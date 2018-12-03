Блог Пономарева: чи можна казати президентка і прем'єрка?
Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.
Харків'янин Євген Голованьов цікавиться, чи правильно було б називати жінку-президента та прем'єра президенткою і прем'єркою.
Це трохи незвично, але правильно.
Читач Олексій Дейкун запитує, як сказати українською мовою трущоба и зияющая рана.
Трущоба - нетрі.
Зияющая рана - відкрита рана.
Кілька запитань поставив Юрій Батан.
Чи можливий вислів помер від отриманих травм?
Можна просто сказати помер від травм.
Чи можна вживати вийшло (щось зробити) замість вдалося і чи можна його вживати взагалі?
Крім вийшло, яке цілком українське, і вдалося можна ще казати пощастило щось зробити.
Як скорочувати абревіатуру Національного університету "Одеська юридична академія"? НУ "ОЮА", як у статуті, НУ ОЮА, як часто вживають у публіцистиці, чи НУОЮА разом, як було б логічно, бо лапки і пробіли в абревіатурах не ставимо?
Краще не все скорочувати. Оптимальний варіянт - НУ "Одеська юридична академія".
Читач Руслан із Миколаєва пише: питання стосується наголосу таких слів,як пОдушка, пОкупка, пОсилка.
До 30-х років у словниках Грінченка, Кримського та инших вони мали наголос на першому складі. А тепер у словниках подані з наголосом на другому. Чи варто дотримуватися хоч би в побуті таких радянських правил, забуваючи про споконвічні норми, запитує читач.
Сучасні словники, на жаль, подають ці слова за наголосом лише на другому складі, хоч в 11-томному "Словнику української мови" (том VI, с. 763) приклад із твору Тараса Шевченка свідчить про те, що наш великий поет уживав це слово з наголосом на першому складі: "Часом сонна розмовляє, пOдушку цілує".
Пан Валерій хоче знати, чи можна перекласти з англійської small business developer українською мовою як розвивач малого бізнесу.
Думаю, що можна.
Читачку Ганну цікавить, чи потрібно писати на початку речення з абзацу ураховуючи викладене, чи все-таки враховуючи викладене.
За фонетичним законом української мови, коли слово існує в двох варіянтах (учитель і вчитель, узяти і взяти, уже і вже), на початку речення завжди пишемо форму з у. Отже, ураховуючи викладене.
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Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.