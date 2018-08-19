Блог Пономарева: "черв'як" чи "хробак"?
Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.
Запитання Оксани Перхач. Чи варто вживати в українській мові слово черв'як? Чи може треба сказати слово хробак?
Це синоніми. У словниках на першому місці стоїть черв'як, далі хробак, а ще робак, гробак.
Людмила Прокоф'єва запитує, як правильно - позбавитися чогось чи позбавитися від чогось?
Правильно - позбутися чогось, але позбавити когось.
Тетяна Слюсар звертається з таким запитанням. Як правильно - розподілити у групи чи розподілити по групах? На думку читачки, розподілити по групах - це росіянізм, аналог російського по группам.
Пропоную такі варіянти - розподілити на групи або розподілити за групами.
Богдан Бідованець хоче знати: як правильно в родовому відмінку - ендометрію чи ендометрія і чому?
Правильно ендометрію за зразком утворень з подібною будовою: ендокардій - ендокардію, ендокарпій - ендокарпію, епітелій - епітелію тощо.
Читач Сергій Нагорний пише: в полтавському земському календарі за 1910 рік назви осінніх місяців українською мовою подано так: жовтень (рос. сентябрь), листопад (рос. октябрь), грудень (рос. ноябрь). А перший місяць зими - студень.
Чи це загальновживані назви місяців на початку століття? Чи в инших джерелах перший місяць осени мав назву вересень? Коли його заступив жовтень і відбувся зсув на один місяць у літературній мові?
До утвердження загальноукраїнської системи місяців у різних місцевостях України існували різні назви щодо розташування їх у році.
Січень у староукраїнській мові мав назву просинець, назва травень перейшла до нас із староукраїнської мови, там цей місяць звався травний.
Слово листопад у староукраїнській мові було назвою одинадцятого місяця, грудень був студень. Але вже з ХV століття грудень став назвою дванадцятого місяця.
Одинадцятий місяць тривалий час мав дві назви - листопад і падолист. Тепер листопад - назва одинадцятого місяця, а падолист - назва опадання листя.
На усталення розташування назв місяців мали вплив инші слов'янські мови.
Порівняймо теперішню назву першого місяця осени. Українське вересень, білоруське верасень, польське wrzesień. Назва пов'язана з рослиною верес, яка квітне саме цього місяця.
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Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується "Проєктом українського правопису" 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.
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