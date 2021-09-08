Костел в Киеве: как он появился, пережил пожар 1943 года и коммунистов

Станислав Цалик

Писатель, краевед

15 минут назад

Автор фото, Открытка 1910 года/УНИАН Підпис до фото, Костел св. Николая после строительства в начале ХХ века и после пожара в 2021 году

Мало кто знает, что киевский костел св. Николая в свое время уже пережил один пожар - в 1943-м, когда загорелось хранящееся там имущество. По другим данным, причиной возгорания тогда стал советский артобстрел.

И огонь, среди прочего, полностью уничтожил орган. Поэтому нынешний "красный петух" - не первый.

Почти во всех последних публикациях упоминают, что это удивительное готическое строение - жемчужина выдающегося киевского зодчего Владислава Городецкого.

Это верно лишь отчасти.

Дело в том, что в конкурсе проектов, объявленном в 1897 году, маэстро не участвовал.

Автор фото, Открытка 1909 года Підпис до фото, Финальный этап строительства костела, перед входом еще строительное ограждение

Первую премию получил архитектор П. Гиппиус, вторую - студент Института гражданских инженеров С. Воловский, третью - гражданский инженер А. Венсан.

Проекты победителей выставили в зале Киевского общества старины и искусств на общественное обсуждение. Наибольшее одобрение киевлян получила работа Воловского, поэтому строить решили именно по его проекту.

Проблема заключалась в том, что по правилам архитектор должен управлять строительством.

Но 24-летний студент не имел не только практического опыта, но и диплома о высшем образовании, то есть не мог возглавить строительство костела.

Киевская польская община, на средства которой должны были строить костел, обратилась к Городецкому с просьбой возглавить строительство. Он согласился и доработал проект, придав ему изысканности.

Например, к двум большим башням, предложенным Воловским, добавил еще одну маленькую, а также спроектировал над входом в храм окно-"розу", обогатил декор и т.д.

То есть Городецкий был соавтором проекта.

Именно "проект Воловского-Городецкого" утвердил император Николай II в январе 1898 года, дав разрешение на строительство.

Уголовное дело

Автор фото, Укринформ Підпис до фото, Владислав Городецкий

Во время строительства произошла трагедия, из-за которой Городецкий едва не сел за решетку.

20 августа 1904 года газета "Киевлянин" напечатала статью "Катастрофа в усадьбе нового костела". Там сообщалось, что 18-летний строитель Ефим Кевлич упал с лесов и погиб.

Против Городецкого возбудили уголовное дело.

Следователь взял с него подписку о невыезде и поручил инженеру А. Феокритову экспертизу.

Тот пришел к выводу, что в смерти погибшего виноват архитектор. Доказательства изложил в специальном документе, который приобщили к материалам дела.

Если бы в этот момент дело передали в суд, Городецкий провел бы в тюрьме не один год.

Но он потребовал повторную экспертизу с другим составом комиссии.

Случайно или нет, в ее состав вошли друзья Городецкого: губернский инженер В. Бессмертный, архитекторы А. Кобелев и Е. Брадтман.

С Брадтманом он именно во время следствия удачно "осваивал" застройку бывшей усадьбы профессора Федора Меринга в самом центре Киева - от Крещатика до нынешнего Национального драмтеатра им. Ивана Франко.

С Брадтманом он в 1895-1901 годах успешно "освоил" застройку огромной усадьбы профессора Федора Меринга в самом центре Киева. А с Бессмертным и Кобелевым заседал в строительной комиссии Киевской сельскохозяйственной и промышленной выставки.

Експертна комісія в новому складі виправдала Городецького.

Экспертная комиссия оправдала Городецкого. Вину за смерть возложила на самого погибшего - мол, аккуратнее должен был обращаться с лебедкой.

Уголовное дело закрыли.

"Для общественных нужд"

Автор фото, Открытка 1913 года Підпис до фото, Панорама, которую видели гости города из вагона поезда, - костел св. Николая был архитектурной доминантой

Костел, рассчитанный на 2300 мест, освятили 6 декабря 1909 года.

В торжественной церемонии участвовал Киевский, Волынский и Подольский генерал-губернатор Федор Трепов. Первым настоятелем стал священник Ян Юзеф Змигродский.

Автор фото, Укринформ

Храм выполнял свои функции менее трех десятилетий - в 1936-м богослужения прекратились.

Через два года сняли кресты, иконы, утварь, колокола, скульптуры, некоторые витражи.

Говорили, якобы часть имущества передали Киевской киностудии в качестве реквизита.

21 марта 1938 года горсовет постановил: "Николаевский римско-католический костел по ул. Красноармейской №75 в г. Киеве, ЗАКРЫТЬ, а помещение использовать для общественных нужд".

Святыню превратили в складское помещение различных организаций.

Автор фото, униан Підпис до фото, Службы в костеле возобновили только в 1991 году. На фото - костел в 2019 году

В 1943-м, как уже упоминалось, интерьер костела сильно пострадал от пожара.

Через три года провели ремонт крыш, окон, фасадов, и в здании разместился Киевский областной архив.

Для его нужд в помещении соорудили многоярусные деревянные конструкции, на которых разместили стеллажи для хранения документов.

А высокие стрельчатые башни костела "украсили" многочисленными антеннами-глушилками, которые препятствовали киевлянам ловить "запрещенные" иностранные радиостанции.

После смерти Сталина, казалось, для храма наступили перемены

В 1954-м развернули первоочередные ремонтно-реставрационные работы на фасаде здания, а через два года сооружение признали памятником архитектуры.

Но в 1963 году этот статус отменили.

Спасибо футболу

Ситуацию изменила 75-я сессия Международного олимпийского комитета 1974 года в Вене.

На ней решили, что летние Олимпийские игры 1980 года состоятся в Советском Союзе, а часть футбольных отборочных матчей запланировали провести в Киеве.

Правительство УССР всполошилось: соревнования пройдут в квартале от костела, поэтому не исключено, что иностранные болельщики или журналисты будут интересоваться, что это за красивое здание?

Поэтому постановили срочно выселить из костела архив, снять с башен глушилки и открыть в нем Республиканский дом органной и камерной музыки.

Для этого провели полную реставрацию здания (в частности, воссоздали узорчатую черепичную крышу) и приспособили ее под новые нужды.

Автор фото, OLHA DMYTRENKO Підпис до фото, Орган специально для костела сконструировала чешская фирма Reiger-Kloss

На месте алтаря разместили орган, который по заказу Киева изготовила известная чешская фирма Reiger-Kloss, в подвале оборудовали гардеробные. Кресла поставили концертные, то есть без пюпитров для молитвенников. А керамический пол заменили паркетом.

Открытие Республиканского дома органной и камерной музыки состоялось в июле 1979-го - ровно за год до начала Олимпийских игр в СССР.

Художественным руководителем нового заведения стал Арсений Котляревский, основатель украинской органной школы.

Хотя реставрационные работы продолжались вплоть до 1981 года.

Где должен быть орган?

Автор фото, униан Підпис до фото, Костел святого Николая в Киеве в 2009 году

29 сентября 1991-го - почти три десятилетия назад - в костеле состоялось первое после долгой паузы богослужение.

А 4 января 1992 года храм заново освятил епископ Ян Пурвинский (в 1991 году - епископ-ординарий Житомирской епархии Римско-Католической Церкви. - Ред.).

С тех пор здесь, параллельно с Национальным домом органной и камерной музыки Украины, находится Римско-католический приход св. Николая Киевско-Житомирской епархии.

В 2001 году костел св. Николая посетил Папа Римский Иоанн Павел II.

Автор фото, УНИАН Підпис до фото, Сейчас костел окружен высокими офисными центрами

В отличие от других храмов Киева, государство не вернуло костел св. Николая католической общине.

Главным препятствием служила невозможность перенести орган, принадлежащий Дому органной и камерной музыки, в другое помещение - инструмент создали специально для этого помещения, с учетом его размеров и особенностей акустики.

Орган разработали в 1970-е годы не для действующего храма, а для концертного зала, и расположен он не на хорах, как положено, а в алтарной части, которую превратили в сцену.

Автор фото, УНИАН

Восстановление органа на том же месте исключит возможность возвращения храма верующим.

Возможно, именно сейчас наступил удобный момент для "развода" костела и Дома органной и камерной музыки.

Если бы для последнего государство выделило достойное помещение, строить новый орган следовало бы уже там.