"Как я искала и нашла садик для своего особенного сына"

Копірайт зображення Людмила Шамрай

Богданчик пошел в детский сад после двух лет. Его адаптация прошла легко и незаметно. В первый же день он побежал играть с детьми.

На третий день его уложили спать в обед, а я ждала у забора: либо выведут его ко мне, либо заснет.

Впоследствии моя жизнь начала превращаться в сплошную панику. Я слышала в адрес малыша постоянные обвинения: "слишком активный", "беспокойный", "постоянно молчит", "похож на аутиста" и предложения перевести его в другое детское учреждение.

Об авторе: Людмила Шамрай живет в Днепре и воспитывает "практически в две руки" особенного ребенка.

В своем блоге делится тем, как это - быть мамой особенного ребенка, как принять себя и своего ребенка после диагноза, как жить дальше с этим диагнозом и как бороться за своего ребенка и его будущее.

Как оказалось, если ребенка нельзя втиснуть в стандартные нормы, от него лучше избавиться, чтобы не мешал. По крайней мере, так получилось с моим сыном.

"Нормальность"

Мне объяснили, что Богдану не место с обычными детьми, что им не нужно "клеймо неполноценности". Что на Богдана жалуются воспитатели, им трудно справиться с его активностью. Что возмущаются родители - говорят, что их дети приходят домой и начинают "бекать" и "мекать", поэтому они хотят избавить своих детей от общения с "дефективным ребенком". Пусть мой сын идет туда, где он будет ближе к остальным детям по интеллектуальному развитию. В другой сад или в спецучреждение.

Мое отчаяние могут понять только те, кто через это прошел. Люди даже на мгновение не могут представить, примерить на себя, почувствовать или даже подумать, как это - не вписываться в рамки "таинственной нормальности", быть не как все.

Тогда больше всего мне хотелось, чтобы кто-то объяснил мне, куда идти и к кому обращаться, а еще лучше - взял бы меня за руку и провел простым путем.

Поиски другого сада

Копірайт зображення УНІАН

Так я начала искать новый детский сад. Должна была устроить Богдана в другой садик срочно, без очереди, ведь нужно было работать.

Я искала свободные места через интернет, писала на форумах. Недаром шутят: в очередь нужно становиться сразу же после роддома. Шансов, что мой сын в ближайшее время начнет ходить в садик, почти не было.

Сначала я запрещала себе думать о спецзаведении, потому что слышала, что это - "резервация для умственно отсталых детей".

Мне советовали отдать ребенка только в обычный сад, чтобы не травмировать его, пусть тянется за "нормальными" детьми.

Когда сталкиваешься с человеческой оценкой, часто не понимаешь, как себя вести. Вместо того, чтобы двигаться вперед, к тебе приходит отвращение и отрицание.

Я долго держалась за свое "не правда, мой сын не такой", пыталась спрятаться и защититься. Потом я нашла в себе силы переплакать и приняла свою ситуацию.

Страхи

Копірайт зображення УНІАН

Я решила ориентироваться только на свои впечатления, поэтому поехала "на разведку" в учебно-реабилитационный центр для детей с недостатками физического и умственного развития. Как примут меня, так примут и моего малыша.

Первое, что меня поразило: на площадке играли дети, которые внешне не отличались от обычных детей. А у меня надолго застряли в памяти слова одного человека: "Там ТАКИЕ дети, ТАКИЕ! У них там что-то психическое!"

Зашла в кабинет директора. В моей голове стучала одна только мысль: "Что я здесь делаю?"

Она заметила мои переживания: думаю, таких растерянных мам к ней приходило много.

Она выслушала все мои страхи и посоветовала сначала пройти психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК). После того, как комиссия предоставит заключение, что мой сын нуждается в особых условиях обучения, я прихожу к ней с Богданом и выводом комиссии. Места свободные есть, поэтому нас ждут.

У меня опять паника, ужас, шок: "Моего ребенка отправляют на ПМПК. А может не идти? Мы туда не пойдем! Ни за что!"

Тогда я считала, что на эту "экспертизу" отправляют детей с умственной отсталостью, детей с инвалидностью. А мой ребенок абсолютно нормальный, я уверена в этом на все сто!

Еще боялась, что Богдан ничего не захочет показывать чужим людям. И ему обязательно поставят диагноз "умственная отсталость", и будущее сына будет навсегда разрушено.

Лучше не тянуть

Копірайт зображення УНИАН Image caption "Хороший детский сад - тот, где к ребенку относятся как к личности"

Впоследствии я поняла: ничего ужасного в ПМПК нет.

Что лучше не тянуть и пройти эту комиссию, чтобы вовремя выявить нарушения (если они есть) и начать коррекционную работу. Что консультанты не ставят диагноз, а лишь обобщают и систематизируют заключения врачей, определяют состояние умственного развития ребенка, рекомендуют коррекцию развития и эффективную учебную программу.

Какой сад лучше выбрать, советовать трудно. Это - личный выбор каждого.

Для меня несомненные плюсы специализированного садика такие: комплексный подход, когда на ребенка работает вся команда (воспитатель, дефектолог, логопед, психолог и т.д.); маленькие группы, поэтому больше внимания каждому ребенку; специальная программа психолого-педагогического сопровождения, которая составляется индивидуально с учетом возраста детей, их особенностей и интеллектуального развития.

Я перечисляю плюсы специализированных учреждений для того, чтобы вы поняли: не стоит их бояться. Они созданы, чтобы помогать, а не изолировать "сложных" детей от общества.

В нашей группе, например, некоторые дети уже читают и пишут. Я знаю, в обычном саду ребенку было бы сложнее, отдельно с ним никто бы не занимался, заниматься дома самой - не всегда есть время и возможность, возить куда-то на занятия - опять же время и деньги.

Когда он догонит сверстников - можно будет перевестись. А то, что у него "что-то психическое" - так у каждого своя история старта.

Хороший детский сад - тот, где к ребенку относятся как к личности. Я вижу, что малышу нравится. Он ходит в садик с воодушевлением, с легкостью отпускает мою руку, говорит "Мама, пока", берет за руку воспитательницу и идет с ней.

Что касается меня, то эта история сделала меня сильнее, закалила меня, научила смотреть на мир не через призму чужих ограничений, а своими глазами.

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