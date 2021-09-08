Костел в Киеве: как он появился, пережил пожар 1943 года и коммунистов
- Станислав Цалик
- Писатель, краевед
Мало кто знает, что киевский костел св. Николая в свое время уже пережил один пожар - в 1943-м, когда загорелось хранящееся там имущество. По другим данным, причиной возгорания тогда стал советский артобстрел.
И огонь, среди прочего, полностью уничтожил орган. Поэтому нынешний "красный петух" - не первый.
Почти во всех последних публикациях упоминают, что это удивительное готическое строение - жемчужина выдающегося киевского зодчего Владислава Городецкого.
Это верно лишь отчасти.
Дело в том, что в конкурсе проектов, объявленном в 1897 году, маэстро не участвовал.
Первую премию получил архитектор П. Гиппиус, вторую - студент Института гражданских инженеров С. Воловский, третью - гражданский инженер А. Венсан.
Проекты победителей выставили в зале Киевского общества старины и искусств на общественное обсуждение. Наибольшее одобрение киевлян получила работа Воловского, поэтому строить решили именно по его проекту.
Проблема заключалась в том, что по правилам архитектор должен управлять строительством.
Но 24-летний студент не имел не только практического опыта, но и диплома о высшем образовании, то есть не мог возглавить строительство костела.
Киевская польская община, на средства которой должны были строить костел, обратилась к Городецкому с просьбой возглавить строительство. Он согласился и доработал проект, придав ему изысканности.
Например, к двум большим башням, предложенным Воловским, добавил еще одну маленькую, а также спроектировал над входом в храм окно-"розу", обогатил декор и т.д.
То есть Городецкий был соавтором проекта.
Именно "проект Воловского-Городецкого" утвердил император Николай II в январе 1898 года, дав разрешение на строительство.
Уголовное дело
Во время строительства произошла трагедия, из-за которой Городецкий едва не сел за решетку.
20 августа 1904 года газета "Киевлянин" напечатала статью "Катастрофа в усадьбе нового костела". Там сообщалось, что 18-летний строитель Ефим Кевлич упал с лесов и погиб.
Против Городецкого возбудили уголовное дело.
Следователь взял с него подписку о невыезде и поручил инженеру А. Феокритову экспертизу.
Тот пришел к выводу, что в смерти погибшего виноват архитектор. Доказательства изложил в специальном документе, который приобщили к материалам дела.
Если бы в этот момент дело передали в суд, Городецкий провел бы в тюрьме не один год.
Но он потребовал повторную экспертизу с другим составом комиссии.
Случайно или нет, в ее состав вошли друзья Городецкого: губернский инженер В. Бессмертный, архитекторы А. Кобелев и Е. Брадтман.
С Брадтманом он именно во время следствия удачно "осваивал" застройку бывшей усадьбы профессора Федора Меринга в самом центре Киева - от Крещатика до нынешнего Национального драмтеатра им. Ивана Франко.
С Брадтманом он в 1895-1901 годах успешно "освоил" застройку огромной усадьбы профессора Федора Меринга в самом центре Киева. А с Бессмертным и Кобелевым заседал в строительной комиссии Киевской сельскохозяйственной и промышленной выставки.
Експертна комісія в новому складі виправдала Городецького.
Экспертная комиссия оправдала Городецкого. Вину за смерть возложила на самого погибшего - мол, аккуратнее должен был обращаться с лебедкой.
Уголовное дело закрыли.
"Для общественных нужд"
Костел, рассчитанный на 2300 мест, освятили 6 декабря 1909 года.
В торжественной церемонии участвовал Киевский, Волынский и Подольский генерал-губернатор Федор Трепов. Первым настоятелем стал священник Ян Юзеф Змигродский.
Храм выполнял свои функции менее трех десятилетий - в 1936-м богослужения прекратились.
Через два года сняли кресты, иконы, утварь, колокола, скульптуры, некоторые витражи.
Говорили, якобы часть имущества передали Киевской киностудии в качестве реквизита.
21 марта 1938 года горсовет постановил: "Николаевский римско-католический костел по ул. Красноармейской №75 в г. Киеве, ЗАКРЫТЬ, а помещение использовать для общественных нужд".
Святыню превратили в складское помещение различных организаций.
В 1943-м, как уже упоминалось, интерьер костела сильно пострадал от пожара.
Через три года провели ремонт крыш, окон, фасадов, и в здании разместился Киевский областной архив.
Для его нужд в помещении соорудили многоярусные деревянные конструкции, на которых разместили стеллажи для хранения документов.
А высокие стрельчатые башни костела "украсили" многочисленными антеннами-глушилками, которые препятствовали киевлянам ловить "запрещенные" иностранные радиостанции.
После смерти Сталина, казалось, для храма наступили перемены
В 1954-м развернули первоочередные ремонтно-реставрационные работы на фасаде здания, а через два года сооружение признали памятником архитектуры.
Но в 1963 году этот статус отменили.
Спасибо футболу
Ситуацию изменила 75-я сессия Международного олимпийского комитета 1974 года в Вене.
На ней решили, что летние Олимпийские игры 1980 года состоятся в Советском Союзе, а часть футбольных отборочных матчей запланировали провести в Киеве.
Правительство УССР всполошилось: соревнования пройдут в квартале от костела, поэтому не исключено, что иностранные болельщики или журналисты будут интересоваться, что это за красивое здание?
Поэтому постановили срочно выселить из костела архив, снять с башен глушилки и открыть в нем Республиканский дом органной и камерной музыки.
Для этого провели полную реставрацию здания (в частности, воссоздали узорчатую черепичную крышу) и приспособили ее под новые нужды.
На месте алтаря разместили орган, который по заказу Киева изготовила известная чешская фирма Reiger-Kloss, в подвале оборудовали гардеробные. Кресла поставили концертные, то есть без пюпитров для молитвенников. А керамический пол заменили паркетом.
Открытие Республиканского дома органной и камерной музыки состоялось в июле 1979-го - ровно за год до начала Олимпийских игр в СССР.
Художественным руководителем нового заведения стал Арсений Котляревский, основатель украинской органной школы.
Хотя реставрационные работы продолжались вплоть до 1981 года.
Где должен быть орган?
29 сентября 1991-го - почти три десятилетия назад - в костеле состоялось первое после долгой паузы богослужение.
А 4 января 1992 года храм заново освятил епископ Ян Пурвинский (в 1991 году - епископ-ординарий Житомирской епархии Римско-Католической Церкви. - Ред.).
С тех пор здесь, параллельно с Национальным домом органной и камерной музыки Украины, находится Римско-католический приход св. Николая Киевско-Житомирской епархии.
В 2001 году костел св. Николая посетил Папа Римский Иоанн Павел II.
В отличие от других храмов Киева, государство не вернуло костел св. Николая католической общине.
Главным препятствием служила невозможность перенести орган, принадлежащий Дому органной и камерной музыки, в другое помещение - инструмент создали специально для этого помещения, с учетом его размеров и особенностей акустики.
Орган разработали в 1970-е годы не для действующего храма, а для концертного зала, и расположен он не на хорах, как положено, а в алтарной части, которую превратили в сцену.
Восстановление органа на том же месте исключит возможность возвращения храма верующим.
Возможно, именно сейчас наступил удобный момент для "развода" костела и Дома органной и камерной музыки.
Если бы для последнего государство выделило достойное помещение, строить новый орган следовало бы уже там.
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