Блог Пономарева: "директор із продажу" чи "з продажів"?

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Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Руслан Коцюба цікавиться, чи можна казати директор із продажів? Чи тільки директор із продажу?

Іменник продаж не має множини, тому потрібно казати директор із продажу.

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Марина хоче знати, з великої чи з малої літери писати слова єдина помісна автокефальна православна церква.

Думаю, що перше слово цієї назви потрібно писати з великої - Єдина помісна автокефальна православна церква.

Як краще перекласти українською мовою ножной? Наприклад, компрессор ножной автомобильный.

Російське ножной словники перекладають як ножний. Це суперечить фонетичному законові української мови, бо мало б бути ніжнИй.

Але відсутність чергування о з і в закритому складі спричинена прагненням уникнути омонімічного збігу з нІжний - ласкавий, тендітний. Тому кажемо ножний, хоч воно ріже слух.

Ярослав Мазурак запитує, яке слово доречніше вживати в українській мові - насос чи помпа. В академічному словнику є обидва, але чи це не відгомін зближення мов?

В академічному словнику справді є обидва слова з тотожним значенням. Але ілюстрації до помпи є з поважніших авторів. То, либонь, слову помпа варто віддавати перевагу.

Копирайт изображения Fikri Rasyid / Unsplash Image caption Помпуймо, вважає професор Пономарів

Чернігівка Галина цікавиться, як виправити речення "Заборонено користуватися майданчиком особам старше 8 років чи вагою більше 25 кілограм".

Відповідь: "Заборонено користуватися майданчиком дітям віком після восьми років чи вагою понад 25 кілограмів".

Сергій Гаврищак пише: підкажіть, будь ласка, понеділок може бути тяжким?

У народі кажуть: понеділок - важкий день. Наприклад: "Хотіли завтра їхати, так завтра ж понеділок, важкий день" (Марко Кропивницький).

Читачка Ганна запитує, чи потрібно виділяти комами слово відповідно в такому реченні: "Інформацію не надано в повному обсязі, відповідно(,) не забезпечене виконання завдань".

Не потрібно.

Читач Олексій пише: у праві Євросоюзу існує термін implied competence. Російською мовою його перекладають як подразумеваемая компетенція. Українські автори застосовують термін дорозуміла компетенція. Чи є це правильним із філологічної точки зору?

За свідченням лексикографічних праць, це домислювана компетенція.

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Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується "Проєктом українського правопису" 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.

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