Блог Пономарева: "томос" чи "Томос"?

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Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Пана Сергія цікавить наголос у слові Томос.

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Запитання професору надсилайте на адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk

Правильний наголос - на першому складі: ТOмос. Так наголошують це слово й у грецькій мові, звідки воно походить.

Запитання від BBC News Україна: а з якої літери слід писати томос - з великої чи малої? Адже воно означає указ глави православної церкви з певних питань, а указ пишемо з малої.

Коли маємо на увазі Томос про автокефалію, отриманий Православною церквою України, це слово потрібно писати з великої літери.

Читач Костянтин цікавиться, як можна замінити невластиві українській літературній мові активні дієприкметники інтригуючий і шокуючий.

Замість таких дієприкметників уживаємо прикметники інтригувальний (від інтригувати), шокувальний (від шокувати). Порівняймо: писальний від писати, тіпАльний від тіпАти.

Світослава Милорадович запитує, який варіянт прийнятний в українській мові - фольк чи фолк, та чи є ці варіянти взаємозамінними.

Обидва ці слова зводяться до першої частини англійського folklore - народна творчість, народна мудрість. В українській мові більш поширені утворення з формою фольк - фольклор, фольклористика.

Читачка Ганна хоче знати, чи треба всередині речення слова відповідно та у свою чергу виділяти з обох боків комами?

Не потрібно.

Запитання від пана Андрія. Пане професоре, у попередніх ваших поясненнях ви називаєте нейтральними вислови знайти гриба, взяти кошика, підгострити олівця, написати листа, завести трактора, пише читач.

"Нейтральні" слід розуміти, як "правильні"? Що означає, що вони "характерніші для художнього стилю та розмовного мовлення"? В літературному чи якомусь уніфікованому варіянті це все ж неправильні вислови? Тобто помилка з живого мовлення, занесена до літературної мови? Мені здається, що це все ж плутанина між поняттями живого та неживого: відвести коня, нагодувати оленя, обурити людину тощо, пише читач.

Особливістю української мови є сплутування живого й неживого в знахідному відмінку однини іменників чоловічого роду. Тобто не тільки напоїти коня, а й написати листа. Можна сказати написати лист і написати листа, знайти гриб і знайти гриба.

Другі варіянти є, безперечно, результатом упливу розмовного мовлення, але вони давно стали літературними, хоч і характерні для розмовного та художнього стилів. Тобто ці вислови цілком правильні - куди вже літературніші, якщо вони вживані в художньому стилі.

Проте їх не можна застосовувати до абстрактної та наукової лексики.

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Надсилайте запитання професору на адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk! Відповідь має з'яивитися упродовж одного-двох місяців. Перепрошуємо за затримку - запитань дуже багато.

Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.