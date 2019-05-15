Стереотип неполной семьи. Как воспитать ребенка без отца

Копірайт зображення Людмила Шамрай Image caption "Когда Богдану поставили диагноз "задержка психического и речевого развития", я растерялась"

Мои самые любимые истории о женщинах, самостоятельно воспитывающих детей, - это истории о меркантильных хищницах, ищущих лоха, чтобы усесться ему на шею вместе "со своим выводком", а "несчастный мужик" будет их содержать.

Меня смешат мифы о "корыстных бабах, посягающих на чьи-то миллионы".

Мужчинам трудно осознать, что женщина может и воспитать ребенка, и зарабатывать на жизнь, и эту жизнь обустраивать. Что муж для нее - не спасательный круг, а равноправный партнер.

Женщине не нужен "героический спасатель" с посылом: я милостиво "беру" тебя с ребенком, будь же добра и ты - обслуживай, корми, убирай, удовлетворяй и морально, и сексуально.

Я та самая "разведёнка с прицепом", которую боятся некоторые мужчины. Я нормально чувствую себя в статусе свободной женщины и пока ничего не хочу менять.

Но мне хочется сломать отношение к женщине с ребенком, которое сложилось в обществе. Почему-то считается, что такая женщина находится в невыгодном положении, поэтому готова "бросаться на любого".

Некоторые мужчины заявляли мне в лицо, что я проголодалась "за мужской лаской", несчастная и никому не нужна.

Я не ищу поклонников и "замену отца" своему сыну. У меня есть все, чтобы считать себя самодостаточным человеком. Я не сижу в ожидании, когда в мою жизнь придет человек и сделает меня счастливой. Я ищу гармонии и уверенности в себе.

Развод стал для меня единственным вариантом сохранения в первую очередь себя. Сколько раз я слышала: " Видели глазки, что покупали, теперь ешьте". Правда? Друг познается в беде, а муж в декрете.

Копірайт зображення Людмила Шамрай

Иногда у моего мужа возникали вспышки агрессии. Иногда я ходила с синяками или подбитой губой. Однажды он перебил в доме всю посуду. Обычно он компенсировал свою нереализованность, сгоняя злость на мне.

Во всех его неудачах, и в финансовых также были виноваты я и малыш. Страшно жить с человеком, когда не знаешь, как он поведет себя, когда его снова что-то не будет устраивать.

"Бьет - значит любит»; "Плохонький да свой"; "Отец как-никак, нельзя ребенка разлучать с отцом" - это самые опасные стереотипы. "Сама дура виновата", "Довела" и другие оправдания агрессивного поведения мужа могут привести к фатальным последствиям.

Что бы ни делала и не говорила женщина, мужчина не имеет права поднимать на нее руку!

Когда я подала на развод, некоторые знакомые рассказывали, что хороших жен не бросают, что женская судьба - терпеть, кому я буду нужна с ребенком. А я чувствовала невероятное облегчение, когда мы разошлись.

Самостоятельная мать

Копірайт зображення Людмила Шамрай

Когда Богдану поставили диагноз "задержка психического и речевого развития", я растерялась.

Я начала бояться одиночества и искала выход в отношениях, любых, "главное, чтобы милый был рядом". Я чуть не вышла замуж за манипулятора. Он обещал поддержку и заботу, а на самом деле доказывал себе: я еще ого-го.

Я постепенно теряла себя как личность. Я чувствовала себя маленькой девочкой, которой все запрещают и за которую постоянно решают.

Он периодически присылал мне суицидальные фото, еще больше загоняя меня в тупик.

Я теряла голову от желания убить себя и своего мучителя. Было трудно, больно, страшно, были угрозы, грязь, но я смогла найти в себе силы и перевернула эту болезненную страницу своей жизни.

Сейчас я очень разборчива в отношениях. Если претенденту на мое сердце мешает мой сын, у нас ничего не получится.

Как по мне, взрослый человек вполне может сам о себе позаботиться, а получить себе еще одного ребенка 30-40 лет не очень хочется.

Мне трудно понять, почему семья без мужчины в глазах общества является неполноценной. Меня удивляет утверждение, что самостоятельная мама, берет на себя "мужские" функции (твердость, строгость, требовательность) лишает своего ребенка не только отца, но и матери (то есть материнской любви, терпимости, теплоты).

Если отец не готов брать ответственность за своего ребенка и все перекладывает на женские плечи, то виновата в этом женщина? Я с Богданом - две полноценные личности, у нас интересная насыщенная жизнь. Я люблю и уважаю своего малыша. Где здесь неполноценность?

Предубеждение, что полная семья - счастливая, неполная - несчастная, это вульгарное упрощение жизни.

"Отец нужен, чтобы научить гвозди забивать. Я папе благодарен, хоть он иногда бил меня и маму", - рассказывал один мой знакомый.

Но, умение забивать гвозди - не является центром мироздания. Полная семья, где папа бьет детей, жену, вряд ли будет счастливее, чем наша, где есть любовь и гармония.

Именно благодаря Богдану я стала больше понимать себя и свои желания. Я много лет жила со стереотипами и шаблонами "настоящей женщины".

Я верила, что женщине - дети, хозяйство, кухня, а мужчине - развитие. Что женщина должна вдохновлять, если же муж ничего не достиг, значит женщина плохо старалась. Я верила от мужа не стоит чего-то ждать, надо брать что есть, и молча делать из этого "произведение искусства".

Теперь, когда у меня появляется свободное время и возможность, я стараюсь вкладывать свою энергию в свое развитие. И мне это очень нравится.

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