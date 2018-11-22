Блог Пономарева: "дрогобичанка" чи "дрогобиччанка"?

Копирайт изображения UNIAN Image caption Дрогобичанка Ірина Іванюш (позивний "Лютик") пішла добровольцем-санінструктором на фронт. У травні 2015-го підірвалася на міні

Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Читач, що не повідомив свого імени, запитує, як утворити жіночу топонімічну форму від назви Дрогобич: дрогобичанка чи дрогобиччанка.

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Назва мешканки Дрогобича - дрогобичанка (з одним ч). Порівняймо: Галич - галичанка.

Дрогобиччанка було б тоді, коли б місто мало назву не Дрогобич, а Дрогобицьк.

Олена Каспрук просить відповісти, як правильно: колишня чи попередня квартира?

Правильно й так, і так, але тут є значеннєві відтінки.

Наприклад, у моїй попередній квартирі було три кімнати. Але теперішня кав'ярня - це моя колишня квартира.

Читачка Катерина запитує, чи правильно написана назва сільської ради Маковищанська. Чи не краще писати Маковищенська?

Читачка має рацію. Маковище - Маковищенська, як Городище - Городищенська, Монастирище - Монастирищенська.

Кілька запитань має Олеся Єгорова, яканещодавно отримала з університетської редакції свій посібник із правками. Зокрема, пише читачка, мені усно наголосили про "сучасні тенденції уникнення форм пасивного стану в тексті". Мій варіянт "Крім покладів вугілля, в Німеччині розробляється величезна кількість запасів солей натрію, магнію та калію" виправлено на розробляють величезну кількість запасів.

Виправлення правильне.

Правильні варіянти в інших уривках, що наводить читачка, такі:

Предметні сфери лінгвокраїнознавства охоплюють історію, географію, економіку, державний устрій, політичне та культурне життя країни, мову якої вивчають (було мова якої вивчається). Які фонетичні закономірності можна простежити (було можна прослідкувати)… Тому між ними відчутна значніша близькість (було відчувається)… Стандартизована німецька мова має три національні варіянти, тобто різновиди, поширені в німецькомовних країнах і кодифіковані з урахуванням місцевих особливостей (було … різновиди німецької мови, що розповсюджені в німецькомовних країнах…). Загалом у країні налічують приблизно 140 великих долинних льодовиків (було налічується).

І ще одне запитання, пише читачка. Я мешкаю в місті Суми, і досі ніхто не знає, як правильно відмінювати цей та подібні топоніми. У Сумах кажуть із Сум, від мешканців інших областей чула із Сумів, що ріже слух. Водночас маємо поблизу місто Ромни, проте можна почути і з Ромнів, і з Ромен. Маємо ще село Вільми - чула лише з Вільмів.

Правильні форми такі: із Сум, із Ромен, із Вільмів.

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Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується "Проєктом українського правопису" 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.

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