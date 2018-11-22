Блог Пономарева: "дрогобичанка" чи "дрогобиччанка"?
Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.
Читач, що не повідомив свого імени, запитує, як утворити жіночу топонімічну форму від назви Дрогобич: дрогобичанка чи дрогобиччанка.
Назва мешканки Дрогобича - дрогобичанка (з одним ч). Порівняймо: Галич - галичанка.
Дрогобиччанка було б тоді, коли б місто мало назву не Дрогобич, а Дрогобицьк.
Олена Каспрук просить відповісти, як правильно: колишня чи попередня квартира?
Правильно й так, і так, але тут є значеннєві відтінки.
Наприклад, у моїй попередній квартирі було три кімнати. Але теперішня кав'ярня - це моя колишня квартира.
Читачка Катерина запитує, чи правильно написана назва сільської ради Маковищанська. Чи не краще писати Маковищенська?
Читачка має рацію. Маковище - Маковищенська, як Городище - Городищенська, Монастирище - Монастирищенська.
Кілька запитань має Олеся Єгорова, яканещодавно отримала з університетської редакції свій посібник із правками. Зокрема, пише читачка, мені усно наголосили про "сучасні тенденції уникнення форм пасивного стану в тексті". Мій варіянт "Крім покладів вугілля, в Німеччині розробляється величезна кількість запасів солей натрію, магнію та калію" виправлено на розробляють величезну кількість запасів.
Виправлення правильне.
Правильні варіянти в інших уривках, що наводить читачка, такі:
- Предметні сфери лінгвокраїнознавства охоплюють історію, географію, економіку, державний устрій, політичне та культурне життя країни, мову якої вивчають (було мова якої вивчається).
- Які фонетичні закономірності можна простежити (було можна прослідкувати)…
- Тому між ними відчутна значніша близькість (було відчувається)…
- Стандартизована німецька мова має три національні варіянти, тобто різновиди, поширені в німецькомовних країнах і кодифіковані з урахуванням місцевих особливостей (було … різновиди німецької мови, що розповсюджені в німецькомовних країнах…).
- Загалом у країні налічують приблизно 140 великих долинних льодовиків (було налічується).
І ще одне запитання, пише читачка. Я мешкаю в місті Суми, і досі ніхто не знає, як правильно відмінювати цей та подібні топоніми. У Сумах кажуть із Сум, від мешканців інших областей чула із Сумів, що ріже слух. Водночас маємо поблизу місто Ромни, проте можна почути і з Ромнів, і з Ромен. Маємо ще село Вільми - чула лише з Вільмів.
Правильні форми такі: із Сум, із Ромен, із Вільмів.
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Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується "Проєктом українського правопису" 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.
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