Блог Пономарева: чи можна казати президентка і прем'єрка?

Копирайт изображения Getty / BEN STANSALL Image caption Даля Грібаускайте - президент чи президентка Латвії?

Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Харків'янин Євген Голованьов цікавиться, чи правильно було б називати жінку-президента та прем'єра президенткою і прем'єркою.

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Це трохи незвично, але правильно.

Читач Олексій Дейкун запитує, як сказати українською мовою трущоба и зияющая рана.

Трущоба - нетрі.

Зияющая рана - відкрита рана.

Кілька запитань поставив Юрій Батан.

Чи можливий вислів помер від отриманих травм?

Можна просто сказати помер від травм.

Чи можна вживати вийшло (щось зробити) замість вдалося і чи можна його вживати взагалі?

Крім вийшло, яке цілком українське, і вдалося можна ще казати пощастило щось зробити.

Як скорочувати абревіатуру Національного університету "Одеська юридична академія"? НУ "ОЮА", як у статуті, НУ ОЮА, як часто вживають у публіцистиці, чи НУОЮА разом, як було б логічно, бо лапки і пробіли в абревіатурах не ставимо?

Краще не все скорочувати. Оптимальний варіянт - НУ "Одеська юридична академія".

Читач Руслан із Миколаєва пише: питання стосується наголосу таких слів,як пОдушка, пОкупка, пОсилка.

До 30-х років у словниках Грінченка, Кримського та инших вони мали наголос на першому складі. А тепер у словниках подані з наголосом на другому. Чи варто дотримуватися хоч би в побуті таких радянських правил, забуваючи про споконвічні норми, запитує читач.

Сучасні словники, на жаль, подають ці слова за наголосом лише на другому складі, хоч в 11-томному "Словнику української мови" (том VI, с. 763) приклад із твору Тараса Шевченка свідчить про те, що наш великий поет уживав це слово з наголосом на першому складі: "Часом сонна розмовляє, пOдушку цілує".

Копирайт изображения DESIGNECOLOGIST / Unsplash Image caption Якщо вам хочеться назвати це пОдушкою - не стримуйтеся! Так іще Шевченко казав

Пан Валерій хоче знати, чи можна перекласти з англійської small business developer українською мовою як розвивач малого бізнесу.

Думаю, що можна.

Читачку Ганну цікавить, чи потрібно писати на початку речення з абзацу ураховуючи викладене, чи все-таки враховуючи викладене.

За фонетичним законом української мови, коли слово існує в двох варіянтах (учитель і вчитель, узяти і взяти, уже і вже), на початку речення завжди пишемо форму з у. Отже, ураховуючи викладене.

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Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.