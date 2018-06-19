Блог Пономарева: як українською "просрочка" і "рассрочка"
Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.
Читач Валерій пише: у банківській сфері часто використовують слова прострочка та розстрочка. Чи коректно їх замінити на протермінування та на виплат?
Російські слова рассрочка і просрочка перекладаємо як розстрочка і прострочення. Але вислів купить (продать) в рассрочку українською мовою - купити (продати) на виплат.
Чи коректно вживати термін обнуління (обнулення) в значенні повне погашення заборгованости?
Замість обнуління (обнулення) ліпше казати погашення заборгованости.
Як буде слово стаття в родовому відмінку множини?
Статей.
Тетяна Лазор пише: я мешкаю в селищі Диканька на Полтавщині. Мешканці нашого селища розділилися на два табори стосовно того, як їх правильно називати: диканці чи диканчани. Допоможіть, будь ласка, розібратися, хто ж ми такі. І як правильно в однині: диканець чи диканчанин, диканка чи диканчанка.
Більш поширена досі форма, на жаль, - диканчанин, диканчанка. Але характерніша для українського словотвору диканець, диканька, диканьці.
Анатолій Скринник просить пояснити, як правильно розуміти вислів, що його використовують ведучі в повідомленнях про погоду: вітер північного напрямку. Це те саме, що північний вітер? Мені здається, пише читач, вітер північного напрямку дме з півдня, а північний - із півночі.
Читач має цілковиту рацію. Північний вітер дме з півночі, а вітер північного напрямку - з півдня.
Анжеліка Орел пише: в одній статті мені трапилося таке речення: "Насправді покручі капіталізму, фінансові спекуляції, матеріялізм і спрощене розуміння довколишнього світу, упослідження духовно-морального світогляду, відсутність гармонії в стосунках ведуть цивілізацію до колапсу". Припустімо, що потрібно перекласти його російською мовою. Як у такому контексті перекладати слово покручі? У словнику є выродки, ублюдки. І я не розумію значення слова упослідження, пише читачка. Як його перекладати?
Словники правильно подають переклад слова покручі - выродки, ублюдки.
Упослідження - зневажання, приниження. Російською мовою - унижение, оскорбление.
Як потрібно наголошувати прізвище Карнегі?
На другому складі.
Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.
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