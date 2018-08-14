Блог Пономарева: як українською "финтифлюшка"
Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.
Запитання від Олексія Дейкуна. Чи можна сказати українською мовою фінтіфлюшка, поїхати сюдою і я скучив?
Финтифлюшка українською мовою - витребенька, (про легковажну жінку) - вітрогонка, шелихвістка.
Поїхати сюдою, на жаль, не є літературним зворотом. Потрібно казати поїхати цією дорогою.
Я скучив за ким/за чим - український зворот. Можна ще я занудьгував.
Читач Михайло Сайко хоче знати, як правильно наголошувати прикметник переписний, наприклад переписний напис.
На останньому складі - переписнИй.
Чи спрацьовує розрізнювальний спосіб наголошування прислівника байдуже залежно від його типу - предикативний та способу дії? Наприклад, мені бАйдуже і я байдУже ставлюся до тебе?
Колись це слово мало три наголоси - бАйдуже, байдУже, байдужЕ (див. "Словник" за редакцією Б.Грінченка, том 1, сторінка 20). Тепер лишилося два - на першому й на другому складі. Значеннєвої відмінности між бАйдуже і байдУже немає.
Як правильно наголошувати лексему вказівець - вказівний палець?
Оскільки прикметник наголошуємо на останньому складі, то й іменник вказівець, мабуть, так само має наголос на кінцевому складі. Порівняймо вказівник.
Омелян Руднівський цікавиться, чи можна вважати правильним уживання слова мовний у такому реченні: "В окремі фази шизофренії можливе мовне збудження" (з підручника). Може, натомість використовувати мовленнєве збудження?
Краще так, як у підручнику - мовне збудження.
Томаш із Польщі, який вивчає українську мову, цікавиться українським написанням міста Santiago.
Сантьяго.
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Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується "Проєктом українського правопису" 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.
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