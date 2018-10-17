Блог Пономарева: чи правильно казати "Вселенський патріярх"?

Копирайт изображения MUSTAFA OZER / Getty Image caption Вселенський патріярх Варфоломій I

Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Кілька запитань від Олексія Дейкуна. Чи правильно казати Вселенський патріярх? Чи не є це похідним від російського слова вселенная?

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Лексема вселенський походить від старослов'янського слова вселенна. Вона є застарілою і використовувана тільки в церковному вжитку, зокрема у словосполуці Вселенський патріярх.

"Яке ваше ставлення до перекладу назв соцмереж, наприклад, не месенджер (messenger), а повідомляник, поштар?"

Ставлення позитивне, але це не остаточні варіянти, потрібно шукати, тож згодом знайдемо щось найкраще.

Чи нормативним є вжиток назв Словенія і Словакія поруч із офіційним Словаччина?

В українській мові ці країни мають такі назви: Словенія (столиця Любляна), Словаччина (столиця Братислава). Форма Словакія - ненормативна.

Руслан із Миколаєва хоче знати, чи можна слова з суфіксами -овк-, -авк- замінити иншими?

Можна й треба. Замість упаковка - пакування, замість ґрунтовка - ґрунтування, замість парковка - паркування.

Яким варіянтом можна замінити слово заправка?

Дію потрібно називати заправляння, а місце, де заправляють, - заправна станція.

Олександр зі Львівщини цікавиться: чому торговий зал, а не торговельний?

Торговий - місце й час, де й коли відбуваються торги. Торговельний - пов'язаний із торгівлею, тобто з купівлею й продажем.

Отже, торговий зал, торговий день, але торговельна мережа.

Копирайт изображения Marcin Kempa / Unsplash Image caption Це - торговий, а не торговельний зал

І ще одне запитання: чи все добре зі словосполукою забезпечити безпеку?

Із цією словосполукою не все добре. Щоб уникнути тавтології, ліпше казати гарантувати безпеку.

Анатоль Беркут повідомляє: свого часу писав дослідження "Заблуждения в научном сознании". Мій варіянт перекладу - омана в науці мене не задовольняє. Як правильно?

Можна сказати - омана в науковій свідомості.

Читача Юрія цікавить використання слова грабувати, точніше вислову грабують гроші. Чи коректний він? Мені здається, пише читач, що грабують людину, силоміць відбираючи, приміром, гроші. Чи, все ж таки, залежно від контексту обидва варіянти є коректними?

Читач має рацію. Грабують людину, а гроші чи якісь речі крадуть.

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Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується "Проєктом українського правопису" 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.

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