Блог Пономарева: як українською "галерка"

Копирайт изображения Unsplash Image caption Галерка? Гальорка? Ні!

Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Запитання від Олексія Дейкуна.Як перекласти українською мовою слово галерка (в театрі)?

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Райок.

А як нормативною українською мовою слово морожениця?

Морозивниця.

Адвокат Володимир Романко запитує, як правильно писати в офіційних документах, наприклад у довіреностях: п'яте травня, двадцять п'яте червня, тринадцяте липня чи п'ятого травня, двадцять п'ятого червня, тринадцятого липня?

У таких документах потрібно писати п'ятого, двадцять п'ятого, тринадцятого.

Чи є в український мові різниця між Голландією та Нідерландами? Цікавить саме перекладацький аспект, коли тлумачі часто перекладають слово Dutch як Голландія, голландська мова, хоч офіційна мова Нідерландів - нідерландська.

Голландія - неофіційна назва Нідерландів, а первісно це дві провінції Нідерландів з містами Амстердам, Гаага, Роттердам.

Щодо розмірковувань пана Кислого про наголос у слові Україна можу сказати таке: в українській літературній мові маємо лише нормативні наголоси УкраЇна, украЇнський.

В основі назви лежать слова край, країна - рідна земля, земля, населена своїм народом. Назву містечка недалеко Києва теж потрібно наголошувати УкраЇнка, а запитувати зросійщених мешканців містечка щодо наголосу - сумнівна справа.

Можна запитати пересічних мешканців Слов'янська, Старобільська, Білгорода-Дністровського про назви їхніх міст і одержати відповіді: СлАвінск, СтаробЄльск, Бєлгород-Днєстровскій. Людей потрібно привчати до літературних наголосів, а розхитувати систему наголосів непотрібними опитуваннями не варто.

Доктор історичних наук Олександр Кислий цитує один із попередніх блогів, у якому Світлана Босак просила допомогти з перекладом репліки решать вопроcы по мере поступления. Моя відповідь була розв'язувати в міру надходження.

Якщо я написав розв'язувати в міру, то визнаю, що це невмотивована калька з російської мови, українською мовою потрібно казати розв'язувати питання в порядку надходження.

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Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.

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