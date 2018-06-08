Блог Пономарева: чи правильне слово "зажарка"
Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.
Читач Євген запитує, чи правильне слово зажарка.
Таке слово є, але краще казати зAсмажка, з наголосом на першому складі.
Читачка Ірина Хевпа пише: в метрополітені чуємо заклик до пасажирів будьте обачливими та обережними. Як правильно: будьте обачливими чи обачними?
Більш поширений варіянт - будьте обачними, тож його й потрібно використовувати.
Олександра Малаш повідомляє: часто сперечаємося з учнями, як українською Голлівуд у родовому відмінку: Голлівуда чи Голлівуду. Та й словники неодностайні в цьому питанні.
Академічний орфографічний словник подає Голлівуда. Хоча я писав би Голлівуду.
Андрій Шкрібляк пише, що в офіційних документах службовців Державної міграційної служби поширений термін видворити. Але в деяких статтях на таку тематику читаємо витурити. Який із термінів правильний?
Офіційний термін - видворити. Витурити - емоційно забарвлений, його можна вживати в неофіційному спілкуванні.
Ніна Голикова пише: ви радите писати на Донбасі, але чому тоді в Кривбасі та в Кузбасі?
На Донбасі правильніше, бо це частина України, а не ціла країна. Так само потрібно казати на Кривбасі. Це теоретично, а в практичному вжитку можуть бути відхилення від цієї настанови.
Андрій Степанок запитує, як правильно казати: башмак балонний чи черевик балонний?
У часи зближення української та російської мов одним із шляхів такого зближення була настанова в ролі технічних термінів уживати запозичені з російської мови слова в переносному значенні.
Як вид взуття башмак перекладали черевик, а як технічний термін - башмак. Тепер маємо очистити українську мову від таких "збагачень" і казати балонний черевик.
Харитон Залізай висловлює сумнів у правильності перекладу з російської мови частная генетика як часткова генетика. Доречнішим, на його думку, було биспеціяльна генетика на противагу просто генетиці.
Можливо, є й такий варіянт. Але не варто заперечувати вислову часткова генетика.
Читачка Ірина запитує, як правильно: близький чого чи близький до чого?
Поширеніший варіянт - близький до чого.
Олексій Дейкун запитує, як відтворити нормативною українською мовою такі вислови:
- спливаючий рік - рік, що минає;
- ячейка общества - осередок (у суспільному значенні);
- растлевать ум - розбещувати розум.
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Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.
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