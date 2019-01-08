Блог Пономарева: як правильно кликати Наталю

Копирайт изображения UNIAN Image caption Наталю... ой, Наталіє Іванівно

Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Дарина Лук'яненко (це прізвище краще писати з апострофом, а не м'яким знаком) хотіла б дізнатися, чи нормативною буде форма кличного відмінка Натале. Чи має бути тільки Наталю?

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Запитання зумовлене тим, що в деяких джерелах із підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання вказано, що закінчення -е в іменників першої відміни з основою на м'який і шиплячий, закінчення -ю - із пестливим значенням. Звідси можна припустити, що Натале - офіційне звертання, Наталю - пестливе, пише читачка.

Від імени Наталя кличний відмінок - Наталю, як у всіх зменшених форм: Ганя - Ганю, Маруся - Марусю й тому подібне.

Але згодом Наталя стало одним з офіційних варіянтів поряд із Наталія. Проте в кличному відмінку за традицією маємо Наталю.

Читачка Олена цікавиться, як писати День Н(н?)езалежности України.

У назві цього свята всі слова пишемо з великої літери - День Незалежности України.

Одесит Артем Волков пише: я працюю адвокатом і часто виправляю помилки в проєктах договорів та инших документах. Особливо мене бентежать росіянізми. Маю кілька запитань.

Чи відмінюване в українській мові чоловіче прізвище Гудь? Якщо ми пишемо ТОВ ЛТД в особі директора Гудя Сергія Павловича - це правильно? Колеги виправляють на Гудь, додаючи, що це прізвище не відмінюється.

Ваші колеги не мають рації. Чоловічі прізвища із закінченням на приголосний - відмінювані: Стус, Грім, Лис - Стуса, Грома, Лиса. Отже, й Гудя.

Як краще назвати останній розділ у договорі - заключні положення чи прикінцеві положення? Я надаю перевагу останньому, пише читач.

І правильно робите. Прикінцеві положення.

Коли вживаємо дієслово відноситься, а коли належить? Мені відноситься російською калькою віддає, тому намагаюся його уникати, пише читач.

Українською мовою потрібно казати належить. Наприклад, "Українська мова належить до слов'янської групи індоевропейських мов".

Кілька запитань від Олексія Дейкуна.

Як перекласти українською мовою слова ухаживать, норовить?

Ухаживать - доглядати хворих, залицятися до жінки або упадати коло жінки.

Норовить - намагатися, силкуватися, націлюватися.

А як сказати хороший слог?

Добрий стиль.

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Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.

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