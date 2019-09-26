Чому не треба боятися відвести дитину до психіатра. Блог мами

Копирайт изображения Людмила Шарай

Про психічні захворювання не прийнято розмовляти в "пристойному суспільстві". В Україні і досі багато хто вважає, що якщо людина відвідувала психіатра або була в психіатричній лікарні, то це клеймо на все її життя.

Існує думка, що пацієнти в психлікарнях в основному небезпечні чи явно божевільні, а госпіталізація до цієї установи закриває дорогу у звичайне життя. Це не так. Варто перестати боятися слів "психіатр" та "психіатрична лікарня". Не треба демонізувати ні спеціалістів, ні стаціонар.

Психіатрична лікарня - це місце, де люди з певними розладами проходять обстеження і отримують необхідну терапію. Госпіталізація в психіатричну лікарню не є методом примусу, а до психіатра звертаються не тому, що хтось "збожеволів".

Я розумію батьків, які намагаються уникнути психіатрів. У нашій культурі психічні захворювання асоціюються з чимось ганебним і непристойним. У нас вважається, що в нормальній сім'ї не народжуються діти із розладами психіки. Мене саму довго переслідувало почуття провини перед сином та відчуття власної неспроможності й безнадії.

Але якщо дитині потрібна психіатрична допомога, ухилятися від неї не варто. Ми бачимо наших дітей щодня і можемо звикнути до деяких їхніх особливостей. Наприклад, затримка мовного розвитку у дитини може свідчити про більш серйозні проблеми.

Деякі проблеми з мовою може допомогти вирішити логопед. На якісь психічні розлади у дитини здатний вказати невролог, та все одно: за постановкою діагнозу в певних випадках необхідно направлення до психіатра.

Копирайт изображения Людмила Шамрай Image caption "Якщо дитині потрібна психіатрична допомога, ухилятися від неї не варто"

Як такого списку проблем, за яким порадять звернутися до психіатра, немає. Кожен фахівець оцінює особливості у своїй сфері, і якщо він бачить, що "проблеми в голові", він рекомендує звернутися до фахівця, який розбирається з тим, що відбувається саме в голові.

До психіатра також можуть направити дітей з порушенням поведінки, порушенням емоційно-вольової сфери, стереотипіями (безцільним повторення рухів, слів), при ехолалії (повторенні чи імітації мови інших людей) тощо.

Коли з'являється діагноз, який пояснює особливості розвитку та поведінки, це знімає стрес із батьків і допомагає дитині. Бачити причину - означає працювати з нею, проявляючи терпіння і співчуття. Найголовніше, прийняти свою дитину і не соромитися її.

Багато хто з батьків боїться слова "інвалідність", бо існує думка, що інвалідність - це ярлик чи вирок. Отримання інвалідності не означає, що дитина назавжди залишиться такою, як зараз. Але це означає, що у неї та її сім'ї з'являться нові можливості для компенсації тих дефіцитів, які вона має.

Я сама довго не погоджувалася, щоб Богдану дали інвалідність, вважала, що забираю у малого майбутнє. Та реабілітація дитини - тривалий і недешевий процес, і цей тягар ліг лише на мої плечі.

Найперша наша психіатрична лікарня спочатку здавалася мені сірою й безнадійно сумною. Власне, тоді нічого оптимістичного в цій лікарні і не могло бути, адже нікому не побажаєш опинитися там на початку життя своєї дитини.

Дитяче відділення мало нагадувало санаторій, пофарбовані стіни коридору навівали тугу й невороття.

Згодом я змогла побачити плюси в цій ситуації, бо ридати і жаліти себе вже не було сил. З Богданом займаються психолог і логопед, а в кабінеті лікаря-психіатра багато іграшок. В ігровій кімнаті теж безліч іграшок, там малий може будувати свій казковий світ.

Біля корпусу є дитячий майданчик, де діти гуляють під наглядом спеціалістів. Тому з часом я абстрагувалася від думки, що це психіатрична лікарня, і що ми туди прийшли за діагнозом. Я думала про те, що це - незвичайний садочок для незвичайних дітей.

Коли нас направили до психічної лікарні вдруге, я вже була морально готова до цього, але я назавжди запам'ятаю, як ми проходили ЛКК (Лікарсько-консультативна комісія).

Копирайт изображения Людмила Шамрай Image caption "Я стараюсь виховувати Богдана без смутку та жалю в очах. Я просто роблю максимум того, що в моїх силах, виходячи з моїх можливостей".

У просторому коридорі, куди ведуть двері декількох кабінетів, сидять звичайні мами і незвичайні діти. У поглядах і позах жінок відчувається незручність, зневіра, гіркота, образа на життя і нескінченний біль за дітей. Я розумію й розділяю їх безпросвітню розгубленість й страх, які тиснуть своєю приреченістю.

А поруч діти з такими ж проблемами, як і у мого малого. У когось серйозніші розлади, у когось - ні. Хтось бігає, хтось ходить по колу, хтось лежить на підлозі, хтось кричить, хтось ридає, хтось невпинно сміється, хтось махає зігнутими руками як крилами, хтось б'ється.

І раптом одна жінка говорить, що таких дітей треба тримати у клітці. І мене прорвало. Я сварилася з нею так, що чула вся психлікарня. Адже всі ми туди не від здоров'я прийшли.

Що значить жити з такою дитиною у нашому суспільстві? Коли на тебе дивляться осудливо, адже якщо у тебе нездорова дитина - значить ти алкоголічка чи наркоманка. Ти вже апріорі винна. Це - боляче, це нестерпно.

Не хочу казати, що всі люди у нас бездушні, думаю, це, перш за все, від незнання й нерозуміння. І психічний розлад у моєї дитини - не кара Божа за мої гріхи. Особлива дитина - не покарання. Вона приходить для того, щоб ми щось змінювали у собі, у світі.

Я навчилася брати відповідальність за своє життя і свої вчинки, перестала "геройствувати" і "впадати в жертву". Я не стала надлюдиною або супермамою. Я періодично втрачаю контакт із собою, з реальністю, із сином, бо мені не вистачає впевненості, стабільності й підтримки.

Але я намагаюся якнайшвидше заспокоїтися й повернутися до себе. Я стараюсь виховувати Богдана без смутку та жалю в очах. Я просто роблю максимум того, що в моїх силах, виходячи з моїх можливостей.

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