Блог Пономарева: військовий чи воєнний стан?

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Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Запитання від редакції: як правильно - воєнний чи військовий стан?

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Із цих двох прикметників військовий - це пов'язаний із військом: військова служба, військовий квиток, військовий обов'язок.

А воєнний - пов'язаний із війною: воєнні роки, воєнні дії, воєнні злочини. Отже, і воєнний стан.

Читач Олексій Дейкун поставив таке запитання: як сказати українською мовою созидать, застекленный балкон, навести красоту.

Созидать - творити.

Застекленный - засклений балкон.

Навести красоту -прикраситися, причепуритися.

Олена Пархомець запитує, як правильно в родовому відмінку писати назви концтаборів Аушвіц, Освенцим, Бухенвальд.

У словниках я знайшов тільки Освенцима, тож за цим зразком, потрібно, мабуть, Аушвіца та Бухенвальда. Хоч я скрізь писав би -у.

Вікторія Колодко хоче знати, як правильно: молитися про когось чи за когось.

Правильно молитися за когось.

Кілька запитань має читач Юрій Батан.

Які та чому (якщо раптом є обґрунтування, а не просто "так склалося") наголоси в словах надання, відбулося?

НадАння - основний наголос на другому складі, бо походить від дієслова надати, як завдання від завдати.

Наголос на третьому складі - наданнЯ - з'явився, мабуть, під упливом подАння - поданнЯ, віддАння - віданнЯ й подібне.

Чи бажаним є вживання слова поломка? Чи є якісь інші варіянти?

Крім поломка словники дають полом і поламання.

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Чи правильно вживати в родовому відмінку назви телеканалів: "Репортера" (регіональний канал), "Інтеру", "Тонісу", "ТЕТу".

У правописі прямої відповіді немає. "Інтеру", "Тонісу", "ТЕТу" - правильно.

Що ж до "Репортера" - мабуть, потрібно розрізняти: репортера про людину і "Репортеру" - назва телеканалу.

Дозвольте поцікавитися, звертається киянин Дмитро, чи можна вживати слово кувати нарівні зі словом приковувати в значенні "приваблювати". Наприклад, замість жовтий колір приковує бджіл до квітів ужити жовтий колір кує бджіл до квітів.

Навряд чи. Краще сказати жовтий колір вабить бджіл або переносно - приковує, бо безпрефіксне дієслово кувати в українській мові має такі значення: про вироби з металу (кували зброю), про звуки зозулі (кує в лісі).

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Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується "Проєктом українського правопису" 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.

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