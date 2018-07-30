Блог Пономарева: "нон-стоп" чи "нон стоп"
Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.
Тетяна Хомик запитує, як правильно писати: нон-стоп чи нон стоп.
Нон-стоп пишемо через риску.
Киянин Віктор Ільчишин цікавиться, яку форму майбутнього часу краще вживати: будемо писати чи писатитемо, будемо співати чи співатитемо.
На це запитання можна відповісти так - дієслова недоконаного виду в майбутньому часі мають дві форми: синтетичну - писатимемо, співатимемо, ходитимемо, й аналітичну - будемо співати, будемо писати, будемо ходити.
Стилістично обидві форми нейтральні, але синтетичній (писатимемо), віддаємо перевагу в розмовному, художньому й публіцистичному стилях. А аналітичній - у науковому та офіційно-діловому.
Валентин Нефедов запитує, як правильно називати - косовський чи косоварський політик (музикант, футболіст).
Косовар - це мешканець Косова, а політик, музикант, футболіст - косовський.
Читачка Ілона хоче знати, чи є якась різниця між словами вибачте, пробачте й даруйте.
Семантичної відмінности немає - це синоніми.
А чи є різниця між словами торт і пляцок?
Торт - це багатошаровий кондитерський виріб, покритий кремом, цукатами тощо. Походить від італійського tortus - "кручений".
Пляцок - від польського placek - "солодкий пиріг"; "млинець".
Торт - загальноукраїнське слово, пляцок - галицький діялектизм.
Тетяна Хомик запитує, як писати назви соцмереж Instagram, YouTube, Facebook - українським чи англійський алфавітом? Чи брати їх при написанні в лапки? Назву меню "Головна сторінка" у Facebook пишемо в лапках чи ні?
Назви соцмереж можна писати і кирилицею, й латиницею. Брати в лапки не потрібно, так само, як і назву меню Головна сторінка.
Дмитро Понамарчук запитує, як правильно: досягнути успіху чи досягти успіху?
Дієслово досягати в доконаному виді має дві форми - досягти й досягнути. Це морфологічні синоніми, які можна вживати паралельно.
Анна Масловець просить пояснити, як правильно сказати: відправили на пенсію за вислугу літ чи за вислугою років?
Правильно - за вислугою років, що показує підставу для того, щоб хтось пішов на пенсію.
А відправити за вислугу років - ніби вислуга років є причиною того, щоб відправити людину на пенсію.
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Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується "Проєктом українського правопису" 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.
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