Блог Пономарева: як українською fake news

Олександр Пономарів доктор філологічних наук, професор
  • 21 січня 2019
Трамп Копирайт изображения SOPA Images / Getty

Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Кілька запитань від Олексія Дейкуна.

Як би Ви переклали нині популярний в американському медійно-політичному дискурсі вислів fake news? Чи можна вжити вислів брехливі новини або ж інформаційна брехня?

Краще брехливі новини. Можна й фальшиві новини.

Як перекласти нормативною українською мовою слово розділочний?

Обробний.

А як українською любитель?

Любитель, аматор.

Мирослав Сірко запитує, як має бути: два Львова чи два Львови?

З числівниками два, три, чотири іменники чоловічого роду мають форму множини, тобто закінчуються на -и, -і або : два, три, чотиристуденти, ясени, примірники; два, три, чотиримісяці, солов'ї, отже, й два Львови.

Харків'янин Дмитро Ляшенко має кілька запитань. Який наголос у слові анорексія? «Вікіпедія» має дві статті з цим словом, і наголос у них різний.

Літературний наголос - анорексІя.

У Вашому блозі 2 вересня 2018 року Ви сказали, що слово self-сoaching ліпше писати як самоковчинг. А чи можна поширити передавання иншомовних слів, які мають звуки ow та aw, і писати сновборд, нокдавн, авдіо тощо? Я вважаю, пише читач, що ав, ов було б логічніше та ближче до початкової вимови.

Думаю, що Ви маєте рацію.

Існує така операційна система під назвою Ubuntu. Якось я читав англійську "Вікіпедію", і там вказана до її назви транскрипція /ʊˈbʊntuː/, то тепер мені цікаво, як правильно: "Вбунту" чи "Убунту"?

Оскільки цей звук стоїть на початку слова, то ліпше "Убунту".

Також я хотів би спитати, пише читач, про кінцеве -ing у словах, які має англійська мова. При запозиченні такого слова, якщо, звісно, не вдалося знайти відповідного слова українського, як його передавати: -інг чи -інґ?

Цю звукосполуку потрібно відтворювати як -інг.

Марічка Букрій пише історичний роман про Княжу Русь часів Ярослава Мудрого. Їй доводиться користуватися ісландськими сагами в англійському перекладі. Як треба писати жіноче ім'я Ingigerd - Інгігерд чи Інгігерда?

Дочка шведського короля Олафа в нашій історичній літературі зветься Інгігерда. Ставши дружиною Ярослава Мудрого, вона взяла ім'я Ірина.

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Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.

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