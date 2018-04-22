Блог Пономарева: як я ставлюся до фемінітивів на кшталт членкиня

Копирайт изображения Getty Images Image caption Членкині організації Femen?

Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Дмитро Калінін із Запоріжжя хоче знати, як я ставлюся до фемінітивів психологиня, докторка, майстриня, членкиня тощо. Чи є їм місце в сучасній українській літературній мові?

У літературній мові місце такі слова мають. Багато фемінітивів уже зафіксовано в словниках. Щодо решти - це питання часу. Тож я ставлюся до них позитивно.

Галина Мельник хоче з'ясувати, чи треба ставити кому в уривках тексту вартістю мільйон гривень, висотою два метри.

Коми тут ставити не потрібно, але замість висотою два метри краще казати заввишки два метри.

Олександра Скиба пише: якому слову потрібно віддати перевагу - корегування чи коригування?

В українських словниках є три слова: коригування і його фонетичний варіянт корегування (від латинського corrigo - "виправляю"), коректування (латинське correctio - "виправляння").

Оскільки щодо значення ці лексеми не відрізняються, потрібно, мабуть, віддати перевагу словам коректування, коректувати, як радить "Словник иншомовних слів" за редакцією академіка Олександра Мельничука, ст. 373-374.

Світлана Миронюк має два запитання. Перше: стійкість до чогось чи проти чогось.

Поширеніший варіянт - стійкість до чогось, наприклад, до іржі, до стресів, до морозів тощо.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Глядацька зала? Чи глядачева?

Ігор Шаблій хоче знати, який прикметник більше пасує до назви зали, де перебувають глядачі - глядачева чи глядацька.

Найліпший варіянт - зала або зал для глядачів. Рідше - глядацька зала, глядацький зал.

Друге запитання: чи відбувається чергування в прізвищах на кшталт Дога, Подорога, Костомаха в давальному відмінку.

Звичайно. Дозі, Подорозі (як тривога - тривозі), Костомасі (як муха - мусі).

Киянин Роман Шестипалка запитує, як правильно писати і чи припустимі такі визначення: морозильна ларь, морозильна скриня в офіційних документах, на сайтах магазинів, які продають холодильне й морозильне обладнання.

Морозильна ларь - неможливе. Цей іменник чомусь віднесений до жіночого роду, а якби було таке слово, воно мало б належати до чоловічого роду, але в українській мові його немає.

А крім того, після р в кінці слова і складу ми ніколи не пишемо знака м'якшення. А варіянт морозильна скриня може бути.

Читач Денис запитує, чи закономірне в українській мові слово охоронюваний, наприклад, у вислові охоронювані інтереси.

Слово досить незграбне, але замінити його поки що немає чим.

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Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.

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