Блог Пономарева: як українською "галерка"
Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.
Запитання від Олексія Дейкуна.Як перекласти українською мовою слово галерка (в театрі)?
Райок.
А як нормативною українською мовою слово морожениця?
Морозивниця.
Адвокат Володимир Романко запитує, як правильно писати в офіційних документах, наприклад у довіреностях: п'яте травня, двадцять п'яте червня, тринадцяте липня чи п'ятого травня, двадцять п'ятого червня, тринадцятого липня?
У таких документах потрібно писати п'ятого, двадцять п'ятого, тринадцятого.
Чи є в український мові різниця між Голландією та Нідерландами? Цікавить саме перекладацький аспект, коли тлумачі часто перекладають слово Dutch як Голландія, голландська мова, хоч офіційна мова Нідерландів - нідерландська.
Голландія - неофіційна назва Нідерландів, а первісно це дві провінції Нідерландів з містами Амстердам, Гаага, Роттердам.
Щодо розмірковувань пана Кислого про наголос у слові Україна можу сказати таке: в українській літературній мові маємо лише нормативні наголоси УкраЇна, украЇнський.
В основі назви лежать слова край, країна - рідна земля, земля, населена своїм народом. Назву містечка недалеко Києва теж потрібно наголошувати УкраЇнка, а запитувати зросійщених мешканців містечка щодо наголосу - сумнівна справа.
Можна запитати пересічних мешканців Слов'янська, Старобільська, Білгорода-Дністровського про назви їхніх міст і одержати відповіді: СлАвінск, СтаробЄльск, Бєлгород-Днєстровскій. Людей потрібно привчати до літературних наголосів, а розхитувати систему наголосів непотрібними опитуваннями не варто.
Доктор історичних наук Олександр Кислий цитує один із попередніх блогів, у якому Світлана Босак просила допомогти з перекладом репліки решать вопроcы по мере поступления. Моя відповідь була розв'язувати в міру надходження.
Якщо я написав розв'язувати в міру, то визнаю, що це невмотивована калька з російської мови, українською мовою потрібно казати розв'язувати питання в порядку надходження.
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Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.
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