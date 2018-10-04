Блог Пономарева: як українською "соковыжималка"

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Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Читачку Юлію цікавить переклад таких слів: соковыжималка, жмых (в соковыжымалке), переходник.

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Соковыжималка словники подають як соковижималка, але до російського выжимать на першому місці стоїть вичавлювати, тож пропоную соковичавлювачка.

Із тих же міркувань - жмых перекладати як чав.

Переходник - це перехідник.

Ірина запитує, яке закінчення має назва магазину "Фуршет" у родовому відмінку.

"Фуршету".

Як перекласти українською мовою з російської коммутатор зажигания - комутатор запалювання чи комутатор запалення?

Оскільки це неодноразова дія, то потрібно казати комутатор запалювання.

Читач Юрій хоче знати, чи вживається слово чорнило в множині та в яких випадках?

Як назву речовини маємо лише однину - чорнило. А коли йдеться про види, то застосовуємо так звану речовинну множину, наприклад: "Я накупив різних чорнил: синього, зеленого, фіолетового й червоного".

Копирайт изображения Rawpixel / Unsplash Image caption Чорнило чи чорнила?

Читачка Оксана повідомляє, що в різних лексикографічних працях подають відмінні закінчення назв кущових і трав'янистих рослин у родовому відмінку.

Це справді так.

Пропоную керуватися відомостями академічного "Українського орфографічного словника" 2009 року. Маємо такі закінчення: бересклет - бересклету, чебрик - чебрику, березняк - березняку, вишняк - вишняку. За цим зразком пропоную вживати -у в инших назвах: топольник-топольнику, брусничник - брусничнику.

Також читачка цікавиться родовим відмінком слова пакет.

Словник подає лише одне закінчення: -а в усіх значеннях.

Євген Бродський, секретар Госпітальної ради Північного госпітального округу Полтавської области пише: "Довелося мені редагувати положення, у якому зустрілося речення: "Пропозиції та внутрішні організаційні рішення Госпітальної ради вважаються схваленими, якщо за них проголосувала більш як половина присутніх на її засіданні членів".

Сумнів у правильному застосуванні викликала форма дієслова проголосувати, а саме його закінчення. Як правильно тлумачити стосунок цього дієслова - до іменника половина, застосувавши закінчення -а, чи до іменника членів із закінченням -и?

Потрібно казати:якщо за них проголосувало понад половину присутніх на засіданні.

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Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується "Проєктом українського правопису" 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.

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