Блог Пономарева: безхатько, безхатченко чи бездомний?

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Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Володимир Савіних з Одеси запитує, чи є синонімами слова безхатько й безхатченко.

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Безхатько й безхатченко - не синоніми, а дублети, тобто слова, що нічим не відрізняються одне від одного, тому одне з них зайве, а саме - безхатченко.

Безхатько втратило емоційне забарвлення і його можна вживати поряд із нейтральним бездомний.

Чи потрібно вислів із повагою відділяти від імені людини комами, запитує Юрій Батан.

Не потрібно.

Олександра Іванюк запитує, чи не є калькою з російської мови вислів не знаю, що на мене найшло. Чи можна його чимось замінити?

Цей вислів цілком український. Його використовували й використовують класики української літератури. Наприклад: "На неї найшла дівоцька жартівливість" (Панас Мирний).

На запитання Харитона Залізая можу відповісти, що за всіма словниками української мови слова вітрогін, вітрогон означають легковажний хлопець, жевжик, а не засіб, який жене гази з кишківника, як вважає читач.

Жіночий відповідник - вітрогонка.

Наприклад: "Я була хоч і гарна, але з роду вдалася вітрогонка та шелихвістка" (Іван Нечуй-Левицький).

Инше значення слова вітрогон - пристосування для створення сильної течії повітря.

Станіслав Паращук запитує, як правильно: початок кукурудзи чи качан кукурудзи?

Правильно качан кукурудзи. Слова качан часто уживають щодо капустини, але то негативний вплив російської мови, українською - головка капусти.

Читач без прізвища пише: в українському щоденникові "Свобода", який виходив друком у Нью-Йорку, назву міста пишуть Ню-Йорк - без м'якого знака. Чи правильно це?

Правильно Ню-Йорк, але в нас за хибною традицією пишуть Нью-Йорк.

Читач Олексій запитує, як правильно: розіграш чи розиграш.

Правильно розіграш.

Читач Ігор Венгер цікавиться правилом переносу багатознакового буквено-цифрового позначення номера публічної закупівлі. Для прикладу, в системі ProZorro номер позначається так: "UA-2018-07-07-000751-b". При оформленні офіційних документів таке позначення разом із текстом, особливо коли два чи три номери йдуть підряд, не вміщується в один рядок документа. Чи можна розривати цей номер?

Краще не розривати, а побудувати текст так, щоб буквено-цифрове позначення вмістилося в одному рядку.

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Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.

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