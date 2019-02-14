Блог Пономарева: на Сході чи на сході України?

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Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Виконавчу директорку Донецького прес-клубу Тетяну цікавить: із малої чи з великої літери потрібно писати схід у вислові на С(с)ході України?

Оскільки це назва регіону, то пишемо з великої літери: на Сході (на Заході, на Півдні, на Півночі) України.

Мирон Огорчак запитує, як правильно писати ім'я художника: Вінсент ван Гог чи Вінсент Ван Гог? І взагалі, в яких випадках ця частка пишеться з великої літери, а в яких - із малої?

Потрібно писати Вінсент ван Гог.

Як правило, службові слова на зразок ван, да, де фон пишемо з малої літери. Якщо частка передує прізвищу і становить невіддільну його частину, пишемо її через риску і з великої лідери: Ван-Дейк, Сен-Симон і под.

Олексій Дейкун має кілька запитань.

Чи можна казати при відмінюванні? Чи ліпше під час відмінювання?

Замість при відмінюванні потрібно казати під час відмінювання.

Чи нормативно казати переговорна кімната?

Краще кімната для перемовин (переговорів).

Яка відмінність між словами оперний і оперовий театр?

Оперний і оперовий - морфологічні синоніми. У радянські часи оперовий було відсунуто до розряду рідковживаних, але тепер його можна вживати поряд із оперний.

Копирайт изображения Unsplash Image caption Ходімо в оперовий!

Христина Крив'ящук хоче з'ясувати, як українською мовою відтворити фразу земли, использованные в сельськохозяйственных целях.

Українською мовою - землі для сільського господарювання.

Як писати назви судів конкретного міста - Апеляційний суд м. Києва, Господарський суд м. Києва?

Правопис рекомендує з великої літери - то так і потрібно писати: Апеляційний суд м. Києва, Господарський суд м. Києва.

Як ви прокоментуєте слово правопостановлюючий? Правники наполягають саме на такому терміні.

На жаль, правники часто бувають не надто грамотні у своїх рекомендаціях. Потрібно писати правопостановний.

Юристи також уживають термін розшукано, пише читачка. Розумію, що є розшук, розшукові дії. Однак якщо дія виконана, предмет розшуку знайдений - яке слово має бути?

Ліпше казати знайдено, ніж розшукано.

Роман Щербакзапитує, як перекласти російський вислів спряженное выражение. Він зустрічав варіянти спряжене, супряжене, поєднане.

Українською мовою найкращий варіянт - поєднаний вислів.

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Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.

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