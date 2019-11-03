Копирайт изображения Людмила Шамрай

Коли дитина з неврологічним розладом безкінечно і, як здається, бездумно повторює щось - це насправді є способом її комунікації з оточенням. Що ж саме відбувається - описує "особлива мама" Людмила Шамрай.

Я і Богдан гуляємо парком.

Навколо жовто-багряні кольори осені - тої осені, яку я показувала синові на малюнках, коли ми вчили пори року.

"Яка зараз пора року?" - питаю я у Богдана.

"Року", - відповідає Богдан.

"Яка пора року, коли на деревах жовте листя?" - знову питаю я у малого.

"Листя", - повторює він останнє моє слово…

Про авторку: Людмила Шамрай мешкає в Дніпрі і виховує "практично в дві руки" особливу дитину.

У своєму блозі ділиться тим, як це - бути мамою особливої дитини, як прийняти себе і свою дитину після діагнозу, як житі далі з цим діагнозом і як боротися за свою дитину та її майбутнє.

Це називається "ехолалія" - автоматичне повторення почутих фраз, слів або звуків.

Ехолалія не є самостійним діагнозом, це симптом затримки психомовленнєвого розвитку, аутизму або іншого неврологічного розладу.

Чому дитина "говорить мультиками"?

Взагалі-то, ехолалія - це нормальна стадія розвитку мови.

Практично всі маленькі діти повторюють почуті слова і фрази "як папуги". Діти вчаться говорити, повторюючи те, що чують навколо. Згодом вони починають вибудовувати власні фрази, і потреба у відлунні зникає.

Однак, деякі діти не переростають ехолалію.

Вони продовжують повторювати слова інших людей або ж говорять фразами з мультиків, які дивилися раніше. Така форма ехолалії свідчить, що розвиток мовлення у дитини порушений.

Дітей з ментальними розладами ехолалія супроводжує роками.

Вона може бути негайною, коли дитина одразу повторює щойно почуте, і відстроченою, коли повторення відбувається через кілька годин, днів і навіть тижнів.

Ваш малюк може цитувати фільми і мультики, згадувати епізоди, які найбільше сподобалися. Це нормально!

Однак, якщо він постійно щось цитує, а при цьому його мова залишається дуже бідною, з його мовним розвитком явно щось не так.

Що насправді хоче дитина

Негайна ехолалія - ворог у ситуації з вибором. При перерахуванні варіантів ехолалічні діти часто повторюють останнє слово. Створюється хибне враження, що саме це вони і хочуть. В результаті, дитина може засмучуватися, коли отримує те, чого не просила.

"Богданчику, ти хочеш печиво чи яблуко?" - запитую я у малого.

"Яблуко", - чую у відповідь.

"Ти хочеш яблуко чи печиво?" - знову питаю я.

"Печиво"…

Копирайт изображения Людмила Шамрай

Щоб зрозуміти, що дійсно хоче дитина, краще перераховувати варіанти в різній послідовності.

Якщо постійно обирається останній варіант, використовуйте зображення того, що пропонуєте. Картки з картинками або PECS (картки для розвитку дитини з порушенням мовлення) - це прекрасний спосіб пропонувати дитині щось на вибір, що дозволяє запобігти істериці.

Дуже важливо розуміти, що негайна ехолалія - це вираження потреби взяти участь у розмові. Вона показує бажання дитини розуміти і вивчати мову.

У Богдана порушене розуміння зверненої до нього мови, якщо це стосується абстрактних питань. Він розуміє побутові прохання, типу "віднеси", "принеси", "закрий", "поклади" і т.д. Але на питання "як тебе звати?" мій син довго відповідав "звати", а на питання "скільки тобі років?" - перепитував "років?".

Мова Богдана складається з безкінечного повторення фраз з мультфільмів, почутих діалогів та рядків з пісень-віршів. Він повторює ці фрази коли завгодно.

І дуже дивно виглядає, коли Богдан прокидається зранку й починає говорити: "Машини їдуть по дорозі, не можна переходити дорогу на червоне світло, ну-ну-ну".

Богдан повторює уривки з улюблених відео, ніби дивиться їх у себе в голові. І ми розігруємо сценки з мультиків та співаємо пісні.

"Ахаха… Я Ромео, і я підкорю увесь світ!" - Богдан віртуозно повторює слова лиходія Ромео із мультфільму "Герої в масках".

"Герої, треба поспішати, день серед ночі рятувати!" - продовжую гру я.

"Час бути героєм!" - кричить Богдан.

Часто малого "зациклює": він буде повторювати одне і те саме слово, поки я не повторю це слово за ним. Від мільйонного повторення інколи хочеться затулити вуха, але я стараюсь звертати увагу на усі слова малого, навіть якщо вони особисто для мене не мають ніякого сенсу.

Бо ехолалія - це не безцільне й безглузде повторення чужих слів. Ехолалія - це форма спілкування, тому її можна перетворити у гарний інструмент для взаємодії з дитиною.

Здатність повторювати - надважливий спосіб самовираження для дітей, у яких труднощі з мовленням. Якщо позбавити дитину такої можливості, вона не зможе виражати емоції, заспокоюватися, підтримувати розмову, тренуватися у вимові або зменшувати тривожність.

Копирайт изображения Людмила Шамрай

Ехолалія допомагає Богдану осмислювати світ. Він повторює, коли чує щось нове. Наче промовляє фразу, щоб краще її зрозуміти та запам'ятати.

Принцип схожий, як і при вивченні іноземної мови: щоб зрозуміти сенс сказаного, почуті слова необхідно повторити. За допомогою ехолалії мій син також компенсує потребу у спілкуванні. Він ще не може самостійно побудувати фразу, тому повторення для нього - це найпростіший спосіб діалогу.

"Ти хочеш яблуко?" - питає мене Богдан.

Ні, він не пригощає мене. Навпаки, дає зрозуміти, що він хоче яблуко, і спонукає мене запитати.

"Ти хочеш яблуко?" - включаюся я у розмову.

"Яблуко", - радіє малий і приносить пакет з яблуками.

Якщо Богдан хоче, щоб я його обняла, він говорить "тебе обійняти?", якщо хоче піти на дитячий майданчик, то питає у мене "хочеш на гірку?" і т.д.

Але, я дуже рада, що хоча б таким чином Богдан став більше спілкуватися. Розвивається його словниковий запас і розуміння конкретних слів.

За допомогою відстроченої ехолалії можна змоделювати для дитини правильну форму відповіді.

Наприклад, якщо дитина підходить до вас і каже "тебе обійняти?", ви можете відповідати "так, обійми". Дитина повторюватиме цю фразу, і вона стане "сценарієм" відповіді на це питання.

Я часто почуваюся папугою, коли повторюю питання і відповіді на них, щоб Богдан зрозумів і запам'ятав, як говорити правильно.

Ехолалія може викликати у вас сум, збентеження чи роздратування. Але можна ставитися до неї по-іншому.

Ехолалія вказує на те, що час, коли ви знайдете спільну мову з вашою дитиною, значно ближче, ніж здається. Найголовніше - завжди залишайтеся спокійними, терплячими та послідовними.

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