Блог Пономарева: як українською fake news
Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.
Кілька запитань від Олексія Дейкуна.
Як би Ви переклали нині популярний в американському медійно-політичному дискурсі вислів fake news? Чи можна вжити вислів брехливі новини або ж інформаційна брехня?
Краще брехливі новини. Можна й фальшиві новини.
Як перекласти нормативною українською мовою слово розділочний?
Обробний.
А як українською любитель?
Любитель, аматор.
Мирослав Сірко запитує, як має бути: два Львова чи два Львови?
З числівниками два, три, чотири іменники чоловічого роду мають форму множини, тобто закінчуються на -и, -і або -ї: два, три, чотиристуденти, ясени, примірники; два, три, чотиримісяці, солов'ї, отже, й два Львови.
Харків'янин Дмитро Ляшенко має кілька запитань. Який наголос у слові анорексія? «Вікіпедія» має дві статті з цим словом, і наголос у них різний.
Літературний наголос - анорексІя.
У Вашому блозі 2 вересня 2018 року Ви сказали, що слово self-сoaching ліпше писати як самоковчинг. А чи можна поширити передавання иншомовних слів, які мають звуки ow та aw, і писати сновборд, нокдавн, авдіо тощо? Я вважаю, пише читач, що ав, ов було б логічніше та ближче до початкової вимови.
Думаю, що Ви маєте рацію.
Існує така операційна система під назвою Ubuntu. Якось я читав англійську "Вікіпедію", і там вказана до її назви транскрипція /ʊˈbʊntuː/, то тепер мені цікаво, як правильно: "Вбунту" чи "Убунту"?
Оскільки цей звук стоїть на початку слова, то ліпше "Убунту".
Також я хотів би спитати, пише читач, про кінцеве -ing у словах, які має англійська мова. При запозиченні такого слова, якщо, звісно, не вдалося знайти відповідного слова українського, як його передавати: -інг чи -інґ?
Цю звукосполуку потрібно відтворювати як -інг.
Марічка Букрій пише історичний роман про Княжу Русь часів Ярослава Мудрого. Їй доводиться користуватися ісландськими сагами в англійському перекладі. Як треба писати жіноче ім'я Ingigerd - Інгігерд чи Інгігерда?
Дочка шведського короля Олафа в нашій історичній літературі зветься Інгігерда. Ставши дружиною Ярослава Мудрого, вона взяла ім'я Ірина.
----
Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.
Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.