Блог Пономарева: як українською e-mail

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Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Володимир Артюхов цікавиться, як правильно писати скорочену назву електронної адреси. Зустрічаються різні варіянти.

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Якщо відтворювати не написання, а вимову англійського e-mail, то потрібно писати і-мейл.

Микола Дупляк має кілька запитань.

Українською мовою, по-українському чи по-українськи?

Ці вислови синонімічні, але віддавати перевагу слід у такій послідовності, як вказав читач: українською мовою, по-українському, по-українськи.

Чи можна сказати подякувати отця Олексія?

Правильно казати подякувати отцеві Олексієві.

Читач Дмитро хоче знати, яка форма прикметника правильна: алергічний чи алергійний?

Алергічний і алергійний - морфологічні синоніми. Практика поки що не показала, якому потрібно віддавати перевагу, тож їх використовують як рівноправні.

Олександр Дудар повідомляє: у крамниці помітив якісь ласощі з піцею. Хіба правильно не з піцою?

Закінчення -ею мають іменники, основа яких закінчується м'яким ц: крицею, криницею, синицею. А в слові піца ц - твердий, тому має бути з піцою.

Копирайт изображения Fancycrave / Unsplash Image caption Посиденьки з піцою, і тільки піцою

Читач Сергій почув словосполучення покидькові матеріяли - у дитячому садку його дитина отримала завдання виготовити із них виріб.

На мою думку, мають бути не покидькові матеріяли, а відходи. Отже, виготовити з відходів.

Лісівниця Олена Бородавка народилася на Черкащині. 33 роки після розподілу мешкала на Донеччині, тепер - у Луцьку. Читачці видаються дивним місцеві форми відмінювання топонімів: він із Ківерець, їхати до Маневич, фото з Локач. Населені пункти називаються Ківерці, Маневичі, Локачі. То мало б бути з Ківерців, Маневичів, Локачів?

Читачка має рацію. Літературні варіянти - з Ківерців, Маневичів, Локачів.

Також читачка зауважує, що район, центром якого є Локачі, чомусь Локачинський, а не Локачівський. І ще є Ратнівський, хоч райцентр - не Ратнів, а Ратне. Мав би бути Ратнинський?

Прикметники від зазначених топонімів - локачівський, ратненський (порівняймо: Рівне - рівненський).

Пані Олену також цікавить вимова у замість о в назвах на кшталт контрольна (кунтрольна) робота.

Ця вимова справді зумовлена польським впливом.

Читач, що не підписався, питає, як правильно писати й вимовляти: у меді чи у медові.

Можливі обидва варіянти, але є ще третій, якому потрібно віддавати перевагу: у меду.

Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.

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