Блог Пономарева: як українською "надушиться"
Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.
Пані Оксана хоче знати правильний відповідник російського надушиться. Напарфумитися, скористатися парфумами - для неї важко звучить, громіздко. Напахнитися - ніби теж.
Українською мовою надушиться - надухатися, напахтитися.
Читачка Г. Хаїнська просить підказати, як українською мовою летальный исход. "Я майбутня лікарка і часто пишу в історіях хвороби пацієнтів летальний кінець. Чи правильно це?" - пише вона.
Правильно.
Світлана Босак цікавиться відмінністю між словами слідкувати та стежити.
Це синоніми, але перевагу потрібно віддавати лексемі стежити.
Олексій Гуменюк запитує, як правильніше: округлення загальної суми покупки чи заокруглення?
Частіше використовуваний варіянт - зі словом заокруглення.
Кілька запитань від Миколи Дупляка.
Чи правильно казати римейк пісні?
Словники подають рімейк, хоч за правилом дев'ятки має бути римейк.
Родзинка пісні - окраса пісні.
Був призваний - якщо йдеться про військо, то був призваний.
Киянка Гуля не погоджується з написами "Вхід заборонено" - на її думку, це все одно, що заборонити двері чи ворота.
Річ у тім, що слова вхід, куріння, паркування, вигул означають не тільки конкретні місця, а й віддієслівні іменники на зразок вступ від вступати, показ від показувати, куріння - від курити. Отож, вислови вхід заборонено, показ розпочато тощо - цілком законні.
Читачка Надія хоче вточнити, як правильно написати: ввести у штатний розписпосаду начальник відділу чи посаду начальника відділу?
Більш умотивований другий варіянт - посаду начальника відділу.
Костянтин Науменко пише: "З метою гармонізації національних стандартів з європейськими в нашій країні було введено в дію чимало стандартів. У мене запитання, яке стосується одного з них, а саме ДСТУ EN 54-16:2012 Системи пожежної сигналізації. Ніяк не сприймається вислів мовленнєве оповіщування (згаданий у ньому. - Ред.). Як на мене, якось не по-нашому звучить. Підкажіть, будь ласка, наскільки це правильно".
Краще казати мовне оповіщення.
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Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.
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