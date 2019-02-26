"Оскар" за кращий чи найкращий фільм? Блог Пономарева
Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.
Наталія Клименко запитує, як правильно: кращий чи найкращий фільм року?
Коли йдеться про найвищий ступінь прикметників, потрібно казати найкращий: найкращий фільм року, конкурс на найкращий переклад, найкраща вистава театру.
Це в російській мові лучший має значення найвищого ступеня порівняння, а в нас - ні.
Ще одне запитання від читачки. Який рід мають назви кавових напоїв капучино, лате, ристрето, еспресо. Середній чи чоловічий, бо загальна назва - напій?
Ці назви належать до середнього роду з огляду на їхню форму. Кава - так само напій, але за зовнішніми ознаками відносимо її до жіночого роду.
Пані Наталія хоче з'ясувати, як правильно відмінювати польські, чеські та инші прізвища: Локетек - Локетека чи Локетка? Де можна прочитати про відмінювання подібних власних назв? У чинному правописі про це не згадано, пише читачка.
За чинним правописом, суфіксальний е в таких прізвищах при відмінюванні зберігають ("Український правопис", 1990 рік, стор. 112): Гашек - Гашека, Локетек - Локетека.
Та це, як і багато що в цьому правописі, суперечить здоровому глуздові, бо і в польській, і в чеських мовах е випадає: Гашек - Гашка, Чапек - Чапка, Локетек - Локетка, Кадлубек - Кадлубка.
У нас так само е мало б випадати, як випадає о в прізвищах типу Бурячок - Бурячка, Гайдучок - Гайдучка.
Супутнє запитання від BBC News Україна: а як відмінювати польське ім'я Павел? Павла чи Павела?
Поляки кажуть Павла. Але за "Українським правописом" - Павела.
Олексій Дейкун має кілька запитань.
Чим відрізняються хмарочос і багатоповерхівка.
Хмарочос - це будинок, у якому дуже багато поверхів, аж до ста і більше (він начебто чеше хмари); багатоповерхівка - будинок, у якому більше ніж п'ять поверхів.
А як українською штани-кльош?
Штани-кльош. Це слово, крім української, є в білоруській, болгарській, польській, російській мовах і зводиться до французького cloche - дзвін, скляний ковпак.
Стефанові Соколику з Техасу (США) мушу відповісти, що назву міста Сантьяго рекомендує "Український правопис".
Без знака м'якшення назва звучала б инакше, а не так само, як думає читач.
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Надсилайте ваші запитання професору на адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk. Відповідь на них може вийде упродовж одного-двох місяців. Перепрошуємо за затримку - запитань дуже багато.
Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.