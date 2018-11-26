Блог Пономарева: військовий чи воєнний стан?
Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.
Запитання від редакції: як правильно - воєнний чи військовий стан?
Із цих двох прикметників військовий - це пов'язаний із військом: військова служба, військовий квиток, військовий обов'язок.
А воєнний - пов'язаний із війною: воєнні роки, воєнні дії, воєнні злочини. Отже, і воєнний стан.
Читач Олексій Дейкун поставив таке запитання: як сказати українською мовою созидать, застекленный балкон, навести красоту.
Созидать - творити.
Застекленный - засклений балкон.
Навести красоту -прикраситися, причепуритися.
Олена Пархомець запитує, як правильно в родовому відмінку писати назви концтаборів Аушвіц, Освенцим, Бухенвальд.
У словниках я знайшов тільки Освенцима, тож за цим зразком, потрібно, мабуть, Аушвіца та Бухенвальда. Хоч я скрізь писав би -у.
Вікторія Колодко хоче знати, як правильно: молитися про когось чи за когось.
Правильно молитися за когось.
Кілька запитань має читач Юрій Батан.
Які та чому (якщо раптом є обґрунтування, а не просто "так склалося") наголоси в словах надання, відбулося?
НадАння - основний наголос на другому складі, бо походить від дієслова надати, як завдання від завдати.
Наголос на третьому складі - наданнЯ - з'явився, мабуть, під упливом подАння - поданнЯ, віддАння - віданнЯ й подібне.
Чи бажаним є вживання слова поломка? Чи є якісь інші варіянти?
Крім поломка словники дають полом і поламання.
Чи правильно вживати в родовому відмінку назви телеканалів: "Репортера" (регіональний канал), "Інтеру", "Тонісу", "ТЕТу".
У правописі прямої відповіді немає. "Інтеру", "Тонісу", "ТЕТу" - правильно.
Що ж до "Репортера" - мабуть, потрібно розрізняти: репортера про людину і "Репортеру" - назва телеканалу.
Дозвольте поцікавитися, звертається киянин Дмитро, чи можна вживати слово кувати нарівні зі словом приковувати в значенні "приваблювати". Наприклад, замість жовтий колір приковує бджіл до квітів ужити жовтий колір кує бджіл до квітів.
Навряд чи. Краще сказати жовтий колір вабить бджіл або переносно - приковує, бо безпрефіксне дієслово кувати в українській мові має такі значення: про вироби з металу (кували зброю), про звуки зозулі (кує в лісі).
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Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується "Проєктом українського правопису" 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.
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