Блог Пономарева: "черв'як" чи "хробак"?

Олександр Пономарів доктор філологічних наук, професор
  • 19 серпня 2018
черв'як хробак Копирайт изображения Bill Craighead / Unsplash
Image caption Піду я у садочок, наїмся "черв'ячків"?

Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Запитання Оксани Перхач. Чи варто вживати в українській мові слово черв'як? Чи може треба сказати слово хробак?

Це синоніми. У словниках на першому місці стоїть черв'як, далі хробак, а ще робак, гробак.

Людмила Прокоф'єва запитує, як правильно - позбавитися чогось чи позбавитися від чогось?

Правильно - позбутися чогось, але позбавити когось.

Тетяна Слюсар звертається з таким запитанням. Як правильно - розподілити у групи чи розподілити по групах? На думку читачки, розподілити по групах - це росіянізм, аналог російського по группам.

Пропоную такі варіянти - розподілити на групи або розподілити за групами.

Богдан Бідованець хоче знати: як правильно в родовому відмінку - ендометрію чи ендометрія і чому?

Правильно ендометрію за зразком утворень з подібною будовою: ендокардій - ендокардію, ендокарпій - ендокарпію, епітелій - епітелію тощо.

Копирайт изображения Emiel Molenaar / Unsplash
Image caption Знаєте, звідки пішла назва місяця "травень"?

Читач Сергій Нагорний пише: в полтавському земському календарі за 1910 рік назви осінніх місяців українською мовою подано так: жовтень (рос. сентябрь), листопад (рос. октябрь), грудень (рос. ноябрь). А перший місяць зими - студень.

Чи це загальновживані назви місяців на початку століття? Чи в инших джерелах перший місяць осени мав назву вересень? Коли його заступив жовтень і відбувся зсув на один місяць у літературній мові?

До утвердження загальноукраїнської системи місяців у різних місцевостях України існували різні назви щодо розташування їх у році.

Січень у староукраїнській мові мав назву просинець, назва травень перейшла до нас із староукраїнської мови, там цей місяць звався травний.

Слово листопад у староукраїнській мові було назвою одинадцятого місяця, грудень був студень. Але вже з ХV століття грудень став назвою дванадцятого місяця.

Одинадцятий місяць тривалий час мав дві назви - листопад і падолист. Тепер листопад - назва одинадцятого місяця, а падолист - назва опадання листя.

На усталення розташування назв місяців мали вплив инші слов'янські мови.

Порівняймо теперішню назву першого місяця осени. Українське вересень, білоруське верасень, польське wrzesień. Назва пов'язана з рослиною верес, яка квітне саме цього місяця.

----

Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується "Проєктом українського правопису" 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.

Хочете отримувати найцікавіші матеріали в месенджер? Стежте за нами в Telegram!

Новини на цю ж тему