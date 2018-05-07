Блог Пономарева: як українською покатушка

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Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Ігоря Білоуса цікавить, як українською мовою буде покатушка - велосипедна поїздка.

Навряд чи такі оказіоналізми варто перекладати, але, можливо, покатенька. А краще казати їзда, поїздка.

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Прес-служба Професійної футбольної ліги хоче з'ясувати, як правильно: відбірковий турнір чи відбірний.

Ліпше казати відбірнИй - похідне від іменника відбір.

Киянин Сергій Одаренко запитує, чи можна казати мені ніколи замість мені немає коли.

Можна казати і так, і так.

Катерину Кузьменко цікавить написання слів, складником яких є онлайн: разом чи через дефіс.

Такі утворення пишемо через дефіс: онлайн-магазин, онлайн-сервіс. Але для української мови природніше було б онлайновий магазин, онлайновий сервіс і под.

Читач (чи читачка) І. Ф. Павелко не погоджується з формою кличного відмінка Олеже. Бо, на думку його (чи її), г чергується з з, а не з ж. І пропонує (називаючи один із сімох відмінків української мови - кличний по-радянському кличною формою) до Олега звертатися Олего.

На о в кличному відмінку закінчуються лише іменники чоловічого роду типу Кузьма, Лука, Микола - Кузьмо, Луко, Миколо.

У слов'янських мовах, поміж них і в українській, відбулося три палаталізації (пом'якшення) приголосних у певних позиціях. Наслідком першої палаталізації приголосні г, к, х перейшли в ж, ч, ш. Наприклад, друг - друже, Олег - Олеже, козак - козаче, Явтух - Явтуше.

Наслідком другої палаталізації приголосні г, к, х чергуються з з, ц, с. Нога - нозі, рука - руці, муха - мусі. Отже, кличний відмінок від Олег - Олеже.

Валерій хоче знати, яким словом замінити звертання пан, якщо не пан, не добродій, не товариш, не шановний.

Пан (кличний відмінок - пане) - прийнята в українців та в деяких инших слов'ян форма звертання, незалежно від ставлення до того, до кого звертаються. Замінювати його немає підстав.

Олексій запитує, чи можливий варіянт назви міста Ростов як Ростів.

Неможливий, оскільки це місто розташоване не в Україні, а на території Російської Федерації.

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Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.

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