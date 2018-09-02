Блог Пономарева: як українсько "челка"?

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Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Читачку Юлію цікавить, як українською мовою правильно - Маріуполь чи Маріупіль, як можна часом почути в новинах, у побуті.

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Я давно пропонував не розрізняти назви українських міст, другою частиною яких є українське поле (Тернопіль, Костопіль, Крижопіль) або грецьке πόλις (Маріуполь, Севастополь, Симферополь) і писати та вимовляти скрізь піль. Ми ж у власних іменах у закритому складі пишемо Антін, Сидір, Федір. Проте мене, на жаль, не всі послухали.

Ольга хоче вточнити, як правильно звертатися до людей: будьте уважні чи будьте уважними.

Краще будьте уважні.

Читачка Аліна хоче знати український відповідник російського слова осознанность.

Осознанность української мовою усвідомленість. Быть в моменте - можливо, бути в моменті.

Читач Іван хоче з'ясувати, чи справді зросійщене прізвище Заяц у родовому відмінку буде Заяця.

Це прізвище українською мовою пишемо й вимовляємо Заяць, родовий відмінок Зайця. Російською - Заяц, родовий відмінок - Зайца.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Це одвічне запитання: як українською "челка"

Читачка Юлія Бараник хоче знати, як називати зачіску челка українською мовою. Чи слово гривка єдине в українській мові, що називає цю зачіску?

Можна ще казати чубчик.

Читач Дмитро Михайловський, студент Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, повідомляє, що перекладає з російської мови праці Алєксєя Дживєлєґова про Данте.

Чи існує спеціяльний російсько-український словник літературних героїв та локацій? Річ у тім, що, наприклад, Дантове місто Дит із шостого кола пекла із російської перекладають як Діт. А може, краще Дит?

Краще Дит. А ім'я й прізвище російського письменника Алексея Дживелегова українською мовою - Олексій Дживелегов.

Спеціяльного українсько-російського словника літературних героїв немає, але відтворення імен та прізвищ можна знайти в загальних перекладних словниках, зокрема в "Словнику власних імен людей" Лариси Скрипник та Ніни Дзятківської.

А слово локація не варто використовувати замість місце.

Львів'янка Соломія Чир запитує, чи має право на існування слово самокоучинг? Якщо так, то як його правильно писати?

Мабуть, має. А писати його ліпше самоковчинг.

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Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується "Проєктом українського правопису" 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.

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