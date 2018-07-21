Блог Пономарева: як називати мешканців Кривого Рогу?

Копирайт изображения Igor Kvochka / Wikimedia Image caption Хто милується чарівною райдугою над рідним містом - криворіжці, криворожани, мешканці Кривого Рогу?

Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Вікторія Терещенко цікавиться, як правильно назвати мешканців Кривого Рогу і чому саме так.

Мешканці Кривого Рогу - криворіжці. Один - криворіжець (порівняймо: запоріжці - запоріжець, від назви міста Запоріжжя). Про жінку ліпше казати мешканка Кривого Рогу.

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Як можна замінити росіянізм в рахунок заробітної плати, запитує Дмитро Шаварський. Наприклад, прошу виплатити позачерговий аванс в рахунок заробітньої плати за березень?

Прошу виплатити позачерговий аванс із заробітної платні за березень.

Харків'янин Олексій Ястржембський просить пояснити правило вживання висловів на кшталт де б я не був, всюди бачив; хто б не зустрічався з нею, всі казали...

Диктори на радіо й телебаченні, не кажучи вже про звичайних людей, майже завжди чітко вимовляють не замість ні. А як треба?

Справді, більшість мовців у таких зворотах віддає перевагу частці не. Але ліпше казати: хоч би де я був, усюди бачив; хоч би хто зустрічався з нею, всі казали…

Ольга Анохіна хоче знати, як перекласти російське слово соискатель у сенсі людина, яка шукає роботу.

Соискатель у розумінні людина, що захищає докторську чи кандидатську дисертацію - здобувач (наукового ступеня).

Людина, яка шукає роботу, залежно від умов пошуку, може бути претендент або конкурсант.

Читач Павло пише: на одному авторитетному сайті прочитав пораду замінити скальковане слово обнадіювати на стилістично кращий варіянт подавати надію. Чи можна тоді казати онадіювати? Бо є, наприклад, слово ощасливлювати.

Замість слова обнадіювати справді краще казати подавати надію. Наявність слова ощасливлювати не дає пістав для використання відсутнього в українській мові слова онадіювати.

Чи правильно казати гравійно-піщана суміш - чи може шутрово-піскова суміш, запитує читач Богдан.

Один із синонімів при перекладі російського слова гравій - рінь. Тож можна сказати пісково-ріниста суміш.

Олексій Сич цікавиться, як відтворювати українською мовою Οδυσσέας, Οδύσσεια і похідну від них загальну назву. Чи правильно Одіссей, Одіссея, одіссея за чиннимправописом? Бо зустрічалося й написання Одисей ("Словник античноїмітології", Тернопіль, 2006).

Написання Одисей - за "Проєктом українського правопису" 1999 року, який поки що не затверджений офіційно, але широко вживаний у багатьох виданнях.

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Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується "Проєктом українського правопису" 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.

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