Як українською однофамилец? Блог Пономарева
Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.
Олексій Дейкун має кілька запитань.
Чому ми маємо слово прізвище, але коли кажемо про людей з однаковим прізвищем, уживаємо однофамілець? Слово фамілія означає ж родина?
Замість однофамілець можна казати тезкО, жіноче - тЕзка. Так називають людей не лише з однаковим ім'ям, а й із однаковим прізвищем.
Як сказати українською мовою зашла речь?
Зайшла мова (розмова).
Юлія Дубова цікавиться, чи можна скорочувати псевдоніми і де прописані чіткі правила. Існує так званий Держстандарт України щодо скорочення слів під час оформлення біографічних списків, пише читачка. Чи можна послуговуватися, як відповіддю, такою його тезою: "Допускається застосовувати специфічні скорочення, не передбачені цим стандартом"? Розумію, що це поширено в певній галузі, пише пані Юлія. Але в деяких книгах можна знайти скорочення: Л. Українка, а в инших - Леся Українка.
Коли посилаються на якогось автора, то пишуть його ініціали та прізвище: М. Коцюбинський, А. Малишко, М. Рильський.
Псевдоніми потрібно писати без скорочення: Ганна Барвінок, Леся Українка, Панас Мирний. Але в деяких працях, зокрема в словниках, застосовують специфічні скорочення, про які йдеться в зазначеному Держстандарті: Барв., Коцюб., Мал., Л. Укр. і под.
Запитання від читача Романа Брискіна.
Ви вже колись відповідали на запитання щодо використання слів кришка і віко, пише читач, але всі приклади стосувалися великих речей: діжки, скрині. Менші речі на кшталт банок, глечиків, каструль теж мають віка?
Менші речі: банки, глечики, лотки, каструлі, - мають кришки.
Які дієслова можна використовувати в цьому контексті? Закривати, відкривати, накривати, зачиняти. відчиняти, затуляти, відтуляти, ставити, знімати?
Банки закривають. Глечики, каструлі накривають.
Чи різниця між покласти в кишеню і покласти до кишені?
Покласти в кишеню і покласти до кишені - синонімічні вислови.
У меню програм майже всі дієслова мають доконаний вид: скасувати, зберегти, вставити, знайти. Проте копіювати скрізь використовують у недоконаному виді. Чи не доречніше було б використовувати скопіювати замість копіювати?
Думаю, що доречніше.
Як краще перекладати інфінітивні звороти на кшталт File to open? Файл, що треба відкрити? Файл для відкриття? Відкрити файл?
Думаю, найліпший варіянт - Відкрити файл.
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Надсилайте ваші запитання професору на адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk! Відповідь на них може вийти упродовж одного-двох місяців. Перепрошуємо за затримку - запитань дуже багато.
Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.