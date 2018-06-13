Блог Пономарева: чашка чи горнятко?
Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.
Кілька запитань від Олексія Дейкуна.
Чи правильно казати раз, два, три під час лічби - можливо, слід казати все ж один?
В офіційному мовленні потрібно використовувати один, два, три. А в розмовному можна й раз, два, три.
Пані Марія просить пояснити відмінність між словами чашка та горнятко.
Горня, горнятко - це малий горщик. Наприклад: "Він відніс горнятко на стіл і насипав у миску юшки" (Михайло Коцюбинський).
Чашка - невеличка посудина (часто з ручкою), з якої п'ють каву, чай, молоко та инші напої.
Каву та чай п'ють також із філіжанки.
Читач Микола Горщар запитує, коли в українській мові вживати слово на протязі: чи тільки як на різкому струмені повітря? Бо чув у радіопередачі про мову, що вислів на протязі буде правильним, якщо йдеться про відстань.
Коли йдеться про відстань, потрібно казати на відстані, на віддалі. А на протязі - це на різкому струмені повітря.
Один державний службовець пише: відповідно до чинних норм граматики, посади перший віце-прем'єр та віце-прем'єр-міністр пишуться з малої літери. Коли ж гортаєш офіційні державні документи - закони, постанови тощо, - то бачиш, що назви цих посад чомусь пишуть з великої.
Відповідь моя така: потрібно дотримуватися рекомендацій граматики.
Яка відмінність між аеропортом і аеродромом? А коли казати летовище?
Аеропорт - вузловий пункт повітряного транспорту з великим аеродромом.
Аеродром - це ділянка, підготована та обладнана для злету та посадки, розміщення й технічного обслуговування літаків. Синонім - летовище.
Читач Денис Дьомін пише: шановний пане професоре, у своїх порадах ви неодноразово рекомендували слово налаштування (іменник у множині) як відповідник англійського settings. А також ви завважили, що інструменти настроюють.
Дозвольте нагадати ще й думку пана Караванського, який у праці "Пошук українського слова" наголошував: вираз налаштовувати приймач - це не українізований вираз, а скоріше русифікований. Якщо вірити словникам, налаштувати - означає насамперед підготувати, а слово настроювати доречно вживати не лише щодо музичних інструментів, але й щодо техніки. Крім того, згідно зі словниками, віддієслівний іменник налаштування множини не має.
По-перше, я не рекомендував іменник налаштування вживати в множині (хоч множина тут не виключена).
По-друге, мої поради спираються на академічні словники української мови.
По-третє, Юрій Яновський знав українську мову принаймні не гірше, ніж Святослав Караванський, а саме приклад із твору Яновського подано в 5-му томі "Словника української мови": "Під час вечері Мишуня налаштовував приймача". Тож вислів налаштовувати приймач - аж ніяк не зросійщений (усупереч твердженню пана Караванського).
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Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.
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