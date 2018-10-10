Блог Пономарева: як українською "воспринимать в штыки"

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Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Як сказати українською мовою воспринимать идею в штыки, запитує Олексій Дейкун.

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Зустрічати ідею багнетами.

Читачка Юлія хоче дізнатися, як правильно писати українською мовою: адаптор чи адаптер.

Адаптер.

А як перекладаються слова заслонка, защелка?

Заслонка - затулка, защелка - засувка.

Пані Олену цікавить, як правильно писати: загальна практика - сімейна медицина (тире, відокремлене від слів) чи загальна практика-сімейна медицина (дефіс без прогалин між ним і словами).

А також лікар загальної практики - сімейний лікар чи лікар загальної практики-сімейний лікар? "В інтернеті переважає перший варіянт, а моя подруга (літературний редактор) наполягає на другому", - пише читачка.

Думаю, що правильніший варіянт із тире та прогалинами.

Вадим Пантус просить прояснити ситуацію з наголошенням займенників цей, той, увесь у місцевому відмінку. Усі відомі мені джерела, пише читач, подають на цьОму, на тОму, на всьОму.

Із цим треба погодитися, а далі - виконувати вкзівки Миколи Погрібного, який у своєму "Словнику наголосів" розрізняє: наголошую на тОму, але на томУ шляху, на цьОму, але на цьомУ заводі.

Правильність такого розрізнення підтверджують приклади з творів класиків української літератури, що їх наводить читач.

Таміла Вакерина просить вибрати правильний варіянт: курируюча служба чи кураторська служба?

Оскільки українська мова не має активних дієприкметників теперішнього часу на -чий, то правильно кураторська служба.

Як правильно: Еммануель чи Емманюель Макрон?

Правильно Емманюель (фр. Emmanuel).

Чи правильно казати похвальний лист? Слово лист дещо бентежить.

Слово лист цілком українське, його вживаємо в значенні послання, а також як документ.

Похвальний лист, а паперовий, друкований - аркуш.

Чому в засобах масової інформації не відмінюють прізвища кримської діячки Веджіє Кашка?

Ім'я Веджіє не відмінюємо, бо в українській мові немає жіночих імен,що закінчуються на -іє. А прізвище Кашка відмінюване - Кашка, Кашки, Кашці, Кашку і т. д.

Чи можна вживати дієслова без префіксів? Наприклад, вернутися, а не повернутися?

Можна, але краще повернутися.

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Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується "Проєктом українського правопису" 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.

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