Блог Пономарева: як українською "не расстраивайся"
Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.
Ярина Тарас хоче знати, як правильно перекласти з російської не расстраивайся.
Не засмучуйся.
Як попросити співрозмовника щось розповісти, запитує Богдан Бідованець.
Розповідай - це не те, пише читач, як не підходить і розповіси.
Дієслово доконаного виду розповісти не має окремого слова для наказового способу. Тому використовуємо форму недоконаного виду розповідай.
Чайка О. С. запитує: маємо слово пір'я, але прикметник - пернатий. Чому через е?
Тому що в збірному прикметникові пір'я і стоїть у закритому складі. А прикметник утворено від пе-ро - де е у відкритому складі.
Чи є український відповідник слова клюква в значенні "стереотип"?
Ботанічна російська назва клюква українською мовою перекладається журавлина. У переносному значенні не вживається.
Запитання від Олексія Дейкуна. Як сказати українською мовою сервірування?
Від сервірувати утворено сервірування(від франц. servir - накривати стіл). Але оскільки иншомовний суфікс -іr українська мова, як правило, усуває, то думаю, що настав час замість сервірувати, сервірування - казати сервувати, сервування.
"Російсько-український словник" перший крок у цьому напрямку вже зробив. Там поряд із сервірований подано дієприкметник сервований (том 3, ст. 266).
У новинних статтях часто читаю про те, що закон набирає чинности з дня, наступного за днем його опублікування. Чи не можна висловитися краще?
Гадаю, що потрібно сказати: закон набуває чинности на наступний день після його опублікування.
Яка відмінність між словами повідомлення і звістка?
Повідомлення - письмова або усна інформація, невеликий публічний виступ; документ, у якому про щось сповіщають.
Звістка - вість про щось. Наприклад, "Уже четвертий місяць, а про Павлуся ніякої звістки" (Ганна Барвінок).
Подавати звістку про себе - виявляти себе якимсь чином.
----
Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується "Проєктом українського правопису" 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.
Хочете отримувати найцікавіші матеріали в месенджер? Стежте за нами в Telegram!