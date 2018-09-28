Блог Пономарева: який фемінітив до слова "в'язень"
Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.
Львів'янка Ольга запитує, як утворити фемінітив від слова в'язень. Адже ув'язнена - це від ув'язнений, пише читачка.
Слово в'язень застосовують і до чоловіків, і до жінок. Але через неприродність звучання слова в'язень до жінки кажуть ув'язнена.
Зоряну Ковальчук цікавить, чи немає замінника словам одиночка, одиночний у словосполученнях одиночна камера, човен-одиночка, одиночна гра (в тенісі)?
На жаль, словники пропонують тільки слова одиночка, одиночний.
Ніна Письменна, старший редактор служби забезпечення роботи управління НАК"Нафтогаз України" запитує, як потрібно казати - подати на затвердження правління, подати на затвердження правлінню, подати на затвердження правлінням?
Чи всі три форми мають право бути?
Теоретично всі форми прийнятні, але найоптимальніша - подати правлінню на затвердження.
Читач Сергій хоче знати: як українською мовою складной инструмент, складной стол?
Українською мовою складаний інтрумент, складаний стіл.
Журналіст Володимир Верб'яний пише: нещодавно Укрпошта випустила поштову марку, на якій зображена репродукція картини Врубеля "Девочка на фоне персидского ковра". Поштовий оператор ужив такий український переклад відомого полотна: "Дівчинка на тлі персидського килима". У зв'язку з цим постає запитання як правильно: на тлі персидського килима чи на тлі перського килима? Мені здається, пише читач, що правильний варіянт - другий.
Поза всяким сумнівом - на тлі перського килима.
Валерій Мехоношин хоче знати, як правильно - книга називається чи книга має назву?
Обидва варіянти правильні.
Олена Діденко цікавиться, чим можна замінити канцеляризм привести у відповідність до або із? Чи можна казати узгодити?
Краще казати так, як пропонує читачка: узгодити з. Із після голосної використовувати не варто.
Читач Дмитро хоче знати, як будуть у знахідному відмінку складені числівники зі словом сто: я бачу сто тридцять два студенти, я бачу сто тридцятьох двох студентів чи ста тридцятьох двох студентів?
У знахідному відмінку потрібно казати: я бачу сто тридцятьох двох студентів.
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Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується "Проєктом українського правопису" 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.
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