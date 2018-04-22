Блог Пономарева: як я ставлюся до фемінітивів на кшталт членкиня
Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.
Дмитро Калінін із Запоріжжя хоче знати, як я ставлюся до фемінітивів психологиня, докторка, майстриня, членкиня тощо. Чи є їм місце в сучасній українській літературній мові?
У літературній мові місце такі слова мають. Багато фемінітивів уже зафіксовано в словниках. Щодо решти - це питання часу. Тож я ставлюся до них позитивно.
Галина Мельник хоче з'ясувати, чи треба ставити кому в уривках тексту вартістю мільйон гривень, висотою два метри.
Коми тут ставити не потрібно, але замість висотою два метри краще казати заввишки два метри.
Олександра Скиба пише: якому слову потрібно віддати перевагу - корегування чи коригування?
В українських словниках є три слова: коригування і його фонетичний варіянт корегування (від латинського corrigo - "виправляю"), коректування (латинське correctio - "виправляння").
Оскільки щодо значення ці лексеми не відрізняються, потрібно, мабуть, віддати перевагу словам коректування, коректувати, як радить "Словник иншомовних слів" за редакцією академіка Олександра Мельничука, ст. 373-374.
Світлана Миронюк має два запитання. Перше: стійкість до чогось чи проти чогось.
Поширеніший варіянт - стійкість до чогось, наприклад, до іржі, до стресів, до морозів тощо.
Ігор Шаблій хоче знати, який прикметник більше пасує до назви зали, де перебувають глядачі - глядачева чи глядацька.
Найліпший варіянт - зала або зал для глядачів. Рідше - глядацька зала, глядацький зал.
Друге запитання: чи відбувається чергування в прізвищах на кшталт Дога, Подорога, Костомаха в давальному відмінку.
Звичайно. Дозі, Подорозі (як тривога - тривозі), Костомасі (як муха - мусі).
Киянин Роман Шестипалка запитує, як правильно писати і чи припустимі такі визначення: морозильна ларь, морозильна скриня в офіційних документах, на сайтах магазинів, які продають холодильне й морозильне обладнання.
Морозильна ларь - неможливе. Цей іменник чомусь віднесений до жіночого роду, а якби було таке слово, воно мало б належати до чоловічого роду, але в українській мові його немає.
А крім того, після р в кінці слова і складу ми ніколи не пишемо знака м'якшення. А варіянт морозильна скриня може бути.
Читач Денис запитує, чи закономірне в українській мові слово охоронюваний, наприклад, у вислові охоронювані інтереси.
Слово досить незграбне, але замінити його поки що немає чим.
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Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.
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