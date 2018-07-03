Блог Пономарева: як українською e-mail
Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.
Володимир Артюхов цікавиться, як правильно писати скорочену назву електронної адреси. Зустрічаються різні варіянти.
Якщо відтворювати не написання, а вимову англійського e-mail, то потрібно писати і-мейл.
Микола Дупляк має кілька запитань.
Українською мовою, по-українському чи по-українськи?
Ці вислови синонімічні, але віддавати перевагу слід у такій послідовності, як вказав читач: українською мовою, по-українському, по-українськи.
Чи можна сказати подякувати отця Олексія?
Правильно казати подякувати отцеві Олексієві.
Читач Дмитро хоче знати, яка форма прикметника правильна: алергічний чи алергійний?
Алергічний і алергійний - морфологічні синоніми. Практика поки що не показала, якому потрібно віддавати перевагу, тож їх використовують як рівноправні.
Олександр Дудар повідомляє: у крамниці помітив якісь ласощі з піцею. Хіба правильно не з піцою?
Закінчення -ею мають іменники, основа яких закінчується м'яким ц: крицею, криницею, синицею. А в слові піца ц - твердий, тому має бути з піцою.
Читач Сергій почув словосполучення покидькові матеріяли - у дитячому садку його дитина отримала завдання виготовити із них виріб.
На мою думку, мають бути не покидькові матеріяли, а відходи. Отже, виготовити з відходів.
Лісівниця Олена Бородавка народилася на Черкащині. 33 роки після розподілу мешкала на Донеччині, тепер - у Луцьку. Читачці видаються дивним місцеві форми відмінювання топонімів: він із Ківерець, їхати до Маневич, фото з Локач. Населені пункти називаються Ківерці, Маневичі, Локачі. То мало б бути з Ківерців, Маневичів, Локачів?
Читачка має рацію. Літературні варіянти - з Ківерців, Маневичів, Локачів.
Також читачка зауважує, що район, центром якого є Локачі, чомусь Локачинський, а не Локачівський. І ще є Ратнівський, хоч райцентр - не Ратнів, а Ратне. Мав би бути Ратнинський?
Прикметники від зазначених топонімів - локачівський, ратненський (порівняймо: Рівне - рівненський).
Пані Олену також цікавить вимова у замість о в назвах на кшталт контрольна (кунтрольна) робота.
Ця вимова справді зумовлена польським впливом.
Читач, що не підписався, питає, як правильно писати й вимовляти: у меді чи у медові.
Можливі обидва варіянти, але є ще третій, якому потрібно віддавати перевагу: у меду.
Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.
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