Блог Пономарева: чи існує синонім до слова багажник

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Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Оксана Банкова запитує, чи правильно писати кандидати в Президенти - Президенти з великої літери? Думаю, що тут усе-таки мала б бути мала літера, бо ж множина - президенти, пише читачка. А можливо, ліпше взагалі кандидати на пост Президента України, бо така посада тільки одна?

Читачка має рацію, потрібно вибрати один із варіянтів. Або кандидати в президенти, або кандидати на пост Президента України.

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Запитання професору надсилайте на адресу

Читачка без прізвища запитує, як утворити пестливі форми від імен Тая, Соня, Аня, Катя та ин.

Тая і є пестлива форма від Таїсія. Далі - Софійка, Ганнуся, Катруся.

Іванна Кобелева хоче знати, як правильно: зрадити присягу чи зрадити присязі.

У літературній мові є обидва варіянти, але поширеніший - зрадити кого, що. Тобто зрадити присягу.

Проживаю в селищі Оржів, пише читач (чи читачка) без прізвища. Як називати жителів нашого селища? А також селища міського типу Клевань та села Грабів?

Потрібно було б запитати, як звуть себе самі мешканці тих населених пунктів. Теоретично, можливі такі форми: Оржів - оржівці, Клевань - клеванці, Грабів - грабівці.

Чи є синонім до слова багажник? Воно, на перший погляд, здається немелодійним.

Можливо, комусь багажник видається немелодійним, але иншого лексичного позначення пристрою на транспортному засобі для перевезення багажу немає, тому мусимо вживати багажник.

Хімік Олександр Пузій запитує, як утворювати складні прикметники: азотовмісний чи азотвмісний? Молібденвмісний чи молібденовмісний?

В "Українському орфографічному словнику" (Київ, 2009) є слово азотовмісний. Отже, й молібденовмісний. Тобто зі сполучним голосним о.

Представник групи українських індологів міркує над моєю рекомендацією писати справжнє прізвище письменника Юрія Клена як Бурґгардт.

Дякую за подання фонетичних особливостей давньоіндійської мови (санскриту). Але в згаданій моїй рекомендації йдеться про німецьке прізвище Burghardt, що належало конкретній людині - одному з українських неокласиків, що був етнічним німцем і взяв собі псевдонім Юрій Клен. Його справжнє прізвище не мало до санскриту безпосереднього стосунку.

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Надсилайте запитання професору на адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk! Відповідь має з'яивитися упродовж одного-двох місяців. Перепрошуємо за затримку - запитань дуже багато.

Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.