняло модернистское поколение начала ХХ века, обозначив как одну из центральных фигур классического канона. А с утверждением советских ценностных иерархий власть на несколько десятилетий запрещает упоминать даже имя Кулиша, обвинив его в злостном украинском буржуазном национализме.

Может, этой своей раздвоенностью и сложностью натуры Кулиш нам сегодня больше всего и интересен.

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