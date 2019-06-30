Блог мамы особенного ребенка. Каково это - быть неидеальной матерью

Копірайт зображення Людмила Шамрай

Есть вещи, о которых не принято говорить вслух, потому что сразу в тебя полетят виртуальные камни. Это - о тех женщинах, которые разочаровались в материнстве, или говорят, что материнство - не всегда счастье.

Казалось бы, все просто: не любишь детей - не рожай. Но понять, каково материнство на самом деле, можно только тогда, когда ребенок уже есть, и "обмену и возврату не подлежит".

К сожалению, делиться с миром принято только радостями материнства. Счастливая мама - это норма для нашего общества. И, не дай Бог, у кого-то иначе.

Часто женщина выполняет свою "биологическую функцию", которую ей навязали: "пора играть с внуками", "пора подумать о наследнике и продолжении рода", "это твоя миссия - рожать", "а часики-то тикают" и т.д.

Об авторе: Людмила Шамрай живет в Днепре и воспитывает "практически в две руки" особенного ребенка.

В своем блоге делится тем, как это - быть мамой особенного ребенка, как принять себя и своего ребенка после диагноза, как жить дальше с этим диагнозом и как бороться за своего ребенка и его будущее.

"Ой, тебе уже за тридцать? Срочно рожай. Не хочешь? Рожай, рожай, потом разберешься", - говорят они.

До рождения сына я как будто жила в мире розовых единорогов и радужных пони. После рождения сына я зарывалась в обязанностях, не испытывая "безумной" любви к своему ребенку.

Ухаживала, развлекала, заботилась, но с мыслью: "Как это могло со мной случиться? Зачем я стала мамой?"

Перед глазами воспоминания: как акушерки давили на живот, пытаясь вытолкнуть ребенка. Как я требовала кесарево сечение, чувствуя, что экзекуция под названием роды может закончиться для меня и малыша очень плохо. Как я бродила по палате заплаканным, опухшим призраком. Как было больно сидеть, стоять, лежать, ходить.

Было трудно дышать от ощущения собственной ничтожности. Я будто попала в ловушку своего материнства и не понимала, почему моя жизнь так изменилась: муж каждый день ходит на работу, общается с людьми, а я - привязана к ребенку.

Мне постоянно хотелось плакать. Не могла смотреть на сына без слез, иногда ненавидела его (как бы ужасно это ни звучало), потому что сын казался тогда монстром, который ворвался в мою жизнь!

И постоянно ненавидела себя. Мне хотелось, чтобы меня спасли от материнства и разделили со мной все трудности.

Копірайт зображення Getty Images Image caption "Миф об идеальной маме незримо присутствует в нашем обществе. Но стремление к суперматеринству - это путь в никуда"

Я успокаивала себя: вот малыш подрастет - станет легче. Когда Богдан подрос, и у меня уже были глобальные планы на будущее, сыну диагностировали "задержку психического и речевого развития".

Я пыталась понять, что со мной не так. Если ребенок - синоним счастья, то почему у меня все наоборот? Почему я плачу, почему мне хочется убежать из дома, где моя готовность к самопожертвованию?

Однажды я написала в Facebook, что мой сын стал моим ограничением.

И тут началось: "Как ты смеешь?", "Да какая же ты женщина! Какая же ты мама!", "Ребенок прежде всего!"

Мне стало стыдно, и я удалила пост. Я испугалась своих ощущений, испугалась агрессии в свой адрес и непонимания. А долгожданное счастье все не приходило.

Впоследствии я начала отвоевывать свое право говорить о том, что мне трудно. Я перестала бояться получить в ответ на свою откровенность проклятия и грязь.

Миф об идеальной маме незримо присутствует в нашем обществе. Стремление к суперматеринству - это путь в никуда.

Оно лишь вселяет в любую "неинстаграмную" маму кучу комплексов из-за своих "неинстаграмных" детей.

Копірайт зображення Людмила Шамрай Image caption "Когда Богдан подрос, и у меня уже были глобальные планы на будущее, сыну диагностировали "задержку психического и речевого развития"

Супермама никогда не устает. Реальная мама может умориться до дрожи в коленях, до желания упасть лицом в подушку и с мечтой стать на некоторое время невидимой.

У суперм есть дар безграничного терпения и неисчерпаемый источник материнской любви. Мне же трудно контролировать свои эмоции каждую секунду. Я живая, я чувствую, устаю, обижаюсь, злюсь.

И я не из тех мам, у которых все всегда разложено по полочкам и вакуумным контейнерам. Я многого не успеваю и у меня все не по фэншую.

Иногда мне кажется, что женщин с детьми ненавидят просто за то, что они есть. Их готовы осудить за что угодно. Женщина во всем виновата.

Она должна стирать, готовить, убирать, заботиться о детях, создавать комфорт для мужа, угождать ему.

Ответственность за измену мужа, насилие, развод общество давно переложило на женщину. Женщина всегда должна думать, как своим существованием и существованием своих детей быть комфортной для общества.

Помните историю о маме младенца в самолете, которая раздавала людям сладости и записки от имени ребенка: если я вдруг буду кричать, не сердитесь на меня?

Меня бесит восхищение, которое вызвала эта история. Я уверена, что женщина раздавала конфеты от страха перед осуждением, а не от желания сделать всем приятное.

Для меня эта история - подтверждение стереотипа, что женщина-мать перед всеми виновата.

Копірайт зображення Людмила Шамрай

Общество может или отругать, или осудить. Моя мечта - общество, которое поддерживает. Я хочу жить в мире, где бы каждому ребенку были рады.

Мы и так живем в век виновных матерей, когда от детей принято требовать тишины, а от их мам - извинений.

Диагноз ребенка сразу привел меня к полному краху представлений о себе как о хорошей матери. Я дала жизнь этому ребенку - но какую? А вдруг меня не станет - и что будет с малышом? А если он навсегда останется таким? И я съедаю себя без соли.

Я чувствую себя виноватой перед Богданом за то, что ему жить в этом несовершенном мире, который не готов принимать и понимать.

Больно от критики и обесценивания в адрес меня и моего сына: "Какой он у вас невоспитанный!", "Мальчик, ты что, тупой?", "Таким место в психушке".

Больно от внутренней критики и обесценивания, которыми я сама себя замучила: "Я так мало делаю для сына! Надо больше стараться! Какая я ужасная мать!"

Я разрываюсь между ребенком, бытом, работой, и все получается не очень. Я иногда рыдаю при ребенке, срываюсь на нем, когда он что-то делает не так.

Иногда я агрессивно реагирую на людей вокруг, которые пытаются нас воспитывать, потом ругаю себя, что не могла сдержаться.

Вышла с сыном в люди - и снова осуждение, и снова я виновата, потому что идеальные дети - те, которых не видно и не слышно. Поездки в общественном транспорте - это катастрофа, оказывается, мне с таким ребенком надо иметь собственный автомобиль или ездить исключительно на такси.

Я скучаю по жизни без малыша и снова чувствую себя виноватой. Ради ребенка я отказалась от возможностей, развития, карьеры. То, что я уже много лет борюсь за здоровье своего ребенка, не делает меня ценнее для работодателя.

Мои родные удивляются, почему Богдану шесть, а он не умеет читать и писать, ведь я умела. Я ничего никому не хочу объяснять, иногда я не хочу никого видеть ... (Может со мной что-то не так?) Я хочу отдохнуть, я устала. Но как я могу?

Копірайт зображення Людмила Шамрай Image caption "Я успокаиваю себя, что диагноз - не приговор, и мой сын не всегда будет таким. Он меняется, и я каждый день вижу эти изменения"

Почему бывший муж забывает о своем сыне? Почему он может позволить себе не видеть Богдана месяцами, не думать о том, что его ребенок будет есть, как развиваться?

Нет сил осознавать это социальное неравенство. Почему я? Почему я одна? Я не запрещаю отцу Богдана видеться с сыном. Но ... тут должно быть не только мое желание. А Богдан грустит, вспоминает. И я чувствую себя виновной за то, что моему сыну не хватает общения с папой.

Важно прожить чувство вины и избавиться от него. Не могу сказать, что я полностью освободилась, нет.

Я корю себя, что делаю для Богдана недостаточно. Но я часто вспоминаю одну фразу: "Когда Бог хочет сделать человеку подарок, он заворачивает его в обертку из проблем".

Особенный ребенок - это подарок, завернутый в обертку из переживаний, неуверенности, усталости, отчаяния. Однако внутри - очень многое ценного. И самое ценное - это жизнь маленького человека.

Я научилась защищать сына. От прохожих, которые делают ему замечания. От людей, которые запугивают его, называя это "помощью" или "воспитанием".

Я научилась защищать себя. Я научилась затыкать "дыры", из которых вытекают мои силы. Каждый раз, когда у меня возникает чувство вины, я стараюсь не сравнивать себя с другими.

Я думаю о себе и Богдане: как много мы сделали за дни, месяцы, недели, годы. Я успокаиваю себя, что диагноз - не приговор, и мой сын не всегда будет таким. Он меняется, и я каждый день вижу эти изменения.

Когда же меня "накрывает", я повторяю себе, что я для сына - защита и опора, надежность и спокойствие. Как только вижу полные непонимания и обиды глаза малыша, его дрожащую губу, сразу прошу прощения, целую, обнимаю долго-долго, говорю как сильно я его люблю.

Мне и сейчас хочется, чтобы со мной кто-то разделил трудности воспитания особенного ребенка (соседка, подруга, бабушка, просто неравнодушный человек), я часто чувствую себя истощенной.

Но я перестала натягивать на себя образ "идеальной мамы". Я - любящая, способная принимать и ради Богдана готова свернуть горы.

В то же время, человек, который имеет право на слезы, слабость и усталость - это тоже я.

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