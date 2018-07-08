Блог Пономарева: як українською "надушиться"

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Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Пані Оксана хоче знати правильний відповідник російського надушиться. Напарфумитися, скористатися парфумами - для неї важко звучить, громіздко. Напахнитися - ніби теж.

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Українською мовою надушиться - надухатися, напахтитися.

Читачка Г. Хаїнська просить підказати, як українською мовою летальный исход. "Я майбутня лікарка і часто пишу в історіях хвороби пацієнтів летальний кінець. Чи правильно це?" - пише вона.

Правильно.

Світлана Босак цікавиться відмінністю між словами слідкувати та стежити.

Це синоніми, але перевагу потрібно віддавати лексемі стежити.

Олексій Гуменюк запитує, як правильніше: округлення загальної суми покупки чи заокруглення?

Частіше використовуваний варіянт - зі словом заокруглення.

Кілька запитань від Миколи Дупляка.

Чи правильно казати римейк пісні?

Словники подають рімейк, хоч за правилом дев'ятки має бути римейк.

Родзинка пісні - окраса пісні.

Був призваний - якщо йдеться про військо, то був призваний.

Киянка Гуля не погоджується з написами "Вхід заборонено" - на її думку, це все одно, що заборонити двері чи ворота.

Річ у тім, що слова вхід, куріння, паркування, вигул означають не тільки конкретні місця, а й віддієслівні іменники на зразок вступ від вступати, показ від показувати, куріння - від курити. Отож, вислови вхід заборонено, показ розпочато тощо - цілком законні.

Читачка Надія хоче вточнити, як правильно написати: ввести у штатний розписпосаду начальник відділу чи посаду начальника відділу?

Більш умотивований другий варіянт - посаду начальника відділу.

Костянтин Науменко пише: "З метою гармонізації національних стандартів з європейськими в нашій країні було введено в дію чимало стандартів. У мене запитання, яке стосується одного з них, а саме ДСТУ EN 54-16:2012 Системи пожежної сигналізації. Ніяк не сприймається вислів мовленнєве оповіщування (згаданий у ньому. - Ред.). Як на мене, якось не по-нашому звучить. Підкажіть, будь ласка, наскільки це правильно".

Краще казати мовне оповіщення.

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Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.

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