Блог Пономарева: як українською "не расстраивайся"

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Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Ярина Тарас хоче знати, як правильно перекласти з російської не расстраивайся.

Не засмучуйся.

Як попросити співрозмовника щось розповісти, запитує Богдан Бідованець.

Розповідай - це не те, пише читач, як не підходить і розповіси.

Дієслово доконаного виду розповісти не має окремого слова для наказового способу. Тому використовуємо форму недоконаного виду розповідай.

Чайка О. С. запитує: маємо слово пір'я, але прикметник - пернатий. Чому через е?

Тому що в збірному прикметникові пір'я і стоїть у закритому складі. А прикметник утворено від пе-ро - де е у відкритому складі.

Чи є український відповідник слова клюква в значенні "стереотип"?

Ботанічна російська назва клюква українською мовою перекладається журавлина. У переносному значенні не вживається.

Запитання від Олексія Дейкуна. Як сказати українською мовою сервірування?

Копирайт изображения Photos by Lanty / Unsplash Image caption Сервувати чи сервірувати стіл?

Від сервірувати утворено сервірування(від франц. servir - накривати стіл). Але оскільки иншомовний суфікс -іr українська мова, як правило, усуває, то думаю, що настав час замість сервірувати, сервірування - казати сервувати, сервування.

"Російсько-український словник" перший крок у цьому напрямку вже зробив. Там поряд із сервірований подано дієприкметник сервований (том 3, ст. 266).

У новинних статтях часто читаю про те, що закон набирає чинности з дня, наступного за днем його опублікування. Чи не можна висловитися краще?

Гадаю, що потрібно сказати: закон набуває чинности на наступний день після його опублікування.

Яка відмінність між словами повідомлення і звістка?

Повідомлення - письмова або усна інформація, невеликий публічний виступ; документ, у якому про щось сповіщають.

Звістка - вість про щось. Наприклад, "Уже четвертий місяць, а про Павлуся ніякої звістки" (Ганна Барвінок).

Подавати звістку про себе - виявляти себе якимсь чином.

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Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується "Проєктом українського правопису" 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.

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