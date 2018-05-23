Блог Пономарева: як українською мовою "творожок"

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Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Читач Микола запитує, як перекласти з російської мови творожный сырокітворожок.

Українською мовою творог - сир, а сыр - твердий сир. Отже, творожок і творожный сырок (це як дерев'яне дерево) по-українському - сирок.

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Читач Сергій Дворський пише: на Київщині є місто Узин - батьківщина першого українського космонавта Павла Поповича. Як правильно називати мешканців міста? Панові Сергію траплялися різні варіянти: узинчанин, узинянин, узинець.

Найліпший варіянт - узинець.

Читач Вадим запитує, як перекласти українською мовою російське слово судорожно в розумінні поспіхом, не розмірковуючи.

Гадаю, що тут доречно використовувати прислівник гарячково.

Читачка Ярослава хоче знати, як краще назвати внутрішні кінчики пальців українською мовою - тими самими кінчиками чи пучками пальців.

Цю частину рук українською звуть пучками. Є такий вислів: у дитини заболить пучка, а в матері - серце.

Читачку Людмилу Райчук цікавить переклад терміна частота встречаемости. Їй траплялося три варіянти - частота зустрічальности, частота трапляння і частота появи.

На мою думку, можна казати частота появи, а ще - частота трапляння.

Ще одне запитання: чи настроюють оркестр перед концертом?

Оркестранти настроюють інструменти. Але вживаючи такий троп, як метонімія, кажемо: настроюється оркестр.

Олег хоче знати, чи можна вживати слово лишній у значенні, коли щось зайве і його треба прибрати.

Не варто, бо це відгонить суржиком. Отже, прибрати все зайве.

Андрій з міста Дніпра запитує: як має перекладатися українською російське прізвище Верховцев і російський топонім - залізнична станція Верховцево?

Топоніми, антропоніми та інші оніми не перекладаємо, а відтворюємо. І це прізвище, і цей топонім українською мовою пишемо так само, як російською: Верховцев, Верховцево. Але вимовляємо по-різному, оскільки літерою е в двох мовах позначаємо різні звуки.

Читачка Ірина цікавиться, чи можна використовувати префікс про- і чи існує такий в українській мові у випадку з дієсловом транспортувати та иншими? Читачка побачила в одному прес-релізі таке: протранспортували стільки-то продукції за період… Чомусь мені здається, пише пані Ірина, що це не дуже українська форма. Як сказати транспортувати в доконаному виді?

Про- - префікс цілком український. Наприклад, пробирати, пробігати тощо. Але дієслово транспортувати вживаємо і в недоконаному, і в доконаному виді, тож префікс про- тут зайвий. Треба казати: транспортували певну кількість продукції за період...

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Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.

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