Блог Пономарева: знайти гриб чи гриба?

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Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Читачка Тетяна хоче знати, чи є помилкою вислів Тетяну серце боліло.

Це не помилка, а діялектний варіянт. Літературною мовою - у Тетяни боліло серце, рідше - Тетяні боліло серце.

Родовий відмінок свято Івана Купайла чи Івана Купайли?

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Правильно Івана Купайла, тому що в називному відмінку буде Іван Купайло.

Читач Ігор Дзиґа щодня відвідує сайт Reddit і запитує, як його писати - Реддит, Реддіт чи Редит.

Українською мовою має бути Редит із наголосом на першому складі.

Юлія Рибалко пише, що вислови на кшталт знайти гриба, взяти кошика, підгострити олівця деякі редактори виправляють на знайти гриб, узяти кошик, підгострити олівець.

Пояснюють це тим, що так правильно для поважних текстів, а гриба, олівця, ножа - нормально для розмовної мови персонажів. Инші редактори, втім, послідовно пишуть узяти кошика тощо.

Знайти гриб, узяти кошик, підгострити олівець - нейтральні вислови. Так само нейтральні і знайти гриба, взяти кошика, підгострити олівця, написати листа, завести трактора.

Але варіянт із родовим відмінком характерніший для художнього стилю та розмовного мовлення.

Копирайт изображения Reddit Image caption Українською мовою має бути "Редит" із наголосом на першому складі, каже професор Пономарів

Читач Марко Дорош просить порекомендувати ґрунтовну граматику української мови.

Можу порекомендувати "Теоретичну морфологію української мови" (морфологія - частина граматики) Івана Вихованця та Катерини Городенської, видану в Києві у видавництві "Пульсари" 2004 року.

І ще запитує цей же читач: як краще - благословення чи благословіння?

Літературний варіянт сучасної української літературної мови - благословення, хоч благословіння кажуть часто теж.

Валентин Стецюк запитує, чи можна вживати слово шинквас у значенні прилавок.

Можна, але тільки в творах на історичну тему, бо в сучасній мові воно застаріле. Наприклад, з історичного роману: "Вона стояла біля рясно обстеленого клечальним гіллям шинквасу" (Олександр Ільченко).

А сучасне слово - прилавок.

Читаючи літературу, особливо історичну - "Історію запорізьких козаків" Дмитра Яворницького, ділиться враженнями Андрій Степанок, упевнився в запозиченні козаками 40% слів у татар, турків та инших народів. Чи варто відстоювати українськість слів, якщо в нашій мові 40% запозичень?

Не знаю, звідки така цифра - 40%. В українській мові справді є слова иншомовного походження, навіть більшість наших особових імен, серед них - і ваше, й моє.

Але найбільше все-таки слів питомо українських. І про їхню українськість маємо дбати.

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Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.

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