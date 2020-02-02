Як знайти психолога, якщо на нього немає грошей. Блог мами особливої дитини

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Часто мама особливої дитини - це загнана в кут складною життєвою ситуацією людина.

Не потрібно із захопленням говорити такій мамі: "Ах, яка ви сильна". Вона не сильна, вона навчилася приховувати свій біль.

Чому не потрібно боятися піти до психолога

Цій мамі потрібна допомога - перш за все, психологічна. Адже самозвинувачення та боротьба з собою виснажує.

Переможців у такій боротьбі не буває. Якщо постійно пристосуватися до труднощів й терпіти, стає гірше. Після безкінечних спроб змиритися, можна "завити" від безвиході.

Психолог може допомогти відчути свою силу й зрозуміти, що важливо пам'ятати і знати про себе. Адже особливі діти - не вирок, а історія, яка може скластися по-іншому.

Мене часто переслідували роздратування, пригніченість, а інколи й приреченість, адже я, насамперед, жива людина. Та я говорила: "Сама впораюся".

Згодом я зрозуміла, що дуже важливо звертати увагу на власні переживання. Негативні емоції постійно потребують корегування. Мама сама має бути наповненою внутрішнім ресурсом.

Тому я вирішила знайти свого надійного фахівця, який би зміг бути зі мною в моїй історії.

Найголовніше завдання психолога - допомогти тому, хто стикнувся з труднощами й не може їх вирішити самостійно. Це як закриті двері. Можна спробувати їх виламати, щоб зайти. А можна відкрити ключем.

Психолог і є тим ключем, який допомагає людині повернути душевну рівновагу.

Щоб "дозволити" собі звернутися до психолога, зовсім не потрібно опинитися на дні власної прірви. Найкраще звернутися до нього заздалегідь, поки ви ще не дійшли до краю.

У мене були ситуації, коли я усвідомлювала необхідність психологічної допомоги, але не мала змоги оплатити послуги психолога. Що ж робити, коли доходів ледве вистачає покривати щомісячні витрати?

Image caption Людмила Шамрай: "Особливі діти - не вирок, а історія, яка може скластися по-іншому"

Для мене засобом зв'язку зі світом став Facebook. Одного разу я написала у себе на сторінці, що втомилася жити. Згодом, до мене у месенджер "постукалася" психологиня, яка запропонувала займатися зі мною раз на тиждень.

Я поцікавилася, чи має вона досвід роботи з особливими мамами, бо впевнена, що без розуміння тої ситуації, в якій опиняється жінка з особливою дитиною, терапія може лише зашкодити. Вона відповіла, що давно вже працює з різними мамами й розуміє причини їхніх душевних розладів.

Так я знайшла психологиню з іншого міста, скориставшись можливістю консультацій онлайн.

Звичайно робота по скайпу інша, ніж наживо. Сприйняття людини в одній кімнаті з тобою й візаві за допомогою монітору дуже відрізняються. Наприклад, складно відстежити тілесні реакції або зміни в міміці, які можуть бути важливими для роботи.

Технічні перебої теж ніхто не відміняв. Але, якщо проявити обопільне бажання, пристосуватися до цих умов, робота може бути дуже ефективною.

У себе вдома я змогла забезпечити безпечний для себе простір, де вільно могла говорити про свої труднощі. Хай ми "зустрічалися" не досить довго, але ця психологиня врятувала мене від самої себе.

Спочатку повернення до минулого під час сеансу терапії завдавало болю. Але поступово зустрічі з ненайкращими епізодами мого життя відпускали мене з полону. Адже я була не сама під час таких зустрічей.

Як знайти психолога, якщо немає грошей

Знайти хорошого фахівця безкоштовно - складне завдання. Але немає нічого неможливого. Ось кілька порад.

Якщо вам потрібна термінова психологічна допомога, можна скористатися телефонами екстрених психологічних служб або телефонами довіри.

Можна звернутися до державних установ, в яких працюють психологи. Це можуть бути центри соціального захисту, медичні установи, благодійні фонди, громадські організації, реабілітаційні центри.

Подивіться в інтернеті відгуки про центри, які надають безоплатну психологічну допомогу чи відгуки про конкретних психологів. З'ясуйте заздалегідь всі умови безкоштовної психологічної допомоги: кількість зустрічей, можливість пропуску або скасування сеансів, можливість замінити психолога-консультанта, гарантії конфіденційності отриманої психологом інформації.

Свого наступного психолога, який провів зі мною велику роботу і допоміг розплутати складні вузли взаємин із собою, я знайшла в благодійному фонді. І саме бесіди з компетентним фахівцем повернули мене в нормальне русло.

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Можна моніторити професійні спільноти в соціальних мережах, де фахівці періодично публікують інформацію про акції та знижки, які вони проводять.

Також у професійних групах можна знайти інформацію про те, що хтось закінчує своє професійне навчання або спеціалізацію і готовий взяти безкоштовно клієнта на певну кількість зустрічей. Так роблять, аби отримати можливість описати ваш випадок у науковій статті або отримати відгук для публікації на своєму сайті.

Так ви отримаєте безкоштовні консультації, а психолог опише роботу з вами, не розкриваючи ваше справжнє ім'я й біографічні дані. Або ви можете описати свою проблему, щоб спеціалісти дали коментарі. Але спершу краще простежити позиції фахівців з певних питань і вирішити, солідарні ви з ними чи ні.

Я знаю один паблік психологів і психотерапевтів, куди б я ніколи не звернулася по допомогу. Коли я перечитувала коментарі під деякими історіями жінок-мам, які шукали поради, мене розривало від здивування й обурення одночасно. Коли, наприклад, психологи починали довгі письмові монологи про те, що чоловік - Сонце, а жінка - Земля, він світить для неї, а вона дає життя.

"Обговорювання - це вже полегшення."

Ви можете знайти психолога, який проводить першу ознайомчу консультацію безкоштовно. Звичайно, за один сеанс усі ваші проблеми не зникнуть, але спілкування з психологом допоможе зрозуміти причини їх виникнення.

Ви можете звернутися за допомогою до психолога-початківця, який погодиться надавати свої послуги в обмін на отримання досвіду. У нього може бути хороша підготовка, величезне бажання працювати. Не будьте занадто суворі до початківців, адже в психологічній роботі важливий не тільки досвід, але й якість психологічного контакту між психологом та клієнтом.

Відповіді на багато різних питань можна отримати в групах психологічної підтримки батьків особливих дітей. Зустріч людей, яких хвилює одна й та ж проблема, має так званий ефект поля: можна ретельно опрацювати травматичну ситуацію.

Вся група підтримає жінку, якій погано, щоб у неї з'явилися сили жити далі. Насправді таких мам слухати-не переслухати, їм дуже потрібно виговоритися, про що вони найчастіше мовчать, з'їдаючи себе зсередини.

Обговорювання - це вже полегшення. Для людини, яка пережила стрес, дуже багато значить спілкування з людьми, які опинилися у схожій ситуації. Крім того, у групах діляться один з одним не лише бідами, а й своїми радощами і перемогами.

Як обрати "правильного" психолога?

Чи варто продовжувати роботу з психологом, якщо під час консультацій відчуваєш себе некомфортно, не можеш довіритися психологу повністю або не довіряєш йому як фахівцю? Так, психолог може вам не підійти. І в цьому немає нічого страшного.

Можливо, вам доведеться зустрітися з кількома психологами, щоб знайти того, кому ви будете довіряти. Терапія - дуже інтимна річ, тому обов'язково на першій зустрічі відстежуйте свої почуття.

Вас нічого не повинно лякати чи напружувати. Якщо ви розумієте, що вам не подобається, як психолог спілкується, які методи використовує, як реагує, то краще знайти для себе іншого фахівця.

Якось я сходила на декілька консультацій. Мене збентежило, що психолог постійно вживав фразу "вам треба…". Для мене висловлювання з серії "ви повинні" і будь-яке нав'язування є неприпустимими під час психологічної допомоги.

Психолог може ставити питання, пропонувати тему, але не змушувати клієнта говорити про те, до чого той не готовий. Хороший фахівець не гарантуватиме розв'язання проблеми за один сеанс, не пропонуватиме "рецепти щастя", типу "частіше посміхайтеся собі в дзеркалі", не оцінюватиме ваші дії, не знецінить ваші почуття і не образить.

Хороший психолог - наче хороший лоцман, не стане давати вам готових відповідей, бо їх не існує, поки ви не знайдете ці відповіді самі, не поділиться з вами "життєвими порадами", тому що капітан вашого життя - ви, і ніколи не запропонує вам "чарівні таблеточки".

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З мого досвіду, хороший психолог мало говорить, обережний у висновках і часто від нього можна почути: "Я поки що не дуже розумію, спробуймо розібратися краще" чи будь-які інші формулювання, які виведуть вас на більш глибокі міркування.

Для мене також важливо наскільки психолог мене чує. Якщо простір по-максимуму займає він, а не я, то для мене це привід припинити консультування, за умови, що я озвучила свої очікування, а фахівець все одно продовжує перебивати й говорити більше, ніж я.

Не обов'язково погоджуватися на будь-яку пропозицію безкоштовної допомоги. Завжди є вибір. Ефективність психологічної допомоги, в першу чергу, залежить не від її вартості, а від професіоналізму психолога і вашої готовності до внутрішніх змін.

Я пройшла свої стадії горя, нерозуміння, прийняття, важкого вибору, яким шляхом йти, що робити і як жити. Але якась частина болю в мені залишається й досі. Бо психолог - не чарівник.

Кожна мама хоче пристосувати себе і свою дитину до зовнішнього світу, а зовнішній світ привчити до думки, що життя дане не тільки здоровим, вродливим та успішним. Поки особливі мами і їхні діти житимуть в ізоляції, я не можу почуватися щасливою.

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