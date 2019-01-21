Блог Пономарева: як українською fake news

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Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Кілька запитань від Олексія Дейкуна.

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Як би Ви переклали нині популярний в американському медійно-політичному дискурсі вислів fake news? Чи можна вжити вислів брехливі новини або ж інформаційна брехня?

Краще брехливі новини. Можна й фальшиві новини.

Як перекласти нормативною українською мовою слово розділочний?

Обробний.

А як українською любитель?

Любитель, аматор.

Мирослав Сірко запитує, як має бути: два Львова чи два Львови?

З числівниками два, три, чотири іменники чоловічого роду мають форму множини, тобто закінчуються на -и, -і або -ї: два, три, чотиристуденти, ясени, примірники; два, три, чотиримісяці, солов'ї, отже, й два Львови.

Харків'янин Дмитро Ляшенко має кілька запитань. Який наголос у слові анорексія? «Вікіпедія» має дві статті з цим словом, і наголос у них різний.

Літературний наголос - анорексІя.

У Вашому блозі 2 вересня 2018 року Ви сказали, що слово self-сoaching ліпше писати як самоковчинг. А чи можна поширити передавання иншомовних слів, які мають звуки ow та aw, і писати сновборд, нокдавн, авдіо тощо? Я вважаю, пише читач, що ав, ов було б логічніше та ближче до початкової вимови.

Думаю, що Ви маєте рацію.

Існує така операційна система під назвою Ubuntu. Якось я читав англійську "Вікіпедію", і там вказана до її назви транскрипція /ʊˈbʊntuː/, то тепер мені цікаво, як правильно: "Вбунту" чи "Убунту"?

Оскільки цей звук стоїть на початку слова, то ліпше "Убунту".

Також я хотів би спитати, пише читач, про кінцеве -ing у словах, які має англійська мова. При запозиченні такого слова, якщо, звісно, не вдалося знайти відповідного слова українського, як його передавати: -інг чи -інґ?

Цю звукосполуку потрібно відтворювати як -інг.

Марічка Букрій пише історичний роман про Княжу Русь часів Ярослава Мудрого. Їй доводиться користуватися ісландськими сагами в англійському перекладі. Як треба писати жіноче ім'я Ingigerd - Інгігерд чи Інгігерда?

Дочка шведського короля Олафа в нашій історичній літературі зветься Інгігерда. Ставши дружиною Ярослава Мудрого, вона взяла ім'я Ірина.

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Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.

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