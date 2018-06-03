Блог Пономарева: як називати мешканців Тернополя

Копирайт изображения Антон Марчевський (Buran) / Wikimedia

Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Читач Віталій пише, що веде невеликий інтернет-порадник із правилами української мови. Там спалахнула дискусія щодо правильних назв мешканця й мешканки Тернополя.

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Наприклад, у навчальному підручнику з української мови Глазових указані варіянти тернопілець і тернопілька. Натомість люди кажуть, що правильно тернополянин або тернопільчанин. Будь ласка, з'єднайте учасників дискусії миром і правильним варіянтом, просить читач.

Тернопільчанин відпадає, бо в назві Тернопіль немає -к або -цьк, що переходить у -ч- або -чч- (як у Донецьк - донеччанин, Луцьк - лучанин). Із двох инших форм найкраща і найпоширеніша - тернополянин, тернополянка, тернополяни.

Андрій Барйоло запитує, як правильно перекладати з російської документ (файл) во вложении - у додатку чи у вкладенні?

У вкладенні - точніше. Але природніше для української мови - в додатку.

Моє прізвище, веде далі читач, иншомовного походження. Чи відмінюється воно? І взагалі - чи відмінюються прізвища иншомовного походження на голосний?

У нині чинному правописі українські прізвища, що закінчуються на -о, відмінюємо, якщо вони належать чоловікам: Дмитренко, Лисенко, Шевченко.

Це саме правило мало б поширюватися й на иншомовні прізвища та імена. Але є багато мовознавців, що досі не вийшли з-під російського впливу і виступають проти цього. Тож Роберт, Мар'ян, Рудольф відмінюємо, а Роберто, Мар'яно, Рудольфо, отже, й Барйоло, - ні.

Цю хибу давно потрібно було б виправити.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Це міні спідниця, міні-спідниця чи мініспідниця?

Микола Піддубний хоче знати, як писати слова, що починаються частинами екс-, міні-, супер-, мега- й подібні. Одні подають їх як префікси, инші - як частини складних слів. Як бути вчителеві?

Екс-, міні- і так далі пишемо через дефіс, коли слово вживається без них. Наприклад, екс-президент. А коли без екс слово не вживається, пишемо разом: екстер'єр.

Супер і мега пишемо разом - супермен, мегагерц.

Володимир Іванчук пише: я буковинець і вже 18 років живу в Іспанії. У нашій діяспорі є тернополяни, які питають: «Де поставив машину?». А я відповідаю: «Поклав біля вашого будинку». Вони вважають, що класти можна цеглу на стіну чи сумку на підлогу. А ще вони кажуть: буду йшов у магазин. Як правильно?

Мають рацію ті, хто каже, що сумку на підлогу кладуть, а машину ставлять.

Також потрібно казати піду в магазин або піду до крамниці. А класти машину, буду йшов у магазин - діялектні форми.

----

Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.

Хочете отримувати найцікавіші матеріали в месенджер? Стежте за нами в Telegram!