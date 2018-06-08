Блог Пономарева: чи правильне слово "зажарка"

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Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Читач Євген запитує, чи правильне слово зажарка.

Таке слово є, але краще казати зAсмажка, з наголосом на першому складі.

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Читачка Ірина Хевпа пише: в метрополітені чуємо заклик до пасажирів будьте обачливими та обережними. Як правильно: будьте обачливими чи обачними?

Більш поширений варіянт - будьте обачними, тож його й потрібно використовувати.

Олександра Малаш повідомляє: часто сперечаємося з учнями, як українською Голлівуд у родовому відмінку: Голлівуда чи Голлівуду. Та й словники неодностайні в цьому питанні.

Академічний орфографічний словник подає Голлівуда. Хоча я писав би Голлівуду.

Андрій Шкрібляк пише, що в офіційних документах службовців Державної міграційної служби поширений термін видворити. Але в деяких статтях на таку тематику читаємо витурити. Який із термінів правильний?

Офіційний термін - видворити. Витурити - емоційно забарвлений, його можна вживати в неофіційному спілкуванні.

Ніна Голикова пише: ви радите писати на Донбасі, але чому тоді в Кривбасі та в Кузбасі?

На Донбасі правильніше, бо це частина України, а не ціла країна. Так само потрібно казати на Кривбасі. Це теоретично, а в практичному вжитку можуть бути відхилення від цієї настанови.

Андрій Степанок запитує, як правильно казати: башмак балонний чи черевик балонний?

У часи зближення української та російської мов одним із шляхів такого зближення була настанова в ролі технічних термінів уживати запозичені з російської мови слова в переносному значенні.

Як вид взуття башмак перекладали черевик, а як технічний термін - башмак. Тепер маємо очистити українську мову від таких "збагачень" і казати балонний черевик.

Харитон Залізай висловлює сумнів у правильності перекладу з російської мови частная генетика як часткова генетика. Доречнішим, на його думку, було биспеціяльна генетика на противагу просто генетиці.

Можливо, є й такий варіянт. Але не варто заперечувати вислову часткова генетика.

Читачка Ірина запитує, як правильно: близький чого чи близький до чого?

Поширеніший варіянт - близький до чого.

Олексій Дейкун запитує, як відтворити нормативною українською мовою такі вислови:

спливаючий рік - рік, що минає;

ячейка общества - осередок (у суспільному значенні);

растлевать ум - розбещувати розум.

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Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.

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