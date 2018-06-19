Блог Пономарева: як українською "просрочка" і "рассрочка"

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Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Читач Валерій пише: у банківській сфері часто використовують слова прострочка та розстрочка. Чи коректно їх замінити на протермінування та на виплат?

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Російські слова рассрочка і просрочка перекладаємо як розстрочка і прострочення. Але вислів купить (продать) в рассрочку українською мовою - купити (продати) на виплат.

Чи коректно вживати термін обнуління (обнулення) в значенні повне погашення заборгованости?

Замість обнуління (обнулення) ліпше казати погашення заборгованости.

Як буде слово стаття в родовому відмінку множини?

Статей.

Тетяна Лазор пише: я мешкаю в селищі Диканька на Полтавщині. Мешканці нашого селища розділилися на два табори стосовно того, як їх правильно називати: диканці чи диканчани. Допоможіть, будь ласка, розібратися, хто ж ми такі. І як правильно в однині: диканець чи диканчанин, диканка чи диканчанка.

Більш поширена досі форма, на жаль, - диканчанин, диканчанка. Але характерніша для українського словотвору диканець, диканька, диканьці.

Анатолій Скринник просить пояснити, як правильно розуміти вислів, що його використовують ведучі в повідомленнях про погоду: вітер північного напрямку. Це те саме, що північний вітер? Мені здається, пише читач, вітер північного напрямку дме з півдня, а північний - із півночі.

Читач має цілковиту рацію. Північний вітер дме з півночі, а вітер північного напрямку - з півдня.

Анжеліка Орел пише: в одній статті мені трапилося таке речення: "Насправді покручі капіталізму, фінансові спекуляції, матеріялізм і спрощене розуміння довколишнього світу, упослідження духовно-морального світогляду, відсутність гармонії в стосунках ведуть цивілізацію до колапсу". Припустімо, що потрібно перекласти його російською мовою. Як у такому контексті перекладати слово покручі? У словнику є выродки, ублюдки. І я не розумію значення слова упослідження, пише читачка. Як його перекладати?

Словники правильно подають переклад слова покручі - выродки, ублюдки.

Упослідження - зневажання, приниження. Російською мовою - унижение, оскорбление.

Як потрібно наголошувати прізвище Карнегі?

На другому складі.

Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.

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