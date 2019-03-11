Блог Пономарева: як українською "Instagram Stories"

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Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Людмила Загвоцька пише: моє запитання стосується додатку Instagram. У ньому є функція Stories, що з англійської перекладається як історії, а в українській мові можна часто побачити такі відповідники: сторіз, сторіс. Який із цих відповідників, на вашу думку, є правильним?

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Запитання професору надсилайте на адресу

Найліпше взяти український відповідник - історії. Або ж сторіз.

Яка різниця між жарений і смажений, запитує Олексій Дейкун.

Смажити й жарити - синоніми, але перевагу потрібно віддавати слову смажити як оригінальнішому українському.

Запитання від читача Романа Брискіна.

Як правильно писати слово генератор? Словники Мейнаровича та Андрусишина вказують ґ, тоді як багато инших словників подають із г.

Мають рацію автори тих словників, які рекомендують генератор.

Чи подобається вам якийсь із запропонованих синонімів слова генератор на сайті "Словотвір": породжувач, твірник, вироблювач, виробник?

Із цих чотирьох синонімів я віддав би перевагу слову твірник.

Сергій із Донеччини пише: "Маю захоплення - спостереження за птахами (бердвочинг). Для спілкування з однодумцями у Фейсбуці використовую тільки українські назви птахів. У невеличкій суперечці з приводу наголосів у деяких назвах колеги відзначили їхню неприродність для вимови і навіть неоковирність. Це щодо назв птахів горИхвістка, борИвітер, пірнИкоза. З чим пов'язане те, що наголошується не іменник, а дієслівна частина складної назви і чи є аналогія в наголосах із давніми козацькими прізвищами, наприклад ВернИдуб, ВертИус, ТягнИбіда?".

Слова щодо свого наголосу існують у мові незалежно від того, подобаються вони комусь чи ні. У перелічених назвах птахів наголос падає, як правило, на кінцевий склад першого компонента, яким є дієслово в наказовому способі.

Так само і в прізвищах на взірець ВедИбіда, ВернИгора, ВернИдуб, ЖурИбіда, КрутИус, ТягнИрядно. Отже, цілком закономірні назви птахів горИхвістка, борИвітер, пірнИкоза.

Олег Григорович Лісовий, провідний інженер-дослідник Державного підприємства "Антонов", запитує: чи можна вживати термін індикація в розумінні результату реєстрації, а не процесу реєстрації. Наприклад, чи можна замінити вислівотриманий у результаті контролю індикаторний рисунок висловом отримана індикація?

Думаю, що можна.

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Надсилайте запитання професору на адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk! Відповідь має з'яивитися упродовж одного-двох місяців. Перепрошуємо за затримку - запитань дуже багато.

Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.