Блог Пономарева: як називати "продльонку"

Олександр Пономарів доктор філологічних наук, професор
  • 8 лютого 2019
Продленка українською Копирайт изображения Getty Images

Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Читачка Світлана пише: зараз мало хто користується назвою група продовженого дня чи ГПД, хіба що в документах. Практично скрізь чути продленка, продльонка. Яке слово може бути замінником?

Російський вислів группа продленного дня українського мовою група продовженого дня.

На жаль, у дитячих установах, навіть у теоретично українських, вихователі не завжди користуються українською мовою, тому й чуємо від них суржикові слова на кшталт продленка, продльонка. А за вихователями це повторюють діти та їхні батьки.

Тут, як і скрізь, мусимо навести лад і користуватися українським висловом група продовженого дня. Інколи в живій мові кажуть також група, наприклад залишили дітей на групі. Але так можна сказати не в будь-якій ситуації.

Читач Володимир запитує, чи правильно буде перекласти російський фразеологізм на весу словом наввисячки.

У словниках такого слова я не знайшов. Російсько-український словник пропонує вислів на весу перекладати у висячому положенні. Але неологізм наввисячки в мене не викликає заперечень, бо вписується в ряд наввимашки, наввипередки тощо.

Мирон Огорчак просить пояснити, як правильно: приймальний відділ чи приймальне відділення?

Українською мовою краще приймальний відділ.

Олейксій Дейкун запитує, чи треба ставити кому після слів до того ж і взагалі - відокремлювати їх у реченні.

Не треба ставити коми й не треба відокремлювати.

Пані Ніна Письменна, старша редакторка служби забезпечення роботи правління НАК "Нафтогаз", пише: "Як правило, в ділових паперах суму коштів зазначають у такий спосіб: 43 675,00 грн, 67 235,75 грн.

Якщо не скорочувати слово гривня, то його слід уживати в родовому відмінку однини чи множини? 43 675,00 гривні чи гривень? 67 235,75 гривні чи гривень?"

Слово гривня тут слід уживати в родовому відмінку однини: 67 235,75 гривні.

Оксана Марців хоче знати, як правильно писати указ, наказ, розпорядження, постанова тощо, коли йдеться про конкретний документ.

Загалом ці слова пишемо з малої літери. Наприклад, з цього приводу видано багато указів та розпоряджень.

А коли йдеться про конкретний документ, уживаємо велику літеру: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 №735-р Про схвалення стратегії державної політики.

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Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.

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