Блог Пономарева: чашка чи горнятко?

Копирайт изображения Anete Lūsiņa / Unsplash Image caption Чашка? Горнятко? Філіжанка?

Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Кілька запитань від Олексія Дейкуна.

Чи правильно казати раз, два, три під час лічби - можливо, слід казати все ж один?

В офіційному мовленні потрібно використовувати один, два, три. А в розмовному можна й раз, два, три.

Пані Марія просить пояснити відмінність між словами чашка та горнятко.

Горня, горнятко - це малий горщик. Наприклад: "Він відніс горнятко на стіл і насипав у миску юшки" (Михайло Коцюбинський).

Чашка - невеличка посудина (часто з ручкою), з якої п'ють каву, чай, молоко та инші напої.

Каву та чай п'ють також із філіжанки.

Читач Микола Горщар запитує, коли в українській мові вживати слово на протязі: чи тільки як на різкому струмені повітря? Бо чув у радіопередачі про мову, що вислів на протязі буде правильним, якщо йдеться про відстань.

Коли йдеться про відстань, потрібно казати на відстані, на віддалі. А на протязі - це на різкому струмені повітря.

Один державний службовець пише: відповідно до чинних норм граматики, посади перший віце-прем'єр та віце-прем'єр-міністр пишуться з малої літери. Коли ж гортаєш офіційні державні документи - закони, постанови тощо, - то бачиш, що назви цих посад чомусь пишуть з великої.

Відповідь моя така: потрібно дотримуватися рекомендацій граматики.

Копирайт изображения Nicolas Jehly / Unsplash Image caption Аеропорт, аеродром, летовище - як вони пов'язані?

Яка відмінність між аеропортом і аеродромом? А коли казати летовище?

Аеропорт - вузловий пункт повітряного транспорту з великим аеродромом.

Аеродром - це ділянка, підготована та обладнана для злету та посадки, розміщення й технічного обслуговування літаків. Синонім - летовище.

Читач Денис Дьомін пише: шановний пане професоре, у своїх порадах ви неодноразово рекомендували слово налаштування (іменник у множині) як відповідник англійського settings. А також ви завважили, що інструменти настроюють.

Дозвольте нагадати ще й думку пана Караванського, який у праці "Пошук українського слова" наголошував: вираз налаштовувати приймач - це не українізований вираз, а скоріше русифікований. Якщо вірити словникам, налаштувати - означає насамперед підготувати, а слово настроювати доречно вживати не лише щодо музичних інструментів, але й щодо техніки. Крім того, згідно зі словниками, віддієслівний іменник налаштування множини не має.

По-перше, я не рекомендував іменник налаштування вживати в множині (хоч множина тут не виключена).

По-друге, мої поради спираються на академічні словники української мови.

По-третє, Юрій Яновський знав українську мову принаймні не гірше, ніж Святослав Караванський, а саме приклад із твору Яновського подано в 5-му томі "Словника української мови": "Під час вечері Мишуня налаштовував приймача". Тож вислів налаштовувати приймач - аж ніяк не зросійщений (усупереч твердженню пана Караванського).

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Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.

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