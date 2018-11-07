Блог Пономарева: як відмінювати назву соцмережі Slack

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Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Читачка Інна просить пояснити, як відмінювати назву соцмережі "Слак" (Slack). Як її вживати в місцевому відмінку? Як правильно - у Слаці, у Слакові, у Слаку, у Слакі?

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

У місцевому відмінку можливі форми у Слаку й у Слакові;у Слакі - груба помилка.

Пані Тетяна запитує, як правильно:міжнародні рейси Європою чи міжнародні рейси по Європі? Перший варіянт звучить краще, а другий постійно зустрічається в рекламі та в засобах масової інформації.

Варіянт міжнародні рейси Європою справді кращий, але засоби масової інформації та реклама нерідко віддають перевагу гіршому.

Олексій Волошин запитує, як правильно:пісковий годинник, піщаний чи пісочний?

Правильний варіянт - пісковий годинник.

Олексій Дейкун запитує, як відмінювати слово брелок. Чому в родовому відмінку потрібно казати брелока, а не брелка?

Тому що випадні -е- та -о-бувають у питомих українських словах день-дня, садок-садка. Слово брелок запозичене, через те -о- не випадає при відмінюванні.

Киянин В'ячеслав Григор'єв має кілька запитань.

Як відмінювати німецькі міста, що закінчуються на -бург? Вюрцбург - у Вюрцбургу чи у Вюрцбурзі? Магдебург - у Магдебургу чи у Магдебурзі?

Назви німецьких міст мають обидві форми, що їх наводить читач. Щодо Вюрцбурга й Магдебурга, можна казати і так, і так.

Копирайт изображения KLAUS-DIETMAR GABBERT / Getty Image caption У Магдебургу є чарівний ботанічний сад. Та й у Магдебурзі теж.

А польські міста Бидгощ і Познань жіночого чи чоловічого роду? То як правильно - Бидгоща чи Бидгощі, Познані чи Познаня?

У польській мові Бидгощ - жіночого роду, Познань - чоловічого. У нас навпаки: Бидгощ - чоловічого роду, отже Бидгоща, Познань - жіночого роду, тож Познані.

Як відмінювати канадський Квебек - у Квебеку чи у Квебеці?

Щодо Квебеку, то перевагу потрібно віддавати варіянтові у Квебеку.

Софію Бойко цікавить, який вислів точно передає сарказм російського сочли возможным ответить? Український варіянт угледіли можливість відповісти, що подають словники, на погляд читачки, не відтворює змісту російського.

Українською мовою це звучить так: визнали за можливе відповісти.

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Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується "Проєктом українського правопису" 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.

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