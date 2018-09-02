Блог Пономарева: як українсько "челка"?
Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.
Читачку Юлію цікавить, як українською мовою правильно - Маріуполь чи Маріупіль, як можна часом почути в новинах, у побуті.
Я давно пропонував не розрізняти назви українських міст, другою частиною яких є українське поле (Тернопіль, Костопіль, Крижопіль) або грецьке πόλις (Маріуполь, Севастополь, Симферополь) і писати та вимовляти скрізь піль. Ми ж у власних іменах у закритому складі пишемо Антін, Сидір, Федір. Проте мене, на жаль, не всі послухали.
Ольга хоче вточнити, як правильно звертатися до людей: будьте уважні чи будьте уважними.
Краще будьте уважні.
Читачка Аліна хоче знати український відповідник російського слова осознанность.
Осознанность української мовою усвідомленість. Быть в моменте - можливо, бути в моменті.
Читач Іван хоче з'ясувати, чи справді зросійщене прізвище Заяц у родовому відмінку буде Заяця.
Це прізвище українською мовою пишемо й вимовляємо Заяць, родовий відмінок Зайця. Російською - Заяц, родовий відмінок - Зайца.
Читачка Юлія Бараник хоче знати, як називати зачіску челка українською мовою. Чи слово гривка єдине в українській мові, що називає цю зачіску?
Можна ще казати чубчик.
Читач Дмитро Михайловський, студент Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, повідомляє, що перекладає з російської мови праці Алєксєя Дживєлєґова про Данте.
Чи існує спеціяльний російсько-український словник літературних героїв та локацій? Річ у тім, що, наприклад, Дантове місто Дит із шостого кола пекла із російської перекладають як Діт. А може, краще Дит?
Краще Дит. А ім'я й прізвище російського письменника Алексея Дживелегова українською мовою - Олексій Дживелегов.
Спеціяльного українсько-російського словника літературних героїв немає, але відтворення імен та прізвищ можна знайти в загальних перекладних словниках, зокрема в "Словнику власних імен людей" Лариси Скрипник та Ніни Дзятківської.
А слово локація не варто використовувати замість місце.
Львів'янка Соломія Чир запитує, чи має право на існування слово самокоучинг? Якщо так, то як його правильно писати?
Мабуть, має. А писати його ліпше самоковчинг.
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Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується "Проєктом українського правопису" 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.
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