Блог Пономарева: єті, йеті чи йєті?

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Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Олександра Ковальська повідомляє: нещодавно натрапила на одну публікацію про снігову людину і не змогла знайти інформації про те, як писати назву українською мовою.

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

У пошуковій системі є три варіянти: єті, йеті і йєті. Як правильно? І чи варто вживати це слово, запитує читачка.

Якщо є слово, то його варто вживати. Українською мовою - єті.

Наталя Данилюк хоче знати, як правильно українською мовою перекласти термін несущий кузов автомобиля.

Думаю, що можна запропонувати опорний короб автомобіля.

Кілька запитань від Олексія Дейкуна.

Як перекласти українською мовою слова взахлеб и вразброс?

Взахлеб - захлинаючись.

Вразброс - врозкидь.

А як буде непереносимість продуктів?

Непереносність продуктів.

Владислав Скрипчук цікавиться формою кличного відмінка слова першокурсник.

Дане слово, пише читач, відмінюється за прикладом слова козак - козаче, то може, першокурсник - першокурсниче?

Ні, кличний відмінок від слова першокурсник утворюємо за иншою моделлю.

Іменинник, натхненник, сучасник - кличний відмінок імениннику, натхненнику, сучаснику, отже, й першокурснику.

Читач Олександр наводить кілька варіянтів написання жіночого імени і просить сказати, який із них правильний: Кирікія, Киріакія, Кірикія, Кірікія.

Потрібно прийняти форму, наведену в "Словнику власних імен" - Киріакія.

Читачка Ярослава пише: "Я народилася й виросла в Україні, у родині спілкувалися двома мовами - українською і російською, до школи ходила української, але на перервах усі спілкувалися російською мовою. В університеті викладали російською, але були викладачі, які розмовляли виключно українською, і від студентів вимагали складати іспит українською. Після закінчення вишу почала викладати в медичному училищі українською мовою (я лікарка за фахом), у 51 рік почала вивчати чеську мову, в 54 роки - угорську, на черзі англійська. Мої діти теж білінгви. Вважаю, що це чудово. Не розумію безглуздих суперечок стосовно мови, дратує, що держслужбовці не володіють українською мовою. З задоволенням читаю матеріяли вашої редакції".

Дякую на доброму слові і бажаю дальших успіхів у вивченні мов.

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Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.

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