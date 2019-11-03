Безкінечне повторення ехолалії: як зрозуміти, чого хоче син? Блог особливої мами
Коли дитина з неврологічним розладом безкінечно і, як здається, бездумно повторює щось - це насправді є способом її комунікації з оточенням. Що ж саме відбувається - описує "особлива мама" Людмила Шамрай.
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Я і Богдан гуляємо парком.
Навколо жовто-багряні кольори осені - тої осені, яку я показувала синові на малюнках, коли ми вчили пори року.
"Яка зараз пора року?" - питаю я у Богдана.
"Року", - відповідає Богдан.
"Яка пора року, коли на деревах жовте листя?" - знову питаю я у малого.
"Листя", - повторює він останнє моє слово…
Це називається "ехолалія" - автоматичне повторення почутих фраз, слів або звуків.
Ехолалія не є самостійним діагнозом, це симптом затримки психомовленнєвого розвитку, аутизму або іншого неврологічного розладу.
Чому дитина "говорить мультиками"?
Взагалі-то, ехолалія - це нормальна стадія розвитку мови.
Практично всі маленькі діти повторюють почуті слова і фрази "як папуги". Діти вчаться говорити, повторюючи те, що чують навколо. Згодом вони починають вибудовувати власні фрази, і потреба у відлунні зникає.
Однак, деякі діти не переростають ехолалію.
Вони продовжують повторювати слова інших людей або ж говорять фразами з мультиків, які дивилися раніше. Така форма ехолалії свідчить, що розвиток мовлення у дитини порушений.
Дітей з ментальними розладами ехолалія супроводжує роками.
Вона може бути негайною, коли дитина одразу повторює щойно почуте, і відстроченою, коли повторення відбувається через кілька годин, днів і навіть тижнів.
Ваш малюк може цитувати фільми і мультики, згадувати епізоди, які найбільше сподобалися. Це нормально!
Однак, якщо він постійно щось цитує, а при цьому його мова залишається дуже бідною, з його мовним розвитком явно щось не так.
Що насправді хоче дитина
Негайна ехолалія - ворог у ситуації з вибором. При перерахуванні варіантів ехолалічні діти часто повторюють останнє слово. Створюється хибне враження, що саме це вони і хочуть. В результаті, дитина може засмучуватися, коли отримує те, чого не просила.
"Богданчику, ти хочеш печиво чи яблуко?" - запитую я у малого.
"Яблуко", - чую у відповідь.
"Ти хочеш яблуко чи печиво?" - знову питаю я.
"Печиво"…
Щоб зрозуміти, що дійсно хоче дитина, краще перераховувати варіанти в різній послідовності.
Якщо постійно обирається останній варіант, використовуйте зображення того, що пропонуєте. Картки з картинками або PECS (картки для розвитку дитини з порушенням мовлення) - це прекрасний спосіб пропонувати дитині щось на вибір, що дозволяє запобігти істериці.
Дуже важливо розуміти, що негайна ехолалія - це вираження потреби взяти участь у розмові. Вона показує бажання дитини розуміти і вивчати мову.
У Богдана порушене розуміння зверненої до нього мови, якщо це стосується абстрактних питань. Він розуміє побутові прохання, типу "віднеси", "принеси", "закрий", "поклади" і т.д. Але на питання "як тебе звати?" мій син довго відповідав "звати", а на питання "скільки тобі років?" - перепитував "років?".
Мова Богдана складається з безкінечного повторення фраз з мультфільмів, почутих діалогів та рядків з пісень-віршів. Він повторює ці фрази коли завгодно.
І дуже дивно виглядає, коли Богдан прокидається зранку й починає говорити: "Машини їдуть по дорозі, не можна переходити дорогу на червоне світло, ну-ну-ну".
Богдан повторює уривки з улюблених відео, ніби дивиться їх у себе в голові. І ми розігруємо сценки з мультиків та співаємо пісні.
"Ахаха… Я Ромео, і я підкорю увесь світ!" - Богдан віртуозно повторює слова лиходія Ромео із мультфільму "Герої в масках".
"Герої, треба поспішати, день серед ночі рятувати!" - продовжую гру я.
"Час бути героєм!" - кричить Богдан.
Часто малого "зациклює": він буде повторювати одне і те саме слово, поки я не повторю це слово за ним. Від мільйонного повторення інколи хочеться затулити вуха, але я стараюсь звертати увагу на усі слова малого, навіть якщо вони особисто для мене не мають ніякого сенсу.
Бо ехолалія - це не безцільне й безглузде повторення чужих слів. Ехолалія - це форма спілкування, тому її можна перетворити у гарний інструмент для взаємодії з дитиною.
Здатність повторювати - надважливий спосіб самовираження для дітей, у яких труднощі з мовленням. Якщо позбавити дитину такої можливості, вона не зможе виражати емоції, заспокоюватися, підтримувати розмову, тренуватися у вимові або зменшувати тривожність.
Ехолалія допомагає Богдану осмислювати світ. Він повторює, коли чує щось нове. Наче промовляє фразу, щоб краще її зрозуміти та запам'ятати.
Принцип схожий, як і при вивченні іноземної мови: щоб зрозуміти сенс сказаного, почуті слова необхідно повторити. За допомогою ехолалії мій син також компенсує потребу у спілкуванні. Він ще не може самостійно побудувати фразу, тому повторення для нього - це найпростіший спосіб діалогу.
"Ти хочеш яблуко?" - питає мене Богдан.
Ні, він не пригощає мене. Навпаки, дає зрозуміти, що він хоче яблуко, і спонукає мене запитати.
"Ти хочеш яблуко?" - включаюся я у розмову.
"Яблуко", - радіє малий і приносить пакет з яблуками.
Якщо Богдан хоче, щоб я його обняла, він говорить "тебе обійняти?", якщо хоче піти на дитячий майданчик, то питає у мене "хочеш на гірку?" і т.д.
Але, я дуже рада, що хоча б таким чином Богдан став більше спілкуватися. Розвивається його словниковий запас і розуміння конкретних слів.
За допомогою відстроченої ехолалії можна змоделювати для дитини правильну форму відповіді.
Наприклад, якщо дитина підходить до вас і каже "тебе обійняти?", ви можете відповідати "так, обійми". Дитина повторюватиме цю фразу, і вона стане "сценарієм" відповіді на це питання.
Я часто почуваюся папугою, коли повторюю питання і відповіді на них, щоб Богдан зрозумів і запам'ятав, як говорити правильно.
Ехолалія може викликати у вас сум, збентеження чи роздратування. Але можна ставитися до неї по-іншому.
Ехолалія вказує на те, що час, коли ви знайдете спільну мову з вашою дитиною, значно ближче, ніж здається. Найголовніше - завжди залишайтеся спокійними, терплячими та послідовними.
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