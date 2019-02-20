Як іще назвати лонгрід українською - блог Пономарева

Копирайт изображения Nemichandra Hombannavar / Unsplash

Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Олексій Дейкун має кілька запитань.

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Який український відповідник до назви long read - тобто велика за розміром стаття? Як краще сказати: довгочит чи довготекст?

На мою думку, ліпше довготекст, якщо потрібне таке слово.

Чи можна замінити англіцизм юстиція на правосуддя, тобто міністерство правосуддя?

Юстиція - не англіцизм, а латинізм (лат. iustitia — справедливість). Тобто мало б бути Міністерство справедливости, як у багатьох инших мовах і як хотів запровадити в нас Сергій Головатий.

Олександр Чайка нагадує, що в одному з блогів я радив на дякую відповідати прошу, а на спасибі - будь ласка.

Це твердження не є категоричним, просто така традиція. Прошу давно стало нейтральним і є цілком літературним словом, а не діялектизмом, хоч і прийшло з західноукраїнських говірок.

Таких слів у нас багато. Наприклад, із західних говірок прийшло слово тримати і відтіснило на другий план наддніпрянське держати. Ще Іван Нечуй-Левицький не вживав тримати, бо був наддніпрянець. Инший приклад - чекати: це слово прийшло з Правобережжя, а на Лівобережжі казали ждати.

Будь ласка - оригінальний український вислів, а не калька з російської.

Сергій Гаврищак запитує, як краще: користувачі повідомляють про проблеми з зарядженням чи з зарядкою?

Коли йдеться про процес, потрібно казати заряджання. Отже - проблеми з заряджанням.

Копирайт изображения Daniel Korpai / Unsplash

Читач Василь хоче знати правильне написання місцевости в Києві: Берестів чи Берестове та вулиці в центрі столиці: Ольжинська чи Ольгинська.

Правильно Берестів - як Святошин.

Вулиця - Ольжинська, хоч на табличках маємо помилковий напис Ольгинська.

Анастасія Ціхомська хоче з'ясувати, як правильно: зміни в русі транспорту чи зміни руху транспорту.

Це різні поняття. Зміни в русі транспорту кажуть, коли змінюють швидкість транспортних засобів. А зміни руху транспорту - коли міняють напрямки руху.

Читачка Оксана Жаданова просить знайти український відповідник російського вислову красные флаги. Його використовують тоді, коли йдеться про те, що потребує особливої уваги, про небезпечні симптоми чогось.

Думаю, що це калька з англійської словосполуки red flags, українською - червоні прапорці.

----

Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.

Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.