Блог Пономарева: як українською мовою "творожок"
Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.
Читач Микола запитує, як перекласти з російської мови творожный сырокітворожок.
Українською мовою творог - сир, а сыр - твердий сир. Отже, творожок і творожный сырок (це як дерев'яне дерево) по-українському - сирок.
Читач Сергій Дворський пише: на Київщині є місто Узин - батьківщина першого українського космонавта Павла Поповича. Як правильно називати мешканців міста? Панові Сергію траплялися різні варіянти: узинчанин, узинянин, узинець.
Найліпший варіянт - узинець.
Читач Вадим запитує, як перекласти українською мовою російське слово судорожно в розумінні поспіхом, не розмірковуючи.
Гадаю, що тут доречно використовувати прислівник гарячково.
Читачка Ярослава хоче знати, як краще назвати внутрішні кінчики пальців українською мовою - тими самими кінчиками чи пучками пальців.
Цю частину рук українською звуть пучками. Є такий вислів: у дитини заболить пучка, а в матері - серце.
Читачку Людмилу Райчук цікавить переклад терміна частота встречаемости. Їй траплялося три варіянти - частота зустрічальности, частота трапляння і частота появи.
На мою думку, можна казати частота появи, а ще - частота трапляння.
Ще одне запитання: чи настроюють оркестр перед концертом?
Оркестранти настроюють інструменти. Але вживаючи такий троп, як метонімія, кажемо: настроюється оркестр.
Олег хоче знати, чи можна вживати слово лишній у значенні, коли щось зайве і його треба прибрати.
Не варто, бо це відгонить суржиком. Отже, прибрати все зайве.
Андрій з міста Дніпра запитує: як має перекладатися українською російське прізвище Верховцев і російський топонім - залізнична станція Верховцево?
Топоніми, антропоніми та інші оніми не перекладаємо, а відтворюємо. І це прізвище, і цей топонім українською мовою пишемо так само, як російською: Верховцев, Верховцево. Але вимовляємо по-різному, оскільки літерою е в двох мовах позначаємо різні звуки.
Читачка Ірина цікавиться, чи можна використовувати префікс про- і чи існує такий в українській мові у випадку з дієсловом транспортувати та иншими? Читачка побачила в одному прес-релізі таке: протранспортували стільки-то продукції за період… Чомусь мені здається, пише пані Ірина, що це не дуже українська форма. Як сказати транспортувати в доконаному виді?
Про- - префікс цілком український. Наприклад, пробирати, пробігати тощо. Але дієслово транспортувати вживаємо і в недоконаному, і в доконаному виді, тож префікс про- тут зайвий. Треба казати: транспортували певну кількість продукції за період...
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Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.
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