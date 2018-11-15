Блог Пономарева: як українською "затяжные дожди" та "пронизывающий холод"

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Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Читач Олексій Дейкун поставив таке запитання: як сказати українською мовою все по порядку, пронизывающий холод, затяжные дожди.

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Все по порядку - все по черзі;

пронизывающий холод - пронизливий холод;

затяжные дожди - затяжні дощі.

Як правильно відмінювати словосполуку Запорізька область, запитує Михайло Іванченко."Гадаю, у всіх неназивних відмінках має бути о замість і, - пише читач.

При відмінюванні словосполуки Запорізька область і в називному, і в усіх непрямих відмінках після р буде і, а не о. Бо скрізь тут - і в закритому складі.

Роман Попик хоче знати - битва під Ватерлоо чи битва при Ватерлоо?

Можливі обидва варіянти, але частіше вживаний битва під Ватерлоо.

Читачка Галина хоче знати, як правильно: підручник хімії чи підручник із хімії.

Правильно - підручник із хімії.

Наталя Данилюк хоче з'ясувати, чи відмінюються назви ресторанів, кав'ярень, магазинів на зразок "Андрійчук і Тарасюк", якщо вживати їх без слів ресторан, кав'ярня, крамниця? Як правильно: обідав учора в "Андрійчука й Тарасюка" чи в "Андрійчук і Тарасюк"? І чи можна в першому варіянті міняти сполучник і на й?

Можна казати обідав учора в "Андрійчука й Тарасюка".

Сполучник і міняти на й у цій позиції цілком доречно.

Також читачка запитує, чи потрібно вживати прийменник, якщо ми відвідали заклад, що має назву, наприклад "У Тараса". Як правильно: був "У Тараса" чи був у "У Тараса"?

Аби не нагромаджувати однакових прийменників, ліпше казати був "У Тараса".

Копирайт изображения Pablo Merchán Montes / Unsplash Image caption Були "У Тараса"

Усі доступні мені орфографічні та тлумачні словники, пише Дмитро Приймак, стверджують, що слово термінал у родовому відмінку має закінчення -а. Чи не правильно було б розрізняти термінала (банківський апарат) та терміналу (будівля аеропорту, конструкція в системі транспортування газу тощо)?

Читач має рацію, але словники подають лише закінчення -а.

Як утворити прикметник від назви міста Більбао в Іспанії, запитує читачка Настя.

Назва Більбао, найбільшого міста Басконії, належить до тих, від яких прикметник на українському ґрунті утворити не можна.

Артем Косолап хотів би дізнатися, як правильно перекладати українською мовою російське по созвону.

Цей жаргонний російський вислів українською літературною мовою - за телефонною домовленістю.

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Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується "Проєктом українського правопису" 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.

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