Блог Пономарева: "черв'як" чи "хробак"?

Копирайт изображения Bill Craighead / Unsplash Image caption Піду я у садочок, наїмся "черв'ячків"?

Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Запитання Оксани Перхач. Чи варто вживати в українській мові слово черв'як? Чи може треба сказати слово хробак?

Це синоніми. У словниках на першому місці стоїть черв'як, далі хробак, а ще робак, гробак.

Людмила Прокоф'єва запитує, як правильно - позбавитися чогось чи позбавитися від чогось?

Правильно - позбутися чогось, але позбавити когось.

Тетяна Слюсар звертається з таким запитанням. Як правильно - розподілити у групи чи розподілити по групах? На думку читачки, розподілити по групах - це росіянізм, аналог російського по группам.

Пропоную такі варіянти - розподілити на групи або розподілити за групами.

Богдан Бідованець хоче знати: як правильно в родовому відмінку - ендометрію чи ендометрія і чому?

Правильно ендометрію за зразком утворень з подібною будовою: ендокардій - ендокардію, ендокарпій - ендокарпію, епітелій - епітелію тощо.

Копирайт изображения Emiel Molenaar / Unsplash Image caption Знаєте, звідки пішла назва місяця "травень"?

Читач Сергій Нагорний пише: в полтавському земському календарі за 1910 рік назви осінніх місяців українською мовою подано так: жовтень (рос. сентябрь), листопад (рос. октябрь), грудень (рос. ноябрь). А перший місяць зими - студень.

Чи це загальновживані назви місяців на початку століття? Чи в инших джерелах перший місяць осени мав назву вересень? Коли його заступив жовтень і відбувся зсув на один місяць у літературній мові?

До утвердження загальноукраїнської системи місяців у різних місцевостях України існували різні назви щодо розташування їх у році.

Січень у староукраїнській мові мав назву просинець, назва травень перейшла до нас із староукраїнської мови, там цей місяць звався травний.

Слово листопад у староукраїнській мові було назвою одинадцятого місяця, грудень був студень. Але вже з ХV століття грудень став назвою дванадцятого місяця.

Одинадцятий місяць тривалий час мав дві назви - листопад і падолист. Тепер листопад - назва одинадцятого місяця, а падолист - назва опадання листя.

На усталення розташування назв місяців мали вплив инші слов'янські мови.

Порівняймо теперішню назву першого місяця осени. Українське вересень, білоруське верасень, польське wrzesień. Назва пов'язана з рослиною верес, яка квітне саме цього місяця.

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Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується "Проєктом українського правопису" 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.

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