Блог Пономарева: "нон-стоп" чи "нон стоп"

Копирайт изображения Redd Angelo / Unsplash Image caption Розважатися нон-стоп треба тільки через дефіс

Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Тетяна Хомик запитує, як правильно писати: нон-стоп чи нон стоп.

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Нон-стоп пишемо через риску.

Киянин Віктор Ільчишин цікавиться, яку форму майбутнього часу краще вживати: будемо писати чи писатитемо, будемо співати чи співатитемо.

На це запитання можна відповісти так - дієслова недоконаного виду в майбутньому часі мають дві форми: синтетичну - писатимемо, співатимемо, ходитимемо, й аналітичну - будемо співати, будемо писати, будемо ходити.

Стилістично обидві форми нейтральні, але синтетичній (писатимемо), віддаємо перевагу в розмовному, художньому й публіцистичному стилях. А аналітичній - у науковому та офіційно-діловому.

Валентин Нефедов запитує, як правильно називати - косовський чи косоварський політик (музикант, футболіст).

Косовар - це мешканець Косова, а політик, музикант, футболіст - косовський.

Читачка Ілона хоче знати, чи є якась різниця між словами вибачте, пробачте й даруйте.

Семантичної відмінности немає - це синоніми.

А чи є різниця між словами торт і пляцок?

Торт - це багатошаровий кондитерський виріб, покритий кремом, цукатами тощо. Походить від італійського tortus - "кручений".

Пляцок - від польського placek - "солодкий пиріг"; "млинець".

Торт - загальноукраїнське слово, пляцок - галицький діялектизм.

Тетяна Хомик запитує, як писати назви соцмереж Instagram, YouTube, Facebook - українським чи англійський алфавітом? Чи брати їх при написанні в лапки? Назву меню "Головна сторінка" у Facebook пишемо в лапках чи ні?

Назви соцмереж можна писати і кирилицею, й латиницею. Брати в лапки не потрібно, так само, як і назву меню Головна сторінка.

Дмитро Понамарчук запитує, як правильно: досягнути успіху чи досягти успіху?

Дієслово досягати в доконаному виді має дві форми - досягти й досягнути. Це морфологічні синоніми, які можна вживати паралельно.

Анна Масловець просить пояснити, як правильно сказати: відправили на пенсію за вислугу літ чи за вислугою років?

Правильно - за вислугою років, що показує підставу для того, щоб хтось пішов на пенсію.

А відправити за вислугу років - ніби вислуга років є причиною того, щоб відправити людину на пенсію.

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Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується "Проєктом українського правопису" 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.

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