Как КГБ следил за принцем Филиппом в Киеве

Станислав Цалик

для BBC News Украина

43 минуты назад

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Принц Филипп во время Королевского конного шоу, 1974 год

5 сентября 1973 года в Киеве стартовал чемпионат Европы по конному троеборью. По этому случаю в столицу Украины прибыл принц Филипп, герцог Эдинбургский, возглавлявший Международную федерацию по конному спорту.

Вообще-то международные соревнования, которые принимал у себя СССР, обычно проводили в Москве. Но на московском ипподроме с 1964 года шла реконструкция. Там строили капитальные конюшни, большой манеж, автоматические стартовые боксы для скаковых лошадей.

В начале 1973-го стало очевидно, что строители не успеют все сделать до осени (обновленный ипподром открыли только в следующем году).

Решили перенести чемпионат в Киев, где четыре года назад, в 1969-м, построили новый современный ипподром. Президент Международной федерации принц Филипп дал свое согласие на такое изменение. Поэтому ему постоянно докладывали, как идет процесс подготовки к соревнованиям в Киеве.

Для манежной езды готовили отдельные участки Выставки достижений народного хозяйства УССР. Стипль-чез запланировали провести в районе станции Жуляны, а кросс - недалеко от села Пирогово.

Была еще одна причина, почему герцог Эдинбургский прилетел в Киев.

За звание чемпионки Европы боролась, среди прочих участников, его дочь, принцесса Анна. Ее считали одним из фаворитов соревнований, ведь на прошлом чемпионате, который прошел в 1971-м в Англии, она победила в индивидуальном зачете.

Поэтому отец хотел морально поддержать дочь.

Просьба: без "активных мероприятий"

Автор фото, Открытка конца 1950-х годов Підпис до фото, В Октябрьском дворце состоялось торжественное открытие чемпионата Европы по конному троеборью, на который прибыл принц Филипп

Прибытие герцога Эдинбургского, супруга английской королевы Елизаветы II, не могло остаться без внимания Комитета госбезопасности УССР. Принца должна была сопровождать свита: посол Великобритании в СССР Джон Киллик, многочисленные сотрудники посольства, а также английские журналисты - всего 46 человек.

За неделю до прилета высокого гостя, 31 августа, заместитель председателя КГБ УССР генерал-майор Серафим Крикун сообщил в ЦК КПУ (гриф "Секретно", штамп "Подлежит возврату"): "Для организации и руководства контрразведывательной работой в период визита герцога Эдинбургского и чемпионата Европы по конному спорту создан штаб во главе с зам. председателя КГБ при Совете Министров УССР генерал-майором тов. Трояком М.З.".

(Все цитаты генерала Крикуна - из рассекреченных документов - Ред.)

Автор фото, Отраслевой госархив СБУ Підпис до фото, Информационное сообщение КГБ УССР с упоминанием герцога Эдинбургского

Для герцога подготовили резиденцию - бывший дворец Якова Полякова, зятя известного сахарозаводчика Льва Бродского, построенный еще в 1910-годы (ныне ул. Грушевского, 22). Для других гостей зарезервировали номера в лучших отелях Киева.

"В местах проживания и пребывания герцога и его свиты, - продолжал генерал Крикун, - будет организовано оперативное наблюдение за сопровождающими его лицами, особенно среди персонала посольства".

И далее: "В целях выявления и предупреждения возможных разведывательных действий по 8-ми сотрудникам посольства Англии [...] запланированы и будут осуществляться необходимые чекистские мероприятия".

Правда, из Москвы поступило указание не проводить во время визита принца Филиппа никаких "активных мероприятий" (например попыток вербовки кого-то из англичан и т.д.), чтобы не нарваться на международный скандал.

В отношении других методов работы ограничений не было, поэтому среди спортсменов и туристов, которые приедут на чемпионат, запланировали "контрразведывательные меры".

Большие хлопоты с журналистами

Накануне прибытия высокого гостя генерал Крикун доложил партруководству УССР о первых результатах работы.

"По состоянию на 4 сентября 1973 года, - писал он - в Киеве по случаю визита герцога Эдинбургского и проведения чемпионата Европы по конному спорту находятся 2 сотрудника посольства Великобритании в Москве, 13 английских журналистов, 6 журналистов США, английская сборная по конному спорту в количестве 28 человек. Кроме того, в Киев прибыли 232 туриста из Англии, США, ФРГ и Голландии".

Автор фото, Свод памятников истории и культуры Украины Підпис до фото, Киевская резиденция принца Филиппа - так выглядел бывший дворец Я. Полякова в те времена

Особое внимание спецслужба сосредоточила на журналистах. Самыми активными оказались "английские корреспонденты, вооруженные большим количеством разнообразной фото-, кино- и звукозаписывающей аппаратуры. Они тщательно изучают ситуацию и лиц из числа советских граждан, участвующих в приеме и обслуживании английской делегации. Отдельные журналисты стремятся скрыто записывать на магнитофон разговоры советских граждан".

Фактически за каждым представителем прессы установили слежку.

От кагэбистов не укрылось, что корреспондент газеты Sun "без разрешения" посетил Бабий Яр, а затем, как рапортовали кагэбисты, возмущался, что произошедшая там трагедия была забыта (первый памятник установили только в 1976 году).

Кагэбисты также отчитывались, что другой журналист Sunday Times, собиравшийся посетить Бабий Яр, оказывается, знает русский язык, но старательно это скрывает. А фотограф газеты Daily Mirror, якобы раскритиковал советскую сферу обслуживания, жаловался на отсутствие свободы слова на Западе, а коллеге цинично заявил: если бы принцесса Анна упала с лошади, он получил бы сенсационные фото.

Автор фото, Открытка 1970 года Підпис до фото, Гостиница "Москва", в котором жила принцесса Анна и другие участники соревнований

Но больше всего хлопот "бойцам невидимого фронта" доставили корреспонденты ВВС, "занимавшиеся фотографированием Бессарабского рынка, очередей на такси, за фруктами и т.п.". Они также "отказались фотографировать памятник Вечной славы", а один из них "заявил, что Украина не является суверенной республикой".

Кроме того, один из корреспондентов "недружелюбно настроен в отношении нашей страны, выражает недовольство отсутствием рекламы о чемпионате, пытается осуществить поездки по Киеву без переводчика".

"В отношении вышеуказанных журналистов, - отчитывался генерал КГБ, - нами запланированы и проводятся мероприятия, направленные на осуществление контроля за их поведением, выявление и предупреждение их враждебной деятельности".

Зато еще один журналист русского отдела ВВС, по мнению КГБ, не скрывал симпатий к СССР.

"С каждым приездом в вашу страну, - восторженно сказал он экскурсоводу, - вижу улучшение жизни, увеличение товаров в магазинах".

"Принцесса Анна ведет скромный образ жизни"

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Дочь Филиппа Анна со своим конем Гудвилом, Виндзор, 1976 год

Не избежали контроля и сами наездники.

Зафиксировано, например, что английская сборная отказалась от предложенной "Интуристом" экскурсионной программы, потребовав взамен, чтобы их ежедневно возили на тренировки.

Следили и за британскими конюхами. Их разместили в гостинице "Голосеевская" (ныне Голосеевский проспект, 93), поближе к ипподрому.

Быстро выяснилось, что один из них совсем не занимается лошадьми. КГБ занервничал: не шпион ли, часом? Подозрение усилилось после того, как советник-министр посольства Англии попросил переселить этого человека в гостиницу "Москва" (ныне "Украина" возле Майдана), где остановились все спортсмены.

Но наибольший интерес, конечно, вызывала принцесса Анна. Особенно после рассказа одного из иностранных фотографов - мол, она "капризная, высокомерная, особым умом не отличается".

Вместо этого увидели приятную молодую женщину. Кагэбисты собрали о ней следующую информацию: "Принцесса Анна, проживающая в гостинице "Москва", ведет скромный образ жизни, со спортсменами в дружеских отношениях, избегает иностранных корреспондентов. Принцессу Анну постоянно сопровождает проживающий в соседнем номере телохранитель, старший инспектор "Скотланд Ярда".

Советских наездников удивило, что принцесса сама ухаживает за конем Дублетом, с которым выиграла предыдущий чемпионат Европы.

Герцог Эдинбургский прилетел 5 сентября на небольшом личном самолете, причем сам был за штурвалом. В тот же день осмотрел спортивные объекты, на которых пройдут гонки. Вечером принял участие в церемонии открытия в Октябрьском дворце.

Принцесса Анна не стала во второй раз чемпионкой Европы. Во время соревнований по кроссу возле села Пирогово, исполняя одно из самых сложных упражнений, упала с лошади и слегка ушиблась. Это произошло 8 сентября, в третий день первенства.

Победителем чемпионата стал Александр Евдокимов из Москвы. Неоднократный чемпион Украины Владимир Сорока (Николаев) попал лишь в десятку сильнейших.

Командный приз завоевали наездники из ФРГ, второе место заняли советские спортсмены, третье - команда Великобритании.

После соревнований принц Филипп организовал прием в своей резиденции по ул. Грушевского. А на следующий день вместе с принцессой Анной отбыл на личном самолете в Лондон.