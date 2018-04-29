Блог Пономарева: як називати мешканців Горішніх Плавнів

Копирайт изображения Фейсбук-сторінка "Горішні плавні"

Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Сергій запитує про похідні від назви міста Горішні Плавні, якою замінили колишній Комсомольськ на Полтавщині. Йому не подобається прикметник горішньоплавнівський, тому він пропонує казати: мешканець міста Горішні Плавні і міська рада міста Горішні Плавні.

Думаю, що читач не має рації, бо вислів Горішньоплавнівська міська рада цілком відповідає законам української мови.

Мешканець міста - горішньоплавнівець, жінка - горішньоплавнівка, у множині - горішньоплавнівці.

Студентка Валерія хоче знати, чи коректна для української мови конструкція телефонна лінія зайнята. Чи можна її якось замінити?

Конструкція телефонна лінія зайнята - нормативна і замінювати її чимось не варто.

Ганна Шеремет хоче знати український відповідник російського будоражить.

Залежно від контексту це слово перекладаємо так: хвилювати, розбурхувати, баламутити, непокоїти, збуджувати.

Читач, який не підписався, запитує, як перекласти українською мовою російське пущенное на самотек.

Українською мовою це буде пущене на самоплив.

Андрій Стецьків цікавиться: показання приладу обліку чи покази приладу обліку.

Словники дають тільки показання. Але в практиці спілкування останнім часом частіше використовують покази.

Копирайт изображения Nativehome / Wikimedia Commons Image caption Горішньоплавнівські пейзажі

Владислав Скрипчук запитує, чи можна замість префікса від- використовувати од- - одповісти, одредагувати.

Із середини минулого століття замість префікса й прийменника од- послідовно вживаємо від-: відповідь, відзнака, відлуння, віддати, відредагувати, від Одеси до Києва.

Од- часом використовуємо, аби уникнути надмірного нагромадження від-. Наприклад, він відійшов од вікна.

Р. Л. Волошенюк хоче знати, чому перестали використовувати злодій, а вживають лише крадій.

Злодій і крадій - синоніми. Ні того, ні того слова ніхто з мови не викидав. Їх можна використовувати обидва, а якому віддати перевагу - кожен носій мови вирішує сам.

Валентин запитує, чи треба відмінювати прізвище, що походить від назви міста Чигирин.

Треба, якщо воно належить чоловікові: Василь Чигирин, Василя Чигирина. Але - Ганна Чигирин, Ганни Чигирин.

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Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.

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