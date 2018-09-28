Блог Пономарева: який фемінітив до слова "в'язень"

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Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Львів'янка Ольга запитує, як утворити фемінітив від слова в'язень. Адже ув'язнена - це від ув'язнений, пише читачка.

Слово в'язень застосовують і до чоловіків, і до жінок. Але через неприродність звучання слова в'язень до жінки кажуть ув'язнена.

Зоряну Ковальчук цікавить, чи немає замінника словам одиночка, одиночний у словосполученнях одиночна камера, човен-одиночка, одиночна гра (в тенісі)?

На жаль, словники пропонують тільки слова одиночка, одиночний.

Ніна Письменна, старший редактор служби забезпечення роботи управління НАК"Нафтогаз України" запитує, як потрібно казати - подати на затвердження правління, подати на затвердження правлінню, подати на затвердження правлінням?

Чи всі три форми мають право бути?

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Теоретично всі форми прийнятні, але найоптимальніша - подати правлінню на затвердження.

Читач Сергій хоче знати: як українською мовою складной инструмент, складной стол?

Українською мовою складаний інтрумент, складаний стіл.

Журналіст Володимир Верб'яний пише: нещодавно Укрпошта випустила поштову марку, на якій зображена репродукція картини Врубеля "Девочка на фоне персидского ковра". Поштовий оператор ужив такий український переклад відомого полотна: "Дівчинка на тлі персидського килима". У зв'язку з цим постає запитання як правильно: на тлі персидського килима чи на тлі перського килима? Мені здається, пише читач, що правильний варіянт - другий.

Поза всяким сумнівом - на тлі перського килима.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Це перські чи персидські килими? (Правильна відповідь - оманські)

Валерій Мехоношин хоче знати, як правильно - книга називається чи книга має назву?

Обидва варіянти правильні.

Олена Діденко цікавиться, чим можна замінити канцеляризм привести у відповідність до або із? Чи можна казати узгодити?

Краще казати так, як пропонує читачка: узгодити з. Із після голосної використовувати не варто.

Читач Дмитро хоче знати, як будуть у знахідному відмінку складені числівники зі словом сто: я бачу сто тридцять два студенти, я бачу сто тридцятьох двох студентів чи ста тридцятьох двох студентів?

У знахідному відмінку потрібно казати: я бачу сто тридцятьох двох студентів.

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Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується "Проєктом українського правопису" 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.

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