Як українською однофамилец? Блог Пономарева

Image caption Юлія Тимошенко та Юрій Тимошенко: хто вони одне одному?

Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Олексій Дейкун має кілька запитань.

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Запитання професору надсилайте на адресу

Чому ми маємо слово прізвище, але коли кажемо про людей з однаковим прізвищем, уживаємо однофамілець? Слово фамілія означає ж родина?

Замість однофамілець можна казати тезкО, жіноче - тЕзка. Так називають людей не лише з однаковим ім'ям, а й із однаковим прізвищем.

Як сказати українською мовою зашла речь?

Зайшла мова (розмова).

Юлія Дубова цікавиться, чи можна скорочувати псевдоніми і де прописані чіткі правила. Існує так званий Держстандарт України щодо скорочення слів під час оформлення біографічних списків, пише читачка. Чи можна послуговуватися, як відповіддю, такою його тезою: "Допускається застосовувати специфічні скорочення, не передбачені цим стандартом"? Розумію, що це поширено в певній галузі, пише пані Юлія. Але в деяких книгах можна знайти скорочення: Л. Українка, а в инших - Леся Українка.

Коли посилаються на якогось автора, то пишуть його ініціали та прізвище: М. Коцюбинський, А. Малишко, М. Рильський.

Псевдоніми потрібно писати без скорочення: Ганна Барвінок, Леся Українка, Панас Мирний. Але в деяких працях, зокрема в словниках, застосовують специфічні скорочення, про які йдеться в зазначеному Держстандарті: Барв., Коцюб., Мал., Л. Укр. і под.

Запитання від читача Романа Брискіна.

Ви вже колись відповідали на запитання щодо використання слів кришка і віко, пише читач, але всі приклади стосувалися великих речей: діжки, скрині. Менші речі на кшталт банок, глечиків, каструль теж мають віка?

Менші речі: банки, глечики, лотки, каструлі, - мають кришки.

Які дієслова можна використовувати в цьому контексті? Закривати, відкривати, накривати, зачиняти. відчиняти, затуляти, відтуляти, ставити, знімати?

Банки закривають. Глечики, каструлі накривають.

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Чи різниця між покласти в кишеню і покласти до кишені?

Покласти в кишеню і покласти до кишені - синонімічні вислови.

У меню програм майже всі дієслова мають доконаний вид: скасувати, зберегти, вставити, знайти. Проте копіювати скрізь використовують у недоконаному виді. Чи не доречніше було б використовувати скопіювати замість копіювати?

Думаю, що доречніше.

Як краще перекладати інфінітивні звороти на кшталт File to open? Файл, що треба відкрити? Файл для відкриття? Відкрити файл?

Думаю, найліпший варіянт - Відкрити файл.

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Надсилайте ваші запитання професору на адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk! Відповідь на них може вийти упродовж одного-двох місяців. Перепрошуємо за затримку - запитань дуже багато.

Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.