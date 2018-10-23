Блог Пономарева: як правильно наголошувати "йогурт"

Копирайт изображения Dennis Klein / Unsplash Image caption У словниках слово йогурт часто подане з наголосом на другому складі

Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Запитання від Олексія Дейкуна. Чим зумовлений наголос у слові йогУрт? В англійській мові наголос на першому складі. Чи є дослідження на цю тему?

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Наголос йогУрт зумовлений тим, що це слово тюркського походження, а в тюркських мовах усі слова наголошені на останньому складі.

Але сучасні українські словники подають цю лексему з подвійним наголосом - йОгурт і йогУрт.

Ірина Соляр запитує: як українською мовою правильно - різото чи ризото?

Це італійська страва на основі рису. Згідно з правилом дев'ятки, в иншомовних словах після дев'яти приголосних (д, т, з, с, ж, ш, р, ц, ч) пишемо и, а не і. Отже, українською мовою - ризото.

Сергій Янішевський цікавиться, чи є коректним вислів посадочна платформа - читач йогочув на автостанції в Києві.

У словниках є й посадочний, і посадковий. Але ліпше посадкова платформа за зразком назви станції метрополітену "Виставковий центр".

Читач Георгій пише: на вуличних покажчиках у Києві можна побачити напис Гостинний двір із двома літерами н. Чи є це помилкою і чому? І яке закінчення в цієї споруди в родовому відмінку - Гостинного дворА чи дворУ?

Слово гостинний означає привітний, щирий, той, що радо приймає гостей. А історична назва споруди - Гостиний двір із одним н.

У родовому відмінку буде Гостиного двору.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Гостиний двір - знаменита київська пам'ятка

На допис Олексія Семенюка відповідаю як виняток - з огляду на його нечемний тон.

Мої пропозиції щодо назв мешканців населених пунктів ґрунтуються на словотвірних особливостях української мови і на практиці вживання їх в українських історичних та літературних працях. Наприклад, в Івана Котляревського Наталка Полтавка, а не Наталка Полтавчанка.

Коли йдеться про киян, львів'ян, харків'ян, донеччан, вінничан, луганців, черкасців, рівнян, маються на увазі мешканці Києва, Львова, Харкова, Донецька, Вінниці, Луганська, Черкас, Рівного, а не областей, центрами яких є згадані міста.

А щодо слів киянець, одесець, львовець, то нема чого вигадувати, м'яко кажучи, немудрі утворення і приписувати їх мені.

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Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується "Проєктом українського правопису" 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.

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